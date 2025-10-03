„Nazývali jsme se posádkou záchranného člunu“: jak propuštění zaměstnanci USAID zahájili záchranný projekt pro co nejvíce nemluvňat

3. 10. 2025

Poté, co Trumpova administrativa organizaci USAID zlikvidovala, skupina bývalých zaměstnanců zajistila nové financování pro téměř 80 programů, z nichž bude mít prospěch odhadem 40 milionů lidí.
 
Nazývají se „posádkou záchranného člunu“. Poté, co náhle přišli o práci, když Trumpova administrativa na začátku tohoto roku výrazně omezila zahraniční pomoc USA, se skupina oddaných pracovníků rozhodla zahájit vlastní záchranný projekt.

Rob Rosenbaum, bývalý ekonom USAID, a skupina stejně smýšlejících bývalých zaměstnanců agentury se odmítli „utápět v neštěstí“ a začali se snažit zachránit některé z důležitých programů, kterým po škrtech hrozilo uzavření.

Nyní bylo zachráněno téměř 80 projektů díky zprostředkovatelské službě provozované Rosenbaumem a dalšími bývalými zaměstnanci USAID, která pro ně našla nové financování ve výši 110 milionů dolarů (82 milionů liber). Tým stojící za iniciativou Project Resource Optimization (Pro) odhaduje, že z ní bude mít prospěch 40 milionů lidí, včetně mnoha dětí do pěti let.

 

Po uzavření USAID byly výdaje zmrazeny, tisíce zaměstnanců byly propuštěny a projekty po celém světě byly náhle zastaveny.

Rosenbaum a někteří jeho kolegové byli osloveni nadací, která „chtěla zjistit, jak co nejlépe využít své omezené zdroje“.

Vytvořili seznam zrušených projektů a vybrali ty, které „poskytují nejvíce život zachraňující pomoci na jeden dolar“ a kde by nový sponzor mohl reálně zasáhnout a udržet věci v chodu.

Brzy si uvědomili, že poptávka je širší než ta původní nadace, a začali oslovovat další potenciální dárce.

„Na začátku jsme si říkali posádka záchranného člunu,“ říká Rosenbaum. „Loď se potápí a není dost záchranných člunů pro všechny projekty, takže se snažíme doslova zachránit co nejvíce dětí, naložit co nejvíce lidí do těchto záchranných člunů prostřednictvím projektů, které poskytují pomoc.“

Pro, který nyní pracuje jako součást think tanku Center for Global Development, zajistil financování pro 79 projektů na svém seznamu ve více než 30 zemích. Tři z nich získaly zpět financování od USAID. Devět se nepodařilo zachránit včas.

Financování pochází z různých filantropických nadací a od bohatých jednotlivců. Většina z nich si přeje zůstat v anonymitě.

„Mají velmi odlišné důvody a pohledy, ale společným jmenovatelem, který jsme od nich slyšeli, je: ‚Jsem zděšen tím, co se děje. Opravdu chci najít způsob, jak zasáhnout,“ říká Rosenbaum.

„Myslím, že když jsme na tom začali pracovat, všichni jsme prožili moment prozření, že se nám naskytla příležitost přestat se válet na gauči, utápět se v neštěstí všeho, co se kolem nás děje, a místo toho se pustit do něčeho produktivního, do čeho se můžeme opravdu zakousnout.“

Jedním z projektů, který získal financování prostřednictvím Pro, je práce Alliance for International Medical Action (Alima) zaměřená na poskytování služeb včetně léčby těžké akutní podvýživy, porodnických služeb a životně důležitých dětských očkování v Mali.

Je životně důležité, aby takové programy pokračovaly, říká Rosenbaum, a to nejen proto, že obnovení činnosti po jejím zastavení by bylo velmi nákladné, ale také proto, že by se v oblastech zdevastovaných konflikty ztratila důvěra, pokud by se Alima stáhla.

„Alima nám řekla […] ‚máme velkou obavu, že pokud odejdeme, možná už nás nikdy nepozvou zpět‘.“

Projekty s dlouhodobějšími cíli, jako je posílení zdravotních systémů nebo projekty v jiných oblastech, například ve vzdělávání, nejsou součástí činnosti organizace Pro. Ta se také nesnaží projekty zachraňovat na neurčito, ale „získat čas pro organizace a, upřímně řečeno, pro širší ekosystém, aby bylo možné najít dlouhodobější řešení“.

Poté, co Pro našla financování pro všechny projekty na svém původním seznamu, říká, že se nyní zaměří na oslovení více lidí pomocí „osvědčených, nákladově efektivních intervencí“.

