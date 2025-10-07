Studující univerzit v solidaritě s obyvatelstvem Gazy volají po přerušení akademické spolupráce se státem Izraelem
7. 10. 2025
STUDUJÍCÍ UNIVERZIT V SOLIDARITĚ S OBYVATELSTVEM GAZY VOLAJÍ PO PŘERUŠENÍ AKADEMICKÉ SPOLUPRÁCE SE STÁTEM IZRAEL
Dnešním dnem již téměř na všech univerzitách v České republice začal nový akademický rok 2025/2026. Studující různých oborů a zaměření, mezi něž patříme i my, opět zasedají do tříd a přednáškových místností. Nikoliv však v Gaze. Proto se studující napříč celou republikou zmobilizovali a rozvěsili na svých fakultách a univerzitách bannery s hesly “VUT cut ties with Israel”, “Studenti FSV UK proti genocidě”, “Na MFF začíná semestr v Gaze ne”, “MUNI mlčí o genocidě”, “Na JU studuju, v Gaze nemohou.” Akce se zúčastnili studující z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Olomouce, Plzně - a to z následujících fakult a univerzit: AVU, FAMU, JČU, VŠCHT, 1. LF UK, 3. LF UK, PEDF UK, PřF UK, MFF UK, FHS UK, FSV UK, ČVUT FEL, PED MUNI, PrF MUNI, PřF MUNI, MUNI LF, MUNI FSS, MUNI FF, MUNI ESF, MUNI FI, FA VUT, VUT FIT, UMPRUM, MENDELU, FF UPOL, JAMU, ZČU a střední škola SCIO v Brně. Zkoordinovali se na 28 fakultách, 14 univerzitách či vysokých školách a na jedné střední škole napříč celou Českou republikou.
Bannery visely uvnitř i venku institucí, na FAMU proběhla demonstrace desítek studujících. Studujícím 3. LF přišla již v dopoledních hodinách zpráva od děkana fakulty, že se studujícími za projev jejich solidarity s Gazou bude zahájeno disciplinární řízení.
Prohlášení
Zatímco naše univerzity a ostatní akademické instituce nadále navazují styky, realizují partnerské projekty a organizují výměnné pobyty se sionistickým státem, izraelská armáda mezitím srovnala se zemí všechny univerzity v okupovaném pásmu Gazy, zničila až 95 % veškeré školní infrastruktury, důsledkem čehož 745,000 palestinských dětí ztratilo přístup ke vzdělání a zavraždila 17 711 studujících a 763 akademického pracovnictva.
S ohledem na míru destrukce v Gaze lidskoprávní organizace mluví o tzv. scholasticidě — systematickém ničení vzdělávací infrastruktury prostřednictvím únosů, věznění nebo vražd vyučujících, studujících a personálu vzdělávacích institucí. Destrukce vzdělávacího systému upírá studentstvu v Gaze jeho základní lidské právo na vzdělání. České vysoké školy skrze spolupráci s izraelskými institucemi přispívají k porušování lidských práv původního obyvatelstva historické Palestiny.
Lidskoprávní organizace i
nezávislé vyšetřovací komise OSN potvrdily, že sionistický
stát v Gaze páchá genocidu. Česká republika tuto genocidu stále
diplomaticky, politicky a materiálně podporuje a spoluvinu na české
pozici bezpochyby nese i naše akademická obec. Ta má moc
ovlivňovat veřejné mínění, které je nadále většinově
ovlivněno pro-izraelskou propagandou. Místo toho, aby poskytovala
kritický hlas tak mlčí, nebo s genocidním státem přímo
spolupracuje.
Například v květnu 2025 – tedy v době, kdy už byl dávno Mezinárodním trestním soudem vydán zatykač na Benjamina Netanjahua a kdy popřední lidskoprávní organizace jako Amnesty International či Lékaři bez hranic již dávno označovaly jednání státu Izrael za genocidu, proběhla na půdě Poslanecké sněmovny ČR akademická konference pořádaná Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou. Na seznamu řečníků byli například Milena Králíčková (rektorka Univerzity Karlovy), Vojtěch Petráček (rektor ČVUT), Ladislav Janíček (rektor VUT) či Miroslav Lávička (rektor Západočeské univerzity). Zástupcem izraelské akademie byl Albert Pinhasov — rektor Univerzity v Arieli, jejíž kampus se nachází v nelegální osadě na okupovaném Západním břehu Jordánu. Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a senátor v klubu ODS Stanislav Balík byl dokonce jedním ze signatářů dopisu třinácti senátorů, propagující spolupráci s Izraelem a varující před empatií s palestinským lidem v Gaze.
Odsuzujeme válečné zločiny
státu Izrael, včetně genocidy Palestinců v Gaze, a desetiletí
osadnického kolonialismu,
etnických
čistek,
režimu
apartheidu
a nelegální
okupace. Na
komplicitu našich domovských institucí jsme se rozhodli*y
kolektivně upozornit na 28 fakultách, 14 univerzitách či vysokých
školách a na jedné střední škole napříč celou Českou
republikou.
Společně odmítáme názor, že ve své nynější podobě je univerzitní půda neutrální a apolitická. Samotné mlčení o genocidě či pokračující akademická spolupráce se státem páchajícím genocidu je vyjádřením politické pozice, která podporuje bezpráví.
Požadujeme, aby naše domovské instituce vyjádřily jasný postoj k probíhající genocidě v Gaze, projevily solidaritu s palestinskou akademickou obcí a přidaly se tak k řadě mezinárodních akademických institucí odmítající koloniální násilí v Palestině.
Požadujeme ukončení nekritického přístupu české akademické obce ke spolupráci se zahraničními institucemi. Uznání reality probíhající scholasticidy v Palestině, které v české akademické sféře zoufale chybí, musí být jedním z kritérií, na základě kterých si výzkumníci, vědci a instituce vybírají, se kterými institucemi spolupracují nebo nikoli.
Požadujeme ukončení veškeré spolupráce s izraelskými akademickými, vědeckými a výzkumnými institucemi, jelikož se izraelská akademická sféra spolupodílí na útlaku původního obyvatelstva Palestiny.
Diskuse