Věznice “Abú Ghrajb” v pražském obchodním domě, příjemný nákup!

28. 9. 2025 / Pavel Veleman

čas čtení 3 minuty

Zprávy z tisku:

"Policisté uzavřeli vyšetřování brutální vraždy bezdomovce v Plzni, jehož zohavené tělo bez hlavy a genitálií vyplavila předloni řeka Berounka. "  

"Bezdomovce ubili kvůli pohlazení psa a nechali ho.."

"V Třeboni partička mladíků brutálně bije lidi na ulici”  

Výrostci v noci napadli bezdomovce na zastávce, bránil se holí  

Hlídači obchoďáku v Praze zřídili na únikovém schodišti mučírnu, kde natáčeli brutální týrání bezdomovců

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie navrhla obžalovat dva muže z vraždy bezdomovce, tělo bylo bez hlavy

Taky slyšíte to politické a občanské ticho k tomuto brutálními sadismu na lidech bez domova? Z toho mi jde opravdu mráz po zádech.

Daleko více než z výsledku voleb, protože zemi, kde se pěstuje nenávist k těm nejzranitelnějším, takové zemi není stejně pomoci.

Četl jsem “jen” dvě vyjádření od profesních organizací, které mají tuto tzv. cílovou skupinu ve své gesci: “Naděje” a “Platforma pro sociální bydlení.”

Text paní ředitelky Platformy pro sociální bydlení Barbory Bírové je brilantní, jde opravdu do podstaty problému a já ji za něj moc děkuji.


To však nestačí a proto vyzývám širokou občanskou společnost a zejména politickou reprezentaci k reakci na obrovský nárůst lidí bez domova, jejich naprosto zoufalé situace, která může vést až k těmto otřesným událostech.

Moje profesní zkušenosti a děsivé výpovědi klientů v dlouholeté praxi mne utvrzují v tom, že toto nemusí být ojedinělý jev, i když míra sadismu je zde výjimečná.

1, vyzývám politiky všech politických stran o vyjádření k této strašidelné události

2, vyzývám všechny moderátory politických debat v předvolebních diskusích, aby chtěli od politiků zejména týden před volbami jasnou odpověď na tuto tematiku

3, vyzývám k otevření široké společenské diskuse pod patronací profesních organizací sociálních pracovníků k této šokující události, která není nejspíš ojedinělá

4, vyzývám “Státní ústav inspekce práce” k hloubkové kontrole všech “vyšetřovacích místnosti” zejména v obchodních centrech

5, vyzývám zejména velké obchodní řetězce k vyjádření se k této šokující události a otevřené komunikace směrem k veřejnosti, kdy budou informovat o zaměstnávání lidí v těchto pozicích, jejich prekarizovaných mzdách, jejich profesní přípravě a vstupních podmínkách pro přijetí zaměstnanců do těchto psychicky i fyzicky náročných pracovních pozic

6, vyzývám “Společnost sociálních pracovníků ČR ” a její zvolený výbor, aby společně s lidmi bez domova zorganizoval před MPSV společnou demonstrací na podporu této nejvíce násilím ohrožené skupiny obyvatel a chtěli znát odpovědi od ministra Jurečky, jakým způsobem se k této otřesné události MPSV stavi

Mlčení v této chvíli znamená jediné - naše profesní a občanské selhání!

Pavel Veleman, sociální pracovník

0
Vytisknout
728

Diskuse

Obsah vydání | 26. 9. 2025