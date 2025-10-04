Konec vlády demokratů a radikální změna politické tváře republiky
4. 10. 2025 / Boris Cvek
Myslím, že blízko debaklu mají i výsledky STAN a pirátů, byť v součtu mají výrazně více než koalice PirSTAN před čtyřmi lety. Vzhledem k očekávání se dobře drželo Spolu, byť oproti výsledku z roku 2021 výrazně tratilo. Výsledek je takový, že demokraté nebudou moci složit vládu na půdorysu Spolu-piráti-STAN. A to je vlastně ta hlavní a strašná zpráva. Volební účast přitom byla poměrně vysoká (skoro 69 procent vs. 65,4 v roce 2021).
Hlavní odpovědnost nese samozřejmě premiér Fiala, který nejspíše skončí ve vysoké politice jako příklad úplného selhání, ale zásadní impulz pro změnu je to pro celou demokratickou politiku. Za mimořádně fatální považuji zejména vstup pirátů do Fialovy vlády. To, že je ODS vyhodila, je zachránilo, ale demokraté jako celek jasně, fatálně prohráli.
Fialova vláda vznikla s étosem, že ukáže lidem, jak demokraté umějí vládnout, aby se Babiš už nevrátil k moci. Dělala ale všechno pro Babiše. Jeho zisk je ve skutečnosti po vládnutí Fialovy vlády kolem 35 procent, výrazně vyšší než v roce 2021 (asi o osm procent). Bez něj vláda prakticky nebude moci vzniknout. Demokraté by se museli spojit s SPD nebo motoristy. Sami mají jen něco málo přes 90 mandátů. Nemá žádný smysl, aby prezident jmenoval premiérem někoho, kdo nebude mít Babišův souhlas. Bude to nejspíše Babiš sám, kdo bude kandidátem ANO na premiéra. Ostatně ANO je fakticky jeho majetek.
Babiš může počítat s tím, že se mu budou podbízet motoristé (s 13 mandáty), ale to nebude stačit. SPD už (s 15 mandáty) začala s podbízením také. Koalice ANO s motoristy držená z poslaneckých lavic SPD je nejpravděpodobnější scénář podoby nové vlády a představovala by radikální změnu politického kurzu pro Českou republiku směrem k Orbánovi. Babiš by mohl přetáhnout i některé poslance za ODS.
