Povolební idyla a děkujeme za hlasy
6. 10. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Ve Francii padla další vláda. Orbán vzkazuje, že v ČR zvítězila pravda. Nad vítězstvím Babiše se raduje Salvini a lepenovci. V Británii pokračuje rozklad toryů a vzestup Farageho (a posun vládnoucích labouristů k omezování ídemokracie! Britská labouristická ministryně vnitra se vyjádřila., že máme-li svobodu, neočekává se, že ji budeme používat každý den:)..., pozn. JČ). Na Ukrajině jsou denně vraždění a mrzačení lidé. Ale korýtko je korýtko. A děkujeme moc za hlasy. Všichni jsou to úžasní lidičky, jak jinak. Nová Sněmovna jako lusk.
A Babiš samozřejmě bude bojovat proti všem za demokracii. Bude se držet za ruku s Tomiem a Klausem st. a zachrání demokracii v Evropě. Jak je to možné, jak jsem na to přišel? No přece se všude jsou ty úžasné analýzy, jak Babiš má v EU byznys, jak jej byznys bude držet na Západě. Copak si nevzpomínáte, jak byznys zachránil demokracii v Německu ve třicátých letech? Co by si byznys počal bez demokracie, že?
265
Diskuse