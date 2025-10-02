TZ: „Ochraňte Šárku, zastavte genocidu, jednejte“. Brňané volali na urgentní demonstraci za ochranu nelegálně zajaté Češky z flotily Sumud. Kolemjdoucí napadl organizátorku
2. 10. 2025
čas čtení
4 minuty
Zhruba
250 lidí volalo ve čtvrtek po setmění na brněnském náměstí
Svobody po ochraně a propuštění české aktivistky Šárky
Přikrylové
.
Ta je od středy nezvěstná poté, co izraelské lodě v
mezinárodních vodách nelegálně
zadržely humanitární flotilu Sumud, která plula k Pásmu Gazy.
Nahlášené urgentní shromáždění svolalo jen o několik hodin
dříve místní neformální uskupení Proti dehumanizaci.
„Flotila
plula v mezinárodních vodách, Izrael tedy jednoznačně porušil
mezinárodní právo. Šokuje nás, že se česká vláda nijak
nepostavila za svou občanku a její bezpečnost,“ uvedla členka
kolektivu Proti dehumanizaci Simona Hendrychová. „V předvečer
parlamentních voleb bychom čekali jasný signál, že pravidla
mezinárodního práva platí pro všechny včetně Izraele,“
dodala.
Jednu
z organizátorek fyzicky napadl agresivní kolemjdoucí. Mladého
muže odvedli policisté.
Shromáždění
Brňané apelovali na české politické představitele, aby:
-
podnikli okamžité diplomatické kroky směrem k izraelským úřadům
s cílem zajistit její propuštění,
-
požadovali záruky jejího bezpečí a humánního zacházení,
-
veřejně potvrdili závazek České republiky chránit své občany
a občanky a dodržovat mezinárodní právo,
-
podpořili misi flotily Sumud, snažící se o prolomení izraelské
blokády Pásma Gazy a ukončení genocidy v Palestině.
Šárka
Přikrylová se vypravila
na humanitární misi do Gazy jako aktivistka na palubě lodi plující
s téměř pěti sty dalšími aktivisty v globální humanitární
flotile Sumud
.
Tato flotila, jejímž cílem bylo prolomit nelegální izraelskou
blokádu pásma Gazy a dostat k lidem uvnitř humanitární pomoc,
byla nelegálně napadena v mezinárodních vodách Izraelskými
ozbrojenými silami. Ty Šárku unesly a momentálně o ní nejsou
žádné zprávy. Obdobného činu, tzv. státního pirátství, se
Izrael dopustil ve vodách u pobřeží Gazy, nad kterými nemá
žádnou legitimní ani legální moc, už mnohokrát. V roce 2010
dokonce izraelští vojáci zabili
deset aktivistů. Na podporu Izraelem unesených aktivistů a
aktivistek plavících se s flotilou Sumud vyšli
jejich spoluobčané do ulic v zemích po celém světě, například
v Itálii, kde tamní odbory už dříve vyhlásily generální
stávku na podporu flotily.
„Genocida
je zločin! Ignorování genocidy je zločin! Zpochybňování
genocidy je zločin! Používání hladu jako zbraně je zločin!
Únosy civilních plavidel jsou zločin! A podpora režimů, které
tyto zločiny páchají, to je taky zločin! Pomáhání lidem v
nouzi není zločin! Pomáhání utlačovaným všemi prostředky je
vždy správné. Postavte se za Šárku Přikrylovou, postavte se za
flotilu Sumud, postavte se za lidskost a svobodu a postavte se za
svobodnou Palestinu,“ zaznělo v projevu.
Kromě
Šárky Přikrylové se ve flotile plavili vnuk Nelsona Mandely
Mandla Mandela či klimatická aktivistka Greta Thunberg. „Toto
zadržení není jen otázka blokování pomoci; je to promyšlený
akt zastrašování, jehož cílem je potrestat a umlčet kritiky
izraelské genocidy a nezákonné blokády Gazy“, uvedla
dnes k věci generální tajemnice Amnesty International Agnès
Callamard.
V
době svolání demonstrace žádní političtí představitelé
neujistili českou veřejnost, že je pro ně bezpečí českých
občanů větší prioritou než bezpodmínečná a nekritická
podpora Izraele. Kvůli té naopak, jak dlouhodobě upozorňují
občanské iniciativy, česká politická reprezentace přehlíží a
tím podporuje zločiny proti lidskosti, které Izrael páchá na
Palestincích na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, kde tyto
zločiny podle zářijové zprávy OSN a mnoha nezávislých subjektů
(včetně izraelských
nevládních organizací) naplňují skutkovou podstatu genocidy
.
Izraelský únos Šárky Přikrylové, české občanky, proto zvedá
oprávněnou vlnu obav o to, zda se za její bezpečí čeští
diplomaté zasadí.
Neformální
uskupení Proti dehumanizaci akcí upozorňuje právě i na hrozné
zločiny, které Izrael páchá, a na spoluvinu České republiky v
nich. Lidé na shromáždění kromě bezpečí a ochrany pro Šárku
Přikrylovou požadovali i ukončení izraelské blokády Pásma
Gazy, konec genocidy a etnické čistky páchané Izraelem na
Palestincích. Požadovali i spravedlivé potrestání válečných
zločinů a zločinů proti lidskosti a respektování lidských práv
Palestinců, které Izrael likviduje a dehumanizuje. Sumud
je arabské slovo pro „vytrvalost“ a je vyjádřením nezlomné
síly lidskosti a nepřekonatelné touhy pomáhat bližnímu.
Nabádáme všechny, aby využili svého hlasu a dovolávali se
spravedlnosti!
Brno 2. 10. 2025
kolektiv Proti dehumanizaci
protidehumanizaci@gmail.com
IG událost:
https://www.instagram.com/p/DPTWadUjFM_/
Instagram:
https://www.instagram.com/proti.dehumanizaci/
306
Diskuse