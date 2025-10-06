Povolební idyla a děkujeme za hlasy

6. 10. 2025 / Boris Cvek

Je úžasné sledovat tu radost demokratů z úspěchu. Ty úsměvy. To děkování za úspěch. Úspěchem myslím to, že se dostali do Sněmovny. A ty úžasné příběhy, jak bývalá mis uspěla a dokázala to. No není krásně na světě. Že vzniká vláda postavená na krajní pravici, to je přece jen detail. Kdysi by to budilo hrůzu. Dnes je důležité selfie s úsměvem a díky.

Ve Francii padla další vláda. Orbán vzkazuje, že v ČR zvítězila pravda. Nad vítězstvím Babiše se raduje Salvini a lepenovci. V Británii pokračuje rozklad toryů a vzestup Farageho (a posun vládnoucích labouristů k omezování ídemokracie! Britská labouristická ministryně vnitra se vyjádřila., že máme-li svobodu, neočekává se, že ji budeme používat každý den:)...,  pozn. JČ). Na Ukrajině jsou denně vraždění a mrzačení lidé. Ale korýtko je korýtko. A děkujeme moc za hlasy. Všichni jsou to úžasní lidičky, jak jinak. Nová Sněmovna jako lusk.

A Babiš samozřejmě bude bojovat proti všem za demokracii. Bude se držet za ruku s Tomiem a Klausem st. a zachrání demokracii v Evropě. Jak je to možné, jak jsem na to přišel? No přece se všude jsou ty úžasné analýzy, jak Babiš má v EU byznys, jak jej byznys bude držet na Západě. Copak si nevzpomínáte, jak byznys zachránil demokracii v Německu ve třicátých letech? Co by si byznys počal bez demokracie, že?  

