TZ: „Ochraňte Šárku, zastavte genocidu, jednejte“. Brňané volali na urgentní demonstraci za ochranu nelegálně zajaté Češky z flotily Sumud. Kolemjdoucí napadl organizátorku

2. 10. 2025

 Zhruba 250 lidí volalo ve čtvrtek po setmění na brněnském náměstí Svobody po ochraně a propuštění české aktivistky Šárky Přikrylové. Ta je od středy nezvěstná poté, co izraelské lodě v mezinárodních vodách nelegálně zadržely humanitární flotilu Sumud, která plula k Pásmu Gazy. Nahlášené urgentní shromáždění svolalo jen o několik hodin dříve místní neformální uskupení Proti dehumanizaci.

„Flotila plula v mezinárodních vodách, Izrael tedy jednoznačně porušil mezinárodní právo. Šokuje nás, že se česká vláda nijak nepostavila za svou občanku a její bezpečnost,“ uvedla členka kolektivu Proti dehumanizaci Simona Hendrychová. „V předvečer parlamentních voleb bychom čekali jasný signál, že pravidla mezinárodního práva platí pro všechny včetně Izraele,“ dodala.

Jednu z organizátorek fyzicky napadl agresivní kolemjdoucí. Mladého muže odvedli policisté.


Shromáždění Brňané apelovali na české politické představitele, aby:

- podnikli okamžité diplomatické kroky směrem k izraelským úřadům s cílem zajistit její propuštění,

- požadovali záruky jejího bezpečí a humánního zacházení,

- veřejně potvrdili závazek České republiky chránit své občany a občanky a dodržovat mezinárodní právo,

- podpořili misi flotily Sumud, snažící se o prolomení izraelské blokády Pásma Gazy a ukončení genocidy v Palestině.

Šárka Přikrylová se vypravila na humanitární misi do Gazy jako aktivistka na palubě lodi plující s téměř pěti sty dalšími aktivisty v globální humanitární flotile Sumud. Tato flotila, jejímž cílem bylo prolomit nelegální izraelskou blokádu pásma Gazy a dostat k lidem uvnitř humanitární pomoc, byla nelegálně napadena v mezinárodních vodách Izraelskými ozbrojenými silami. Ty Šárku unesly a momentálně o ní nejsou žádné zprávy. Obdobného činu, tzv. státního pirátství, se Izrael dopustil ve vodách u pobřeží Gazy, nad kterými nemá žádnou legitimní ani legální moc, už mnohokrát. V roce 2010 dokonce izraelští vojáci zabili deset aktivistů. Na podporu Izraelem unesených aktivistů a aktivistek plavících se s flotilou Sumud vyšli jejich spoluobčané do ulic v zemích po celém světě, například v Itálii, kde tamní odbory už dříve vyhlásily generální stávku na podporu flotily.

„Genocida je zločin! Ignorování genocidy je zločin! Zpochybňování genocidy je zločin! Používání hladu jako zbraně je zločin! Únosy civilních plavidel jsou zločin! A podpora režimů, které tyto zločiny páchají, to je taky zločin! Pomáhání lidem v nouzi není zločin! Pomáhání utlačovaným všemi prostředky je vždy správné. Postavte se za Šárku Přikrylovou, postavte se za flotilu Sumud, postavte se za lidskost a svobodu a postavte se za svobodnou Palestinu,“ zaznělo v projevu.

Kromě Šárky Přikrylové se ve flotile plavili vnuk Nelsona Mandely Mandla Mandela či klimatická aktivistka Greta Thunberg. „Toto zadržení není jen otázka blokování pomoci; je to promyšlený akt zastrašování, jehož cílem je potrestat a umlčet kritiky izraelské genocidy a nezákonné blokády Gazy“, uvedla dnes k věci generální tajemnice Amnesty International Agnès Callamard.

V době svolání demonstrace žádní političtí představitelé neujistili českou veřejnost, že je pro ně bezpečí českých občanů větší prioritou než bezpodmínečná a nekritická podpora Izraele. Kvůli té naopak, jak dlouhodobě upozorňují občanské iniciativy, česká politická reprezentace přehlíží a tím podporuje zločiny proti lidskosti, které Izrael páchá na Palestincích na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, kde tyto zločiny podle zářijové zprávy OSN a mnoha nezávislých subjektů (včetně izraelských nevládních organizací) naplňují skutkovou podstatu genocidy. Izraelský únos Šárky Přikrylové, české občanky, proto zvedá oprávněnou vlnu obav o to, zda se za její bezpečí čeští diplomaté zasadí.

Neformální uskupení Proti dehumanizaci akcí upozorňuje právě i na hrozné zločiny, které Izrael páchá, a na spoluvinu České republiky v nich. Lidé na shromáždění kromě bezpečí a ochrany pro Šárku Přikrylovou požadovali i ukončení izraelské blokády Pásma Gazy, konec genocidy a etnické čistky páchané Izraelem na Palestincích. Požadovali i spravedlivé potrestání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a respektování lidských práv Palestinců, které Izrael likviduje a dehumanizuje. Sumud je arabské slovo pro „vytrvalost“ a je vyjádřením nezlomné síly lidskosti a nepřekonatelné touhy pomáhat bližnímu. Nabádáme všechny, aby využili svého hlasu a dovolávali se spravedlnosti!

 

Brno 2. 10. 2025

kolektiv Proti dehumanizaci

