Věznice “Abú Ghrajb” v pražském obchodním domě, příjemný nákup!
28. 9. 2025 / Pavel Veleman
Zprávy z tisku:
"Policisté uzavřeli vyšetřování brutální vraždy bezdomovce v Plzni, jehož zohavené tělo bez hlavy a genitálií vyplavila předloni řeka Berounka. "
"Bezdomovce ubili kvůli pohlazení psa a nechali ho.."
"V Třeboni partička mladíků brutálně bije lidi na ulici”
“Výrostci v noci napadli bezdomovce na zastávce, bránil se holí
Hlídači obchoďáku v Praze zřídili na únikovém schodišti mučírnu, kde natáčeli brutální týrání bezdomovců
Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce
Policie navrhla obžalovat dva muže z vraždy bezdomovce, tělo bylo bez hlavy
Taky slyšíte to politické a občanské ticho k tomuto brutálními sadismu na lidech bez domova? Z toho mi jde opravdu mráz po zádech.
Daleko více než z výsledku voleb, protože zemi, kde se pěstuje nenávist k těm nejzranitelnějším, takové zemi není stejně pomoci.
Četl jsem “jen” dvě vyjádření od profesních organizací, které mají tuto tzv. cílovou skupinu ve své gesci: “Naděje” a “Platforma pro sociální bydlení.”
Text paní ředitelky Platformy pro sociální bydlení Barbory Bírové
je brilantní, jde opravdu do podstaty problému a já ji za něj moc
děkuji.
To však nestačí a proto vyzývám širokou občanskou společnost a zejména politickou reprezentaci k reakci na obrovský nárůst lidí bez domova, jejich naprosto zoufalé situace, která může vést až k těmto otřesným událostech.
Moje profesní zkušenosti a děsivé výpovědi klientů v dlouholeté praxi mne utvrzují v tom, že toto nemusí být ojedinělý jev, i když míra sadismu je zde výjimečná.
1, vyzývám politiky všech politických stran o vyjádření k této strašidelné události
2, vyzývám všechny moderátory politických debat v předvolebních diskusích, aby chtěli od politiků zejména týden před volbami jasnou odpověď na tuto tematiku
3, vyzývám k otevření široké společenské diskuse pod patronací profesních organizací sociálních pracovníků k této šokující události, která není nejspíš ojedinělá
4, vyzývám “Státní ústav inspekce práce” k hloubkové kontrole všech “vyšetřovacích místnosti” zejména v obchodních centrech
5, vyzývám zejména velké obchodní řetězce k vyjádření se k této šokující události a otevřené komunikace směrem k veřejnosti, kdy budou informovat o zaměstnávání lidí v těchto pozicích, jejich prekarizovaných mzdách, jejich profesní přípravě a vstupních podmínkách pro přijetí zaměstnanců do těchto psychicky i fyzicky náročných pracovních pozic
6, vyzývám “Společnost sociálních pracovníků ČR ” a její zvolený výbor, aby společně s lidmi bez domova zorganizoval před MPSV společnou demonstrací na podporu této nejvíce násilím ohrožené skupiny obyvatel a chtěli znát odpovědi od ministra Jurečky, jakým způsobem se k této otřesné události MPSV stavi
Mlčení v této chvíli znamená jediné - naše profesní a občanské selhání!
Pavel Veleman, sociální pracovník
