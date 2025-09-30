Musk označil Anti-Defamation League za „nenávistnou skupinu“ za to, že dokumentuje křesťanský extremismus
Přitom tato organizace na začátku tohoto roku přišla na pomoc Muskovi v souvislosti s jeho široce kritizovanými pozdravy při inauguraci Trumpa.
Elon Musk obvinil Anti-Defamation League, jednu z nejvýznamnějších židovských organizací v USA, že je „nenávistnou skupinou“ vůči křesťanům a naznačil, že podněcuje k vraždám.
„ADL nenávidí křesťany, proto je to nenávistná skupina,“ odpověděl Musk v neděli večer na účet X, který zveřejňuje protipřistěhovalecký obsah.
Musk se tak vyjádřil na své sociální platformě X v reakci na dokumentaci ADL o rasistických a extremistických výrocích členů skupiny Charlieho Kirka, Turning Point USA. ADL dříve bránila Muska proti obviněním z antisemitismu poté, co na pódiu po inauguraci Trumpa předvedl dva široce kritizované fašistické pozdravy.
„Používání takových falešných a hanlivých nálepek na lidi a organizace podněcuje vraždy,“ odpověděl Musk.
Muskovy útoky na ADL ukazují, že jeho nedávno pozitivní vztah k této organizaci, která mu po inauguraci přišla na pomoc, se zhoršil. Obhajoba Muska, který opakovaně popíral, že by byl antisemita, ze strany ADL vedla k obrovské negativní reakci ze strany dlouholetých dárců a zaměstnanců.
Generální ředitel Tesly také reagoval na několik dalších účtů pravicových influencerů zaměřených na ADL, z nichž někteří požadovali potrestání skupin nebo jednotlivců, kteří po Kirkově vraždě kritizovali Kirka. V neděli sdíleli screenshoty stránky z webu ADL, která dokumentuje hnutí Christian Identity, extremistickou ideologii sahající až do 19. století, která propaguje rasovou svatou válku proti židům a dalším menšinovým skupinám.
Stránka ADL o Kirkově organizaci uvádí: „Vedení a aktivisté TPUSA se dopustili řady rasistických nebo bigotních komentářů a byli spojováni s různými extremisty“, přičemž cituje četné incidenty, jako například vtip o vraždě tří černošských studentů na jejich univerzitě, který zveřejnil vedoucí pobočky TPUSA; dalšího předsedu pobočky, který byl natočen na videu, jak křičí „bílá síla“; a organizaci, která pozvala prominentního bílého nacionalistu, aby promluvil na Iowa State University.
„Myšlenka, že @ADL je protikřesťanská, je urážlivá a nesprávná. Mnoho našich zaměstnanců je křesťanů. Mnoho našich příznivců je křesťanů. Máme to štěstí, že můžeme spolupracovat s mnoha křesťanskými bratry a sestrami v společném boji proti antisemitismu a všem formám nenávisti,“ napsal Jonathan Greenblatt, generální ředitel ADL. Prohlášení ADL a Greenblatta se nezabývala stránkou TPUSA.
Podpora Muska ze strany ADL byla vzácným příkladem toho, kdy tato protinenávistná skupina podpořila technologického magnáta, který čelí již řadu let kritice ze strany organizací monitorujících extremismus kvůli tomu, že šíří materiál krajní pravice. Na začátku tohoto roku šéf Yad Vashem, izraelského památníku obětem holocaustu, odsoudil Muskovu podporu německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a jeho prohlášení, že Němci by se měli „už přenést přes svou vinu“.
Zaměstnanci ADL již dříve tvrdili, že Greenblatt prosazuje proizraelskou politiku a sbližuje se s mocnými aktéry, jako je Musk, což podkopává širší cíl ADL v boji proti extremismu.
ADL čelila dalším vnitřním nepokojům na začátku tohoto roku poté, co označila Muskovo pozdravné gesto na pódiu za „nešikovné gesto v momentě nadšení, nikoli nacistický pozdrav“ a požádala, aby „všechny strany projevily trochu shovívavosti, možná dokonce i presumpci neviny“. Od obhajoby jeho gest organizace kritizovala Muska za incidenty, které zahrnovaly jeho chatbot Grok AI chválící nacismus a nazývající se „MechaHitler“.
V dalším incidentu z roku 2023 čelil Musk široké kritice poté, co podpořil antisemitskou konspirační teorii na X, že židovské komunity šíří „nenávist vůči bělochům“. Greenblatt Muska o několik dní později pochválil, poté co miliardář zveřejnil, že pro-palestinský slogan „Od řeky k moři“ porušuje zásady moderování obsahu X. Incident vyvolal bouřlivou reakci mezi zaměstnanci a vedoucí Centra pro technologii a společnost ADL, Yael Eisenstat, rezignovala kvůli neshodám.
Zdroj v angličtině ZDE
