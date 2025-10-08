EU navrhuje uvalit sankce na hlavní ruskou kryptoměnu pro přeshraniční platby

8. 10. 2025

Zástupci Evropské unie navrhli zahrnout do nového balíku sankcí systém kryptoplateb, který Rusko buduje, aby nahradilo tradiční systém mezinárodního finančního vypořádání. Opatření jsou plánována proti A7A5, stablecoinu krytému rubly, uvádí agentura Bloomberg s odvoláním na dokument, který má k dispozici.

Sankce zakážou jakoukoli přímou nebo nepřímou účast subjektů a jednotlivců se sídlem v EU na transakcích s tokeny. Kromě toho unie plánuje dát na černou listinu několik bank v Rusku, Bělorusku a Střední Asii, které poskytují příležitosti pro provádění transakcí s kryptoměnami, uvádí se v dokumentech.

Na začátku roku byla v Kyrgyzstánu spuštěna kryptoměna A7A5 na kryptoburze Grinex, která byla vytvořena ve stejné době a která zase nahradila společnost Garantex, které americké úřady zasadily těžkou ránu. Organizátoři operací s A7A5 se však naučili vypořádat se západními omezeními. Poté co Washington v srpnu uvalil sankce na Grinex, uzavřel dvě staré kryptopeněženky a vložil tokeny v hodnotě 405 milionů dolarů do "čisté" nové, zjistily Financial Times.

Poté, za měsíc a půl, byly tyto tokeny použity pro transakce v hodnotě 6,1 miliardy dolarů.

Kryptoměna A7A5 byla vyvinuta platební společností A7, kterou ovládá bankéř Ilan Shor, který okradl a téměř zbankrotoval Moldavsko (51 %), a Probyznesbank, která financuje ruský vojensko-průmyslový komplex, (49 %). Peníze na něj poskytla i státní rozvojová banka VEB.

Podle výpočtů společnosti Elliptic bylo k 26. září v oběhu 41,6 miliardy tokenů A7A5 v hodnotě 496 milionů dolarů, celková výše transakcí provedených s jejich pomocí se odhaduje na 68 miliard dolarů.

