Utajované americké zpravodajské informace varují před čínskými přípravami k invazi na Tchaj-wan
1. 10. 2025
Zpráva pochází z počátku tohoto roku a byla připravena členy Obranné zpravodajské agentury (DIA) pro Pentagon.
Americká rozvědka říká, že velká zaoceánská plavidla byla upravena tak, aby nesla tanky a účastnila se obojživelných operací.
ABC viděla zprávu pod podmínkou, že nebude přímo citována, aby byl chráněn zdroj informací.
Jen v roce 2022 bylo zpravodajskou službou skupiny Five Eyes monitorováno přibližně 30 čínských komerčních trajektů při vojenských cvičeních jednotek Čínské lidové osvobozenecké armády (LOA).
Five Eyes je aliance pro sdílení zpravodajských informací mezi Austrálií, Kanadou, Novým Zélandem, Spojeným královstvím a Spojenými státy.
Čína do konce roku 2026 postaví více než 70 těchto velkých plavidel.
Tchajwanská vláda potvrdila ABC, že považuje plavidla za součást čínských "expanzionistických záměrů" vůči Tchaj-wanu.
"Jsme také svědky rostoucí taktiky šedé zóny... oslabit tchajwanskou demokracii a společnost, jako jsou kybernetické útoky," řekl ABC Douglas Hsu, hlavní představitel Tchaj-wanu v Austrálii.
"Civilní plavidla nebo jiná zařízení dvojího užití v námořní oblasti jsou také součástí čínské strategie," řekl.
Nákladní lodě jsou využívány s novými přistávacími doky
Satelitní zpravodajství ohledně trajektů z počátku tohoto roku ukazuje, že jsou používány spolu s řadou nových přistávacích doků u čínského pobřeží, stejně jako s nasazením obojživelných sil při vojenských cvičeních.
Přistávací doky jsou novou třídou plavidel, která umožňuje trajektům vykládat náklad a lidi na pláž.
Zpráva zpravodajské služby amerického ministerstva obrany vyhodnotila komerční trajekty jako možné vojenské cíle ve scénáři konfliktu s Čínou.
To znamená, že trajekty by mohly být zaměřeny a potopeny americkými silami v případě tchajwanské krize, a to i s civilními posádkami na palubě.
Je to postoj, který se částečně odráží v diskusních dokumentech v rámci amerického Indo-pacifického velitelství, které vyjádřilo rostoucí znepokojení nad těmito plavidly.
"Přímé nasazení vojsk do konfliktu je válečným aktem, který je normálně vyhrazen válečným lodím, přesto se zdá, že Lidová osvobozenecká armáda má v úmyslu použít pro tento účel komerční plavidla typu roll-on-roll-off (neválečné lodě)," uvádí se v interním dokumentu.
Vysoce postavený australský vládní zdroj, obeznámený s touto záležitostí, potvrdil ABC, že Austrálie tuto zprávu také viděla.
Satelitní snímky odhalují přípravy
Čína postaví do konce příštího roku více než 70 velkých trajektů pro svůj domácí trh, podle Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).
Trajekty slouží jako civilní lodě pro přepravu lidí a nákladu, ale příležitostně byly natočeny při provádění cvičení LOA.
Hu Bo, ředitel Centra pro studium námořní strategie na Pekingské univerzitě, řekl, že hodnocení americké vojenské rozvědky je "otevřenou hrozbou" pro Čínu.
"Selský rozum říká, že Čína se připravuje na tchajwanskou krizi. To neznamená, že Čína v budoucnu něco rychle udělá. Příprava není totéž jako záměr," řekl profesor Hu Bo ABC.
Čína považuje Tchaj-wan za své území a jakékoli vojenské úsilí o znovudobytí ostrova je podle ní legitimním úsilím o znovusjednocení.
USA jsou znepokojeny přípravami
Americká zpravodajská komunita se domnívá, že čínský vůdce Si Ťin-pching nařídil, aby LOA byla schopna invaze na Tchaj-wan od roku 2027.
Jedním z největších kamenů úrazu této připravenosti byla schopnost země rozmístit velké masy vojáků a materiálu na předmostí.
Až dosud.
Začátkem tohoto roku byla na čínských sociálních sítích vyfotografována řada záhadných přistávacích člunů při cvičení asi 350 kilometrů jihozápadně od čínského města Kanton.
Pláž v Čan-ťiangu, kde byla plavidla natočena, se nachází poblíž Velitelství jižního bojiště LOA, které řídí operace zaměřené na Tchaj-wan.
"Čína nepochybně buduje schopnosti v souladu s přípravou k invazi na Tchaj-wan," řekl ABC James Corera, ředitel kybernetiky, technologií a bezpečnosti v Australském institutu pro strategickou politiku (ASPI).
Corera neviděl zprávu amerických zpravodajských služeb, která je tajná.
Co ukazují snímky?
Snímky byly zachyceny americkou zpravodajskou službou a vyhodnoceny jako tři nové třídy vyloďovacích člunů – schopných vyložit vojáky a vozidla na pláže.
Snímky pořízené v březnu ukazují čínské trajekty parkující vedle přistávacích člunů.
Tyto tři třídy se liší různými velikostmi, přičemž nejmenší je dlouhá 110 metrů a největší má 185 metrů.
"Překvapivé je, že se jedná o sladěnou sadu, jako ruské panenky, které se k sobě hodí," řekl Thomas Shugart, americký námořní kapitán ve výslužbě a pomocný člen Centra pro novou americkou bezpečnost.
"Uchytí se a skutečně se vytáhnou z vody," řekl.
Satelitní snímky ukazují další přistávací doky ve výstavbě v čínských loděnicích.
Americká námořní válečná akademie uvedla, že přistávací doky se zdají být navrženy tak, aby byly specificky používány s čínskými trajekty typu roll-on-roll-off (ro-ro).
Bylo to kvůli jejich různým délkám a místu, kde byly umístěny nakládací dveře.
"Čína buduje přístavy, které plují – ale záleží na nich pouze tehdy, pokud může nejprve vyhrát na mořích. Čluny nevyhrávají pláž - vyloďují se, jakmile je pláž vyhrána," řekl Corera ABC.
"Jsou zranitelné, omezené a užitečné pouze tehdy, když Čína již učinila významný pokrok na pevnině."
"Stručně řečeno, přistávací doky a trajekty jsou logistickými multiplikátory."
Patentové plány čínských přistávacích doků analyzované americkou Námořní válečnou akademií odhalují, že se mohou spojit a vytvořit 820 metrů dlouhé molo.
Co je to trajekt "ro-ro"?
Ro-ro (roll-on-roll-off) trajekty jsou komerční nákladní lodě schopné pojmout stovky cestujících a vozidel.
První důkazy o tom, že trajekty byly využívány pro čínské vojenské operace, přišly v roce 2019, kdy se plavidlo Pang Čchuej Tao o výtlaku 15 000 tun zúčastnilo obojživelného útočného cvičení.
Některé typy trajektů, které Čína staví, jsou velikostí podobné lodi Spirit of Tasmania a jsou asi 200 metrů dlouhé.
Zpráva amerického ministerstva obrany však zjistila, že konstrukce ramp čínských nákladních lodí byla zesílena, aby umožňovala přepravu tanků.
Zpráva CSIS uvedla, že Čína v letech 2023 až 2026 postaví 76 velkých trajektů pro vlastní potřebu.
"Existují jasné důkazy, že čínská armáda má v úmyslu použít ro-ro k podpoře vojenských operací," uvádí zpráva.
Čína je největším stavitelem lodí na světě.
I tak je 76 trajektů, které Čína staví pro své vlastní použití, téměř 40 % celkové produkce komerčních trajektů v zemi za tři roky.
Patří mezi ně trajekty postavené pro export do jiných zemí, podle CSIS.
Rozsah čínské stavby trajektů znepokojil americké ministerstvo obrany, uvádí zpráva zpravodajské služby.
"Mnoho z těchto trajektů je vlastněno firmami napojenými na stát a upraveno podle zákonů vyžadujících prvky 'národní obrany'," řekl Corera.
"Tyto trajekty byly integrovány do výcviku LOA, což demonstruje silný pokrok v rámci strategie civilně-vojenské fúze prezidenta Siho. Mohou být legálně mobilizovány v době války, čímž se rozšíří přepravní kapacita daleko za hranice vyhrazených obojživelných lodí."
Americká rozvědka je "hrozbou" pro Čínu
Profesor Chu Po neviděl obsah tajné zprávy, ale řekl, že odráží "americké militaristické myšlení" a je "hrozbou".
"V době války může Čína legitimně použít vše na podporu svých operací. Je třeba poznamenat, že Tchaj-wan je pro Čínu domácí záležitostí," řekl.
Postoj Číny je jasně vyjádřen v oficiální bílé knize nazvané Otázka Tchaj-wanu a znovusjednocení Číny v nové éře.
Čína v něm uvedla: "Stát nikdy nedovolí separatistickým silám 'nezávislosti Tchaj-wanu', aby donutily Tchaj-wan k odtržení od Číny pod jakýmkoli jménem nebo jakýmikoli prostředky."
Tchaj-wan se zase považuje za suverénní stát.
Profesor Chu Po připustil, že satelitní zpravodajství by mohlo být spojeno s Tchaj-wanem.
"Každá schopnost může být spojena s tchajwanským scénářem, ale Čína může být velmi trpělivá," řekl.
"Na mírové řešení můžeme čekat mnoho let. Myslím, že USA čínské záměry zveličily."
"Myslím, že hlavní důvod, proč Čína posiluje své námořnictvo, je velmi jednoduchý. Je to kvůli americké vojenské hrozbě."
Stalo se tak poté, co Royal United Services Institute v Londýně uvedl, že získal dokumenty, které ukazují, že Rusko pomáhá Číně připravit se na potenciální invazi na Tchaj-wan.
ABC požádala o komentář čínské ministerstvo zahraničních věcí.
Jsou čínské trajekty a přistávací doky něčím novým?
Jiné země, včetně USA, používaly podobné trajekty v minulosti k nasazení vojenských jednotek v mírových operacích.
Mnoho zemí, včetně Austrálie, také používá obojživelná plavidla ve svých námořnictvech pro vylodění vojáků a vozidel na plážích.
Australské královské námořnictvo provozuje přistávací doky třídy Canberra, zatímco USA mají několik tříd přistávacích lodí.
Čínské využívání civilních trajektů jako relativně cenově dostupného způsobu přepravy vojáků a vozidel je pro západní vojenské plánovače záhadou.
Samotný rozsah čínské flotily trajektů typu ro-ro vytváří pro americké vojenské plánovače strategický bolehlav.
USA jsou konfrontovány s vyhlídkou na potopení civilních lodí během krize v Tchajwanském průlivu.
Je to proto, že útoky na civilní lodě, jako jsou trajekty, porušují mezinárodní právní normy, známé jako Zákon o ozbrojeném konfliktu (LOAC), pokud nebyly jasně zrekvírovány pro vojenské použití.
Toto dilema je zkoumáno v diskusních dokumentech amerického Indo-pacifického velitelství, které zvažovaly, zda by útoky na civilně postavené trajekty neporušily mezinárodní právo.
Článek byl založen na scénáři budoucího ozbrojeného střetu s Čínou kvůli Tchaj-wanu. Dospěl k závěru, že trajekty provozované ČLOA by byly legitimními vojenskými cíli.
Corera nabádá k opatrnosti a poznamenal, že zatímco zpravodajské informace jsou alarmující, skutečnými signály by byly čínské tempo výcviku, letadlové lodě a raketové síly, a že přistávací doky by mohly být falešnou stopou.
"Na těch záleží mnohem víc než na hrstce člunů. Hovoří přímo o Si Ťin-pchingově tlaku na zajištění toho, aby LOA mohla splnit jeho milník schopností do roku 2027," řekl.
"Přistávací doky vypadají na obrázcích působivě, ale jsou zranitelné, omezené a užitečné pouze tehdy, když Čína již dosáhla významného pokroku na pevnině."
Profesor Chu Po řekl, že Čína dosahuje bodu, kdy má v Pacifiku dostatečnou námořní sílu, aby se mohla postavit USA.
"Pokud se USA pokusí zničit čínská plavidla v krizi na Tchaj-wanu, budou čelit velmi vážným protiopatřením ze strany Číny," řekl.
Americké ministerstvo obrany a australský ministr obrany Richard Marles to odmítli komentovat.
Zdroj v angličtině: ZDE
