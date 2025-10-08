EU navrhuje uvalit sankce na hlavní ruskou kryptoměnu pro přeshraniční platby
Sankce zakážou jakoukoli přímou nebo nepřímou účast subjektů a jednotlivců se sídlem v EU na transakcích s tokeny. Kromě toho unie plánuje dát na černou listinu několik bank v Rusku, Bělorusku a Střední Asii, které poskytují příležitosti pro provádění transakcí s kryptoměnami, uvádí se v dokumentech.
Na začátku roku byla v Kyrgyzstánu spuštěna kryptoměna A7A5 na kryptoburze Grinex, která byla vytvořena ve stejné době a která zase nahradila společnost Garantex, které americké úřady zasadily těžkou ránu. Organizátoři operací s A7A5 se však naučili vypořádat se západními omezeními. Poté co Washington v srpnu uvalil sankce na Grinex, uzavřel dvě staré kryptopeněženky a vložil tokeny v hodnotě 405 milionů dolarů do "čisté" nové, zjistily Financial Times.
Poté, za měsíc a půl, byly tyto tokeny použity pro transakce v hodnotě 6,1 miliardy dolarů.
Kryptoměna A7A5 byla vyvinuta platební společností A7, kterou ovládá bankéř Ilan Shor, který okradl a téměř zbankrotoval Moldavsko (51 %), a Probyznesbank, která financuje ruský vojensko-průmyslový komplex, (49 %). Peníze na něj poskytla i státní rozvojová banka VEB.
Podle výpočtů společnosti Elliptic bylo k 26. září v oběhu 41,6 miliardy tokenů A7A5 v hodnotě 496 milionů dolarů, celková výše transakcí provedených s jejich pomocí se odhaduje na 68 miliard dolarů.
