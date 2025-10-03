Studie: Mikroplasty snižují úrodnost půdy a zvyšují produkci silného skleníkového plynu
3. 10. 2025
Většina předchozích výzkumů se zaměřovala na jeden plast po druhém a jeho vliv na funkci půdy a koloběh živin, ale mikroplasty se obvykle nevyskytují izolovaně. I-Fej Wang a Tung Ču z Institutu městského prostředí Čínské akademie věd se však spolu se svými kolegy rozhodli studovat kombinovaný účinek různých typů plastů na půdu a klíčové funkce, jako je koloběh dusíku.
Aby bylo možné problém kvantifikovat, provedl tým v laboratoři mikrokosmický experiment s použitím vzorků půdy smíchaných se šesti různými typy plastů, včetně polyethylentereftalátu (PET) a polyvinylchloridu (PVC). Vytvořil čtyři odlišné skupiny s různým obsahem plastu, od nulových plastů (kontrolní skupina) až po pět různých typů plastů. Po 40 dnech inkubace shromáždil půdu a provedl několik testů. Ty zahrnovaly měření vlastností půdy, jako je kyselost a klíčové enzymatické aktivity, stejně jako sekvenování DNA k identifikaci bakterií a jejich přidružených funkčních genů.
Analýza týmu odhalila, že zvyšující se rozmanitost mikroplastů vede k významným změnám ve zdraví půdy. Plastová směs například výrazně zvýšila pH půdy (čímž se půda stala zásaditější) a zvýšila obsah uhlíku v půdě.
Jedním z nejdůležitějších zjištění však bylo, že rozmanitost mikroplastů zvyšuje aktivitu bakteriálních genů odpovědných za denitrifikaci. Jedná se o proces, při kterém bakterie přeměňují rostlinný živný materiál na plynný dusík, který se pak uvolňuje do atmosféry. Nejenže činí půdu méně úrodnou, ale také uvolňuje oxid dusný, skleníkový plyn, který je při oteplování planety přibližně třistakrát účinnější než oxid uhličitý. Primární příčinou této zrychlené ztráty dusíku byla rodina bakterií známá jako Rhodocyclaceae.
