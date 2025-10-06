Trump varuje Hamás, že pokud se odmítne vzdát moci, čeká ho „úplné zničení“
5. 10. 2025
V rozhovoru pro CNN americký prezident Donald Trump řekl, že Hamás čelí „úplnému zničení“, pokud se palestinská militantní skupina odmítne vzdát moci a kontroly nad Gazou.
Na otázku, zda jeho spojenec Benjamin Netanjahu souhlasí s ukončením bombardování Gazy, Trump v sobotu CNN odpověděl: „Ano, Bibi.“
V rozhovoru, který byl vysílán v neděli, Trump dodal, že očekává, že brzy bude vědět, zda je Hamás odhodlán k míru.
Trumpův plán vyžaduje, aby Hamás vrátil všech 48 rukojmích – z nichž asi 20 je podle Izraele stále naživu –, vzdal se moci a odzbrojil výměnou za propuštění stovek palestinských vězňů a ukončení izraelského útoku.
Návrh, který Netanjahu přijal, však nestanoví žádnou cestu k palestinské státnosti.
Hamás souhlasil pouze se třemi body: propuštěním všech rukojmí, vzdáním se moci a stažením izraelských vojsk z Gazy.
Poté, co zaplnili centrální Muzejní náměstí, protestující prošli centrem města s palestinskými vlajkami a symboly míru.
Nedělní protest a pochod nizozemským hlavním městem se konal méně než čtyři týdny před celostátními volbami. Dvě demonstrace „Red Line“ v Haagu na začátku tohoto roku také přilákaly desítky tisíc lidí.
Nizozemská vláda je dlouhodobě věrným zastáncem Izraele, ale v posledních měsících je kritičtější, protože mezinárodní podpora Izraele slábne. V pátek ministr zahraničí David van Weel uvedl, že je nepravděpodobné, že by udělil vývozní licenci na dodávku dílů pro stíhací letouny F-35 do Izraele.
Stovky tisíc lidí pochodují v evropských městech
Stovky tisíc lidí v několika evropských městech demonstrovaly na podporu Palestinců a pokusu flotily s humanitární pomocí dostat se do Gazy.
Největší z řady demonstrací, které se konaly v Turecku, se uskutečnila v Istanbulu. Záběry ukazovaly davy lidí kráčející od mešity Hagia Sophia k břehům Zlatého rohu [zátoky Bosporu], kde je přivítaly desítky lodí vyzdobených tureckými a palestinskými vlajkami.
Účastníci pochodu po poledních modlitbách před bývalou byzantskou katedrálou, nyní přeměněnou na mešitu, vyzvali muslimy k solidaritě s Palestinci.
Protesty byly mimo jiné plánovány na neděli v několika městech u příležitosti druhého výročí útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, který vyvolal válku v Gaze.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je součástí vlády vedené Hamásem, izraelské útoky zabily více než 67 000 Palestinců.
Izrael deportuje dalších 29 aktivistů flotily
Izrael deportoval dalších 29 aktivistů, které minulý týden zadrželo námořnictvo za účast na flotile, která se snažila doručit pomoc blokované Gaze, oznámilo v neděli ministerstvo zahraničí.
Flotila, která vyplula koncem srpna, byla posledním pokusem aktivistů zpochybnit izraelskou námořní blokádu území, kde Izrael vede ofenzivu od útoku Hamásu v říjnu 2023. Izrael tvrdí, že blokáda je legální, a flotilu označil za provokaci.
Izrael dosud deportoval nejméně 170 z více než 450 zadržených aktivistů. Vláda čelí obviněním ze špatného zacházení, včetně tvrzení, že některým aktivistům byl odepřen přístup k jejich právníkům, což ministerstvo zahraničí popírá.
Izraelská delegace vedená ministrem pro strategické záležitosti Ronem Dermerem odletí v pondělí do Egypta, aby se zúčastnila jednání o plánu Donalda Trumpa pro Gazu, oznámila v neděli kancelář premiéra Benjamina Netanjahua.
Jednání se budou konat v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch u Rudého moře, dodala Netanjahuova kancelář v prohlášení pro agenturu Reuters.
Řecko, jeden z politicky a geograficky nejbližších členských států EU k Izraeli, se dnes také zapojilo s nabídkou diplomatické pomoci k ukončení války v Gaze. Ve svém týdenním příspěvku na sociálních médiích řecký premiér Kyriakos Mitsotakis zdůraznil význam vytvoření dvou států v regionu „pro trvalý mír“.
„Všichni rukojmí musí být okamžitě propuštěni, nepřátelské akce musí skončit a humanitární pomoc musí být zintenzivněna. Jsme v neustálém kontaktu s spojenci a partnery v regionu,“ napsal lídr.
„Perspektiva vytvoření dvou států v regionu musí zůstat živá, s reálnými bezpečnostními podmínkami, jako jediné řešení pro trvalý mír ve prospěch celého regionu.“
Řecko-izraelské vztahy patří k nejsilnějším v EU, i když napětí ve vztazích bylo patrné tento týden, kdy Atény vydaly „silný písemný protest“ Izraeli kvůli zacházení s aktivisty na palubě flotily Global Sumud.
Protest byl podán poté, co izraelské síly zadržely a zatkly 42 členů flotily, která se pokoušela prolomit izraelskou námořní blokádu Gazy a doručit humanitární pomoc do obléhaného pobřežního pásu. Mezi 450 zadrženými bylo 27 řeckých občanů, včetně levicového poslance.
Protestní nota poukázala na „nepřijatelné a nevhodné chování“ krajně pravicového izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, ačkoli jméno ministra nezmínila.
Řecké ministerstvo zahraničí potvrdilo, že všech 27 osob je v „dobrém zdravotním stavu“, a v poslední hodině oznámilo, že vyšle speciálně pronajaté letadlo na mezinárodní letiště Eilat-Ramon v jižním Izraeli, aby „bezpečně dopravilo [zadržené osoby] zpět do Atén“.
Trump byl dnes ráno před Bílým domem dotázán reportérem, zda je jeho 20bodový plán pro Gazu flexibilní.
„Nepotřebujeme flexibilitu, protože s ním všichni v podstatě souhlasili. Ale vždycky dojde k nějakým změnám,“ řekl Trump. „Ale plán Hamásu, to vám řeknu – je úžasný.“
Dodal: „O plán bojují už roky. Rukojmí dostaneme zpět téměř okamžitě. Jednání právě probíhají, pravděpodobně potrvají pár dní a lidé jsou z toho velmi šťastní.“
Americký prezident Donald Trump v neděli řekl, že jeho dohoda, jejímž cílem je ukončit válku v Gaze mezi Hamasem a Izraelem, je pro Izrael „skvělá dohoda“.
Hamas v pátek vyvolal příznivou reakci Trumpa, když prohlásil, že přijímá některé klíčové části jeho 20bodového návrhu, včetně ukončení války, stažení Izraele a propuštění izraelských rukojmí a palestinských zajatců.
V telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem německý kancléř Friedrich Merz naléhal, aby jednání v Egyptě vedla k rychlé dohodě o ukončení konfliktu v Gaze, sdělil mluvčí německé vlády agentuře Reuters.
„Kancléř výslovně podporuje mírový plán prezidenta Trumpa,“ uvedlo vládní prohlášení. „Téměř dva roky po teroristickém útoku ze 7. října 2023 je to nejlepší šance na mír pro rukojmí a mír pro Gazu.“
Mluvčí dodal: „Oznámený stažení izraelských sil z Gazy je správným krokem. Jednání v Egyptě musí nyní vést k rychlému ukončení nepřátelských akcí, komplexnímu propuštění rukojmí, plnému humanitárnímu přístupu a odzbrojení Hamásu.“
Počet obětí izraelských útoků na Gazu dosáhl 67 139, uvádí ministerstvo zdravotnictví
Od 7. října 2023 bylo při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 67 139 Palestinců a dalších 169 583 bylo zraněno, uvedlo v neděli ve svém prohlášení ministerstvo zdravotnictví v Gaze.
Většina zabitých byli civilisté, z nichž mnozí byli ženy a děti.
Jen za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 65 Palestinců a dalších 153 bylo zraněno, uvedlo ministerstvo, jehož údaje jsou obecně považovány za spolehlivé OSN.
Ve svém příspěvku na Telegramu dodalo:
Řada obětí je stále pod troskami a na ulicích, protože sanitky a civilní obrana se k nim dosud nemohou dostat.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl CBS News, že Izrael musí zastavit bombardování Gazy, aby mohlo dojít k bezpečnému propuštění rukojmích.
„Myslím, že Izraelci i všichni ostatní uznávají, že nelze propustit rukojmí uprostřed útoků, takže útoky budou muset přestat,“ řekl Rubio v neděli v pořadu Face the Nation.
„Uprostřed toho nemůže probíhat válka,“ dodal.
