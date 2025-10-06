Ukrajina přerušila diplomatické styky s Nikaraguou
6. 10. 2025
"Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny důrazně odsuzuje rozhodnutí Nikaragujské republiky uznat dočasně okupované území Autonomní republiky Krym, části Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti Ukrajiny za součást území Ruské federace. [...] V reakci na tyto nepřátelské činy Ukrajina oznamuje přerušení diplomatických vztahů s Nikaragujskou republikou," uvádí se v prohlášení.
Ukrajinští diplomaté považují akce oficiální Managuy za pokus o podkopání suverenity a územní celistvosti Ukrajiny a za hrubé porušení Charty OSN a základních norem a principů mezinárodního práva.
"Uznání 'subjektivity' ruské okupační správy nikaragujským režimem [...] je neplatné, nebude mít žádné právní důsledky a nezmění mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny," zdůraznilo ministerstvo zahraničních věcí.
Ukrajinské ministerstvo zdůrazňuje, že "nikaragujský režim systematicky a hrubě porušuje své závazky zakotvené v dokumentech o navázání diplomatických vztahů" s Ukrajinou.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil rozhodnutí přerušit vztahy s Nikaraguou za "rozhodující diplomatický krok" Ukrajiny.
"Ukrajina bude i nadále reagovat co nejtvrději v reakci na jakékoli pokusy o narušení její suverenity a územní celistvosti," řekl.
Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny se domnívá, že akce Managuy naznačují "politickou identifikaci Nikaraguy s agresorským státem a přímou finanční a politickou závislost loutkového režimu Managuy na Moskvě".
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
