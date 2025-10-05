Jan Čulík o výsledcích českých voleb v polské televizi TVP
5. 10. 2025
Shrnutí odpovědí Jana Čulíka z rozhovoru pro polskou televizi TVP, vysílající v angličtině. Rozhovor se vysílal v neděli dopoledne v 11.15.
Spousta komentátorů, dokonce i včera v Českém rozhlase, říkala, že v podstatě za tu prohru může Petr Fiala, odcházející premiér, protože se jeho vláda nezabývala skutečností, že spousta lidí v zemi je chudá. A tak v podstatě lidé kladou své ekonomické blaho nad všechno ostatní. A samozřejmě je tu velká otázka, zda Babiš pro ně opravdu něco udělá. Nicméně on tvrdí, že ano.
Objevují se všechny ty komentáře, zda Babiš posune Českou republiku směrem k Rusku. On sám výslovně prohlásil, že to neudělá, ale otázkou je, zda mu můžeme věřit. V posledních dnech před volbami vystupoval relativně centristicky. Bohužel je nyní závislý na těch dvou naprosto extrémních politických stranách. A zajímavé je, že mají navzájem protichůdné názory. Motoristé chtějí zůstat v NATO a v Evropské unii. Ti fanatici ze SPD chtějí opustit Evropskou unii a NATO. Jak se tedy Babiš může spojit s lidmi, kteří mezi sebou bojují? Je to naprostý chaos, naštěstí. Možná tedy jeho vláda nebude tak silná, jak jsme si mysleli.
Někdo včera v Českém rozhlase říkal, že v českém parlamentu panuje tak silná vzájemná osobní nevraživost, že to zřejmě znemožňuje lidem činit racionální rozhodnutí a vytvořit koalici mezi politiky ze Spolu a Ano. Byly vyjádřeny názory, ale pouze politickými komentátory, že pokud by se Ano spojilo s některými rozumnějšími stranami bývalé české vládní koalice, lidmi jako piráti nebo Starostové, mohlo by to být opravdu docela užitečné. Bohužel, jak již bylo řečeno, Babiš se spojil s těmito dvěma extrémními stranami. Existují však i jiní komentátoři, kteří tvrdí, že Babiš bude možná schopen přilákat různé jednotlivé poslance ze Spolu a z Občanské demokratické strany, aby ho podpořili. Nic tedy není jisté.
A rozhodně není jisté, zda bude prosazovat tuto zcela extrémně pravicovou politiku, ale důležitým bodem je, že Babiš nemá pevné politické postoje. Původně začínal jako relativně levicový politik. Pak se otočil a připojil sev Evropském parlamentu, k tomu extrémně pravicovému politickému klubu. Je tedy zcela nejasné, co se stane.
Je zajímavé, že mnoho komentátorů říká, a to je něco, co Babiš musí vzít v úvahu, že ta komunistická koalice, zcela prohrála, nezískala ani 5 % hlasů, takže se vůbec nedostane do parlamentu. Komentátoři tedy říkají, že v České republice vlastně není tak velká podpora pro sblížení s Ruskem, což by komunisté udělali. Babiš si tedy musí dávat pozor, a možná proto po volbách prohlásil, že je silným zastáncem NATO a že je proti Rusku. Samozřejmě je tu ale problém, že jediné místo, kde může získat podporu, jsou v podstatě pravicové strany. Vláda bude nepochybně pravicová.
Myslím, že levice v České republice dnes neexistuje. Sociální demokraté se zdiskreditovali tím, že se připojili ke komunistické koalici. A také udělali poměrně velkou chybu, když koketovali s nacionalistickým populismem. A to levicová strana nedělá. Existuje Pirátská strana, která je mírně nalevo od středu, ale stále je to vlastně spíše pravicová strana. A oni posílili svou pozici v parlamentu, protože v České republice není žádná levicová strana. Takže alespoň ti, kdo se cítili být levicoví, hlasovali alespoň pro ty piráty, protože ti jsou tak nějak nejméně pravicovou stranou v politice.
Ale je zajímavé, že v České republice vlastně neexistuje žádné levicové politické hnutí, kromě velmi malé skupiny, která získala asi dva nebo tři tisíce hlasů. To je v podstatě nereálné. Nemůže nic dělat.
Na české scéně je několik velmi dobrých ekonomických analytiků, kteří vládě Petra Fialy říkali, že ekonomická situace je ve skutečnosti velmi špatná, že česká vláda zdaňuje chudé lidi a umožňuje bohatým oligarchům neplatit řádné daně, a že to destabilizuje zemi, ale oni to ignorovali.
Jeden z těchto ekonomických analytiků, Filip Pertold dnes ráno napsal, že předchozí vláda neměla žádné lidi s řádným ekonomickým vzděláním a že tato vláda bude mít v souvislosti s ekonomikou absolutní maniaky. Češi, očekávejte to nejhorší. A jeden další komentátor řekl, že není vyloučeno, že Babiš bude ve skutečnosti pokračovat v politice ochuzování lidí , protože populisté potřebují lidi, kteří jsou nespokojení, a on by mohl tuto nespokojenost nebo nenávist v široké veřejnosti využít pro některé ze svých sporných politických cílů. Možná je to příliš pesimistické, ale v tuto chvíli samozřejmě nelze nic vyloučit.
Problém s Babišem je, jak jsem již řekl, že nemá žádné jasné politické přesvědčení a my vlastně nemůžeme definovat... Je pravda, že pravděpodobně bude chránit své vlastní obchodní zájmy. To je mimochodem další věc, o které mluví s českým prezidentem. Existují problémy, protože Babiš je žalován za podání určitých nelegálních žádostí o evropské dotace. A jde o miliony. Možná bude muset tyto prostředky vrátit, jinak by mohl skončit ve vězení. Bylo by velmi zajímavé, zda by taková osoba mohla být vůbec jmenována premiérem. Dalším bodem je, že je to oligarcha. Vlastní obrovský podnik jménem Agrofert. Aby se mohl stát premiérem, měl by všechny tyto majetky odložit stranou a nespravovat je.
Existují tedy tyto otázky. Na jedné straně bude chránit své soukromé zájmy. Bude velmi pragmatický. Na druhé straně, pokud se podíváte na jeho minulost, politicky se přesunul z jedné části politického spektra do druhé. Je tedy naprosto nejasné, co bude dělat. Obdivuje Trumpa. Obdivuje Viktora Orbána. Ale říkal, že obdivuje metody jejich vlády, ne nutně jejich politiku. Co to znamená, nevíme.
Zřejmě nebude jmenovat ministry, kteří by byli prorusky smýšlející nebo tak něco. Myslím, že to v zásadě nepřichází v úvahu, vzhledem k tomu, že komunistická koalice prohrála. A jak jsem již řekl, myslím si, že i Babiš na to bude dávat pozor, protože vzhledem k tomu, že proruská koalice prohrála, nyní ví, že v České republice není vyloženě populární být proruský. Takže si myslím, že tento problém pravděpodobně nevznikne, i když samozřejmě nemůžeme předvídat budoucnost.
Je to opravdu zajímavé, protože, jak říkám, ty menšinové strany, zejména SPD, jsou velmi nestabilní, protože SPD ve skutečnosti sestává z bloku různých jiných stran. Babiš dnes ráno říká, že s nimi vlastně jedná o vytvoření nějaké koalice, ale možná by chtěl jen menšinovou vládu a jen jakousi tichou podporu těchto lidí. Problémem však je, jak stále opakuji, že jsou tyto malé strany opravdu, opravdu dost šílené. A je možné, že Babiš bude schopen, bude chtít zkusit, jak jsem již řekl, získat některé poslance z Občanské demokratické strany.
Zajímavé bylo, že pokud by Občanská demokratická strana souhlasila se zrušením Zelené dohody, možná by ti Motoristé přešli k ODS, k Občanské demokratické straně, a pak by se vrátila vláda Fialova ? Je to opravdu zajímavé a nejisté, ale v tuto chvíli je to samozřejmě Babiš.
