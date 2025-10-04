Izrael zabil 61 lidí, přestože Trump prohlásil, že „přestal bombardovat“ Gazu
4. 10. 2025
Herzog vyzývá Netanjahua, aby „rychle prosadil“ Trumpův plán
Izraelský prezident Isaac Herzog říká, že země stojí před „historickou příležitostí“ k návratu zajatců držených v Gaze.
„Vyzývám premiéra Benjamina Netanjahua a posiluji jeho odhodlání pokračovat ve všech směrech a všemi prostředky v rychlém prosazování plánu předloženého americkým prezidentem Donaldem Trumpem, a především – přivést naše blízké domů,“ napsal Herzog na X.
„Tyto hodiny a dny, jak již bylo zmíněno, jsou okamžikem příležitosti a doufám, že také otevřou okno do ‚dne poté‘: do návratu rukojmí, do úplné transformace reality v pásmu Gazy a na celém Blízkém východě,“ dodal.
„Toto je vaše šance na vítězství,“ řekl Trump Netanjahuovi
Bílý dům zveřejnil na sociálních sítích rozhovor, který Trump poskytl americkému zpravodajskému serveru Axios, v němž popsal své úsilí zajistit, aby Izrael i Hamas podepsaly jeho 20bodový plán pro Gazu.
„Řekl jsem: ‚Bibi, tohle je vaše šance na vítězství.‘ Souhlasil s tím,“ řekl Trump podle zprávy reportérovi Axiosu Baraku Ravidovi. „Musí s tím souhlasit. Nemá na výběr. Se mnou musíte souhlasit.“
Americký prezident také řekl, že jedním z jeho cílů je rehabilitovat image Izraele, protože odborníci tvrdí, že země páchá genocidu na Palestincích v Gaze, což vyvolává celosvětové pobouření a masové protesty.
„Bibi zašel příliš daleko a Izrael ztratil velkou část podpory ve světě,“ řekl Trump. „Teď tu podporu získám zpět."
Netanjahu naznačil, že izraelské vojenské operace v Gaze by se mohly zintenzivnit
Netanjahu potvrdil, že izraelská delegace se vydá do egyptského hlavního města, aby se pokusila doladit některé detaily a stanovit časový harmonogram, jak bude toto příměří realizováno.
Netanjahu také řekl, že Hamás nemá jinou možnost než tuto dohodu přijmout, což je docela zajímavé, protože před pár hodinami americký prezident Trump v rozhovoru pro americká média řekl, že Netanjahu je ten, kdo nemá na výběr.
[Trump řekl], že musí souhlasit se vším, co je v dohodě, protože tato dohoda je podle Trumpa konečná. Není v ní moc prostoru pro manévrování a detaily, které obsahuje – pokud jde o načasování propuštění zajatců a zahájení samotného příměří – budou předmětem jednání.
Netanjahu také řekl, že Hamás bude buď politicky, nebo vojensky rozpuštěn, čímž naznačil, že pokud Hamás dohodu nepřijme, izraelské vojenské operace se zintenzivní.
Děti v Gaze potřebují, aby izraelské útoky přestaly: UNICEF
James Elder, mluvčí agentury OSN pro práva dětí (UNICEF), uvedl, že v sobotu ráno byl v nemocnici Al-Aqsa v centru Gazy, kde viděl dvě děti, které byly těžce zraněny při izraelském útoku na jižní část al-Mawasi.
Elder řekl, že desetiletá dívka byla na jednotce intenzivní péče s „hrozivými“ zraněními hlavy, pokrytá krví. „Byla zasažena při leteckém útoku dnes kolem 10:00 ráno, když si šla pro vodu,“ řekl.
Vedle ní v nemocnici ležel malý chlapec, který byl při stejném útoku zraněn. „Lékaři nevědí, zda bude zítra naživu,“ řekl Elder, který zdůraznil, že děti byly zraněny jen několik hodin poté, co Trump vyzval Izrael, aby zastavil bombardování.
„Palestinci už mnohokrát zažili, že sliby nebyly dodrženy,“ řekl. „Ano, velmi si cení naděje – musí. Ale potřebují vidět konkrétní změny na zemi, a to samozřejmě znamená konkrétní změny z nebe.“
Bývalý izraelský diplomat Alon Pinkas říká, že Netanjahu „nemá na výběr“ a musí ukončit válku v Gaze, protože mu to řekl Trump.
„Příliš se nezabývám tím, co říká pan [izraelský premiér Benjamin] Netanjahu, protože na tom nezáleží, protože zítra řekne něco jiného a pozítří zase něco jiného. V příštích několika dnech nás čeká velmi jednoduchý a velmi hmatatelný test,“ řekl Pinkas.
Po prvním projevu Netanjahua od chvíle, kdy Hamás souhlasil s Trumpovým návrhem, Pinkas vysvětlil, že izraelský vůdce „doufá, že Hamás předloží podmínky, které znemožní příměří“.
„[Netanjahu] říká to, co říká, aby uklidnil svou koalici, ne Trumpa, takže velmi spoléhá na to, že Hamás nedodrží svou část dohody,“ řekl Pinkas.
„Nic z toho, co říká, nepovažuji za závazné,“ dodal.
Členové flotily v Gaze tvrdí, že jim v izraelském vězení odepírají léky: právníci
Adalah, právní centrum pro Palestince v Izraeli, uvádí, že zadržení účastníci flotily Global Sumud si stěžovali na špatné zacházení ve věznici Ktzi'ot, kde jsou drženi v jižní pouštní oblasti Negev v Izraeli.
„Účastníci hlásili různé formy špatného zacházení a agrese ze strany vězeňských strážců,“ uvedlo Adalah ve své poslední zprávě o aktivistech.
„Někteří uvedli, že od svého nezákonného zadržení nedostali žádné jídlo, že jim jsou zadržovány léky a že jim nebyly poskytnuty žádné alternativní léky. Jiní hlásili nedostatek čisté pitné vody a popsali dostupnou vodu jako nebezpečnou nebo nekvalitní.“
Jak jsme již dříve informovali, Izrael uvedl, že 137 aktivistů bylo deportováno do Turecka poté, co byly jejich lodě na začátku tohoto týdne násilně zadrženy v mezinárodních vodách, když se pokoušely dopravit tolik potřebnou pomoc do pásma Gazy.
Ben-Gvir hrozí odchodem z koalice, pokud nebude Hamás zničen po propuštění zajatců
Itamar Ben-Gvir, izraelský ministr národní bezpečnosti a prominentní člen krajně pravicové koalice Netanjahua, nyní reagoval na zprávy o pokroku Trumpova plánu pro Gazu.
V prohlášení zveřejněném na sociálních médiích Ben-Gvir uvedl, že on a jeho strana Otzma Yehudit sdělili Netanjahuovi, že opustí vládu, pokud Hamás „zůstane v existenci“ i po propuštění všech izraelských zajatců držených v Gaze.
Vykořenění Hamásu je „hlavním cílem války“, uvedl Ben-Gvir.
Izraelský ministr z krajní pravice označil zastavení útoků na Gazu za „závažnou chybu“
Izraelský ministr financí z krajní pravice Bezalel Smotrich kritizoval Netanjahua za to, že souhlasil se zastavením války proti Gaze, aby umožnil jednání o návrhu amerického prezidenta týkajícího se Gazy.
Smotrichovy komentáře, zveřejněné na X, jsou jeho první od včerejšího oznámení Hamásu, že souhlasil s částmi Trumpova 20bodového plánu.
Krajně pravicový izraelský politik, který žije v nelegální izraelské osadě na okupovaném Západním břehu, je klíčovým členem Netanjahuovy vládní koalice a vyzývá Izrael k anexi pásma Gazy.
Lapid varuje před nadcházejícími prohlášeními Ben-Gvira a Smotricha
Izraelský opoziční vůdce Yair Lapid říká, že nedovolí krajně pravicovým ministrům Itamarovi Ben-Gvirovi a Bezalelu Smotrichovi „torpédovat“ Trumpovu dohodu.
„Za méně než dvě hodiny, až skončí šabat a uslyšíte spoustu výhrůžek od Smotricha a Ben Gvira, pamatujte, že nemají čím vyhrožovat,“ napsal Lapid na X.
„Absolutní většina v izraelském Knesetu a absolutní většina izraelského lidu podporuje Trumpovu dohodu. Tři roky nám kážete o „vůli lidu“ a „vůli většiny“ – tohle je to, co chce většina lidí,“ dodal.
Ben-Gvir a Smotrich opakovaně kritizovali potenciální dohody o příměří, které by ukončily válku a zajistily návrat zajatců, s argumentem, že nejprve musí být splněny válečné cíle Izraele, včetně porážky Hamásu.
Mezi 17 oběťmi izraelského útoku na město Gaza je nejméně sedm dětí: záchranná agentura
Máme nejnovější informace od palestinské civilní obrany o izraelském bombardování, při kterém zahynulo nejméně 17 Palestinců ve čtvrti Tuffah v Gaze.
