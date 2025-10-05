Nejmorálnější armáda světa zbila malou autistickou dívku za to, že se snažila nakrmit hladové děti
5. 10. 2025
Nejmorálnější armáda světa překonala děsivou konfrontaci s teroristickou vůdkyní známou jako Greta Thunbergová, když zajala flotilu Global Sumud. Objevily se nové podrobnosti o tomto střetu, které vykreslují obraz naprosté statečnosti a hrdinství.
Překvapivě se statní ozbrojení muži nezalekli, když čelili neozbrojené 22leté dívce, která měří 127 cm a váží 32 kg. Místo toho prokázali stejnou odvahu, jakou projevují, když palestinské dítě hází kameny na tank. Ne, nezastřelili ji, hlupáčku!
Místo toho jeden z nich udělal to nejodvážnější, co může voják udělat: odtáhl tu drobnou dívku po zemi, zbil ji, donutil ji políbit izraelskou vlajku a přikryl ji tou vlajkou, předváděl ji jako trofej, zatímco jeho kolegové ji fotografovali do svých soukromých sbírek. Bylo mi řečeno, že ten důstojník dostane medaili za příkladné prosazování sionistických hodnot.
Izrael se uchýlil k mučícím metodám, které obvykle používá na Palestince, jako je nutit vězně klečet celé hodiny na zemi na slunci. Izrael se ani nesnaží to popírat.
Všemi oblíbený psychopat Itamir Ben-Gvir se chlubil v Channel 14 News:
„Jsme ve věznici Ketziot a jak jsem slíbil, členové flotily, příznivci terorismu, jsou zde ve věznici s maximální ostrahou. Mají zde podmínky pro teroristy, všechno, teroristické tepláky, teroristické podmínky. To znamená, že je zde minimum z minima, to jsem slíbil a tak to plníme.“
Tiché části jsou čím dál hlasitější, že?
Ben-Gvir říká, že chce Gretu a ostatní uvěznit na několik měsíců, místo aby je okamžitě poslal domů. Byli klasifikováni jako „bezpečnostní vězni“ – označení vyhrazené pro ty, kteří „úmyslně poškozují národní bezpečnost“ tím, že dělají špatné věci, jako je krmení dětí. Takto Izrael ospravedlňuje dlouhodobé zadržování „teroristů“ bez obvinění a znásilňování je elektrickými kovovými tyčemi až k smrti.
Vězni jsou během svého věznění zbaveni jídla a vody a Greta je pokrytá kousanci od štěnic. Zatímco dva členové Gretiny posádky byli propuštěni, Greta je držena déle, aby z ní mohli udělat odstrašující příklad. To by ji mělo přimět, aby si příště dvakrát rozmyslela, než udělá správnou věc.
Jediným důvodem, proč vojáci Gretu neznásilnili, je to, že je bílá Evropanka a takové věci jsou woke davem odsuzovány. Má štěstí, že není Arabka, jinak by možná neprokázali takovou zdrženlivost.
Diskuse