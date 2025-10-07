Izraelská genocida pokračuje v Gaze dva roky od začátku války
7. 10. 2025
Smrtící izraelské útoky pokračují v Gaze, zatímco válka dosahuje dvouletého milníku.
Úředníci z Izraele a Hamásu, stejně jako zprostředkovatelé, se setkávají v Egyptě, aby projednali plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války.
Hamás kritizuje „hanebné mezinárodní mlčení a spoluvinu a bezprecedentní selhání arabských zemí“ v souvislosti se situací v Gaze při příležitosti druhého výročí útoků ze 7. října.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že za dva roky války bylo v Gaze zabito 1 701 zdravotnických pracovníků, a označuje izraelské akce v enklávě za „genocidu zdravotnictví“.
Jordánsko oznámilo, že přijalo 130 aktivistů z flotily do Gazy, kteří byli deportováni z Izraele poté, co byli minulý týden uneseni při pokusu dostat se do Gazy na lodích.
Aktivistka Greta Thunbergová naznačila, že byla během svého zadržení v Izraeli vystavena týrání, ale dodala, že se o tom nebude podrobněji vyjadřovat, protože „to není podstatné“.
Generální tajemník OSN Guterres ve svém prohlášení k druhému výročí války uvedl, že svět musí jednat „s ještě větší naléhavostí“, aby ukončil nepřátelství v enklávě.
Dítě zabité izraelským bombardováním v Khan Younis
Při izraelském útoku v Khan Younis bylo zabito jedno dítě a mnoho Palestinců bylo zraněno, informovali představitelé nemocnice al-Amal.
Počet obětí v Gaze stoupá
Od úsvitu bylo izraelskou palbou v Gaze zabito nejméně osm Palestinců
K zabíjení dochází i přes probíhající jednání o příměří v Egyptě.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze zveřejnilo údaje o zničení enklávy a jejího zdravotnického systému:
Ve válce bylo zabito nejméně 67 173 lidí, včetně 20 179 dětí, a 169 780 bylo zraněno.
Počet zabitých zdravotnických pracovníků dosáhl 1 701, přičemž 362 z nich bylo zadrženo
a zbaveno svých práv.
Hladomor v Gaze, který Izrael způsobil a který se každým dnem zhoršuje, si vyžádal 460 životů, z toho 154 dětí. Více než 51 100 dětí mladších pěti let trpí těžkou podvýživou.
Z 38 nemocnic je 25 mimo provoz, zatímco ostatní fungují částečně za obtížných podmínek.
Izrael zničil 103 ze 157 center primární zdravotní péče a zbývající centra fungují částečně.
Více než polovina potřebných léků není k dispozici a 66 procent potřebného zdravotnického vybavení chybí.
Obsazenost nemocničních lůžek se do konce září zvýšila na 225 procent, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 82 procent.
Izraelská armáda a osadníci provádějí další razie na Západním břehu
Izraelští osadníci vtrhli do palestinské komunity Khirbet Samra v severní části Jordánského údolí, informuje agentura Wafa.
Místní zdroje uvedly, že osadníci vstoupili do oblasti a vyvolali strach a paniku mezi obyvateli, zejména ženami a dětmi.
V jiném incidentu izraelské síly v úterý brzy ráno provedly razii v beduínské vesnici Balqa severně od Jericha.
Hassan Malihat, generální supervizor organizace Al-Baidar pro obranu práv beduínů, řekl agentuře Wafa, že vojáci prohledávali domy v oblasti a podrobovali obyvatele výslechům v terénu. Uvedl, že během razie byli muži také fyzicky napadeni.
Jinde izraelské síly provedly sérii vpádů v provinciích Ramallah a el-Bireh, kde provedly razie v několika čtvrtích, zadržely Palestince, uzavřely obchody a zablokovaly pohyb mezi komunitami.
Podle Palestinské společnosti vězňů bylo od pondělního večera na Západním břehu zatčeno nejméně 35 občanů.
V Hebronu izraelské síly zatkly jednoho Palestince ze čtvrti Tel Rumeida a uvalily zákaz vycházení na několik oblastí na východ od města.
Izrael provádí „genocidu zdraví“ v Gaze: ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že to, co se děje v Gaze, není jen „humanitární krize“ nebo „dlouhá řada zločinů“ spáchaných Izraelem, ale „úplný a záměrný kolaps základů lidské existence, které představuje systém zdravotních služeb“.
V prohlášení na Telegramu ministerstvo uvedlo, že systém zdravotní péče byl vystaven „ničivým a smrtelným úderům, které zasáhly samotný nerv národa“.
„Tyto zločiny si zaslouží označení genocida v oblasti zdraví, vzhledem ke katastrofickým ukazatelům, které zpustošily zdravotní a humanitární situaci v pásmu Gazy,“ zdůraznilo ministerstvo.
UNRWA vyzývá k okamžitému příměří po dvou letech války v Gaze
UNRWA vyzvala k okamžitému příměří v Gaze, které by znamenalo konec dvou let trvající ničivé války.
„Dva roky války v Gaze. Dva roky jsou příliš dlouhá doba,“ uvedla agentura v příspěvku na X. „Je čas na příměří.“
UNRWA vyzvala k propuštění všech izraelských zajatců a palestinských vězňů z izraelských věznic a k tomu, aby Izrael zrušil obklíčení enklávy a umožnil „standardní tok humanitární pomoci a komerčních dodávek“ prostřednictvím mechanismu pod dohledem OSN.
Palestinská žena hovoří o utrpení během dvou let války
Dva roky izraelského bombardování Gazy přinesly 38leté Inas Abu Maamar, která byla nucena opustit svůj domov, další a další utrpení.
V prvních dnech války zachytila fotografie agentury Reuters Abu Maamar v nemocniční márnici, jak drží v náručí zahalené tělo své pětileté neteře Saly, která zahynula při izraelském útoku v Khan Younis.
Při tom výbuchu zahynula také Abu Maamarova teta, strýc, švagrová, bratranci a sestřenice, stejně jako Salyina malá sestřička Seba.
„Válka nás všechny zničila. Zničila naši rodinu, zničila naše domovy. Zanechala v našich srdcích bolest a ztrátu,“ řekla.
Abu Maamar a její zbývající příbuzní několikrát za poslední dva roky uprchli před vlnami izraelských bombardování a pozemních útoků a nyní žijí v přeplněném stanovém táboře na písku poblíž pláže.
„To nám stačí. To, co jsme ztratili, nám stačí. Mnoho našich blízkých je pryč, ztratili jsme je. Opustili jsme [naše domovy] s nimi a vrátíme se bez nich,“ řekla Abu Maamar. „Můj jediný strach je, že válka bude pokračovat. Nechceme, aby pokračovala. Chceme, aby jednou provždy skončila.“
Hamas kritizuje „bezprecedentní arabské selhání“ v souvislosti se situací v Gaze
Hamas vydal prohlášení k druhému výročí bezprecedentního útoku, který vedl 7. října 2023. Zde jsou některé z hlavních bodů tohoto prohlášení:
Válka a její dopady nadále „vrhají politický stín“ v podobě vojenské agrese v regionu, protože znamenala „významný zlom v politické a vojenské situaci“ na Blízkém východě.
Izrael pokračuje ve své brutální válce proti palestinskému lidu a „páchá masakry na bezbranných civilistech, a to uprostřed hanebného mezinárodního mlčení a spoluviny a bezprecedentního arabského selhání“.
„Odhodlání lidu, podpora odporu a hrdinství obyvatel země a jejího lidu pokračují v konfrontaci s okupujícími cizinci a špínou země.“
„Po dvou letech zůstává náš lid zakořeněn ve své zemi a drží se svých legitimních práv tváří v tvář plánům na likvidaci a nucené vysídlení.“
Jordánsko přijalo 130 aktivistů z flotily do Gazy deportovaných z Izraele
Jordánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že aktivisté, kteří do země dorazili, pocházejí z Bahrajnu, Tuniska, Alžírska, Ománu, Kuvajtu, Libye, Pákistánu, Turecka, Argentiny, Austrálie, Brazílie, Kolumbie, České republiky, Japonska, Mexika, Nového Zélandu, Srbska, Jižní Afriky, Švýcarska, Velké Británie, USA a Uruguaye.
Státní tisková agentura Petra uvedla, že ministerstvo ve spolupráci s příslušnými jordánskými úřady usnadnilo aktivistům překročení hranice a poskytlo jim nezbytnou pomoc.
Izrael čelil minulý týden mezinárodnímu odsouzení poté, co jeho armáda zadržela všech 42 lodí flotily Global Sumud, které vezly pomoc do Gazy, a unesla více než 450 aktivistů. Izrael již dříve deportoval desítky dalších aktivistů do Itálie a Turecka.
Demonstranti se shromáždili před domy izraelských ministrů
Desítky demonstrantů se shromáždily před domy izraelských ministrů, aby si připomněly dva roky od začátku války v Gaze a požadovaly ukončení bojů a návrat zajatců, informoval deník Haaretz.
Členové skupiny Mothers on the Frontline se shromáždili před domem ministra obrany Israela Katze v Kfar Ahim a požadovali, aby podle jejich slov skončila „zbytečná rizika“ pro životy vojáků.
„Dost už války! Naši chlapci jsou vyčerpaní a unavení. Úkoly, které jim byly přiděleny v Gaze, zbytečně ohrožují jejich životy,“ řekl jeden z demonstrantů.
V Haifě promluvil Boaz Zalmanovich, jehož otec Arye je stále zadržován v Gaze, k davu před domem poslance Likudu Ariela Kallnera.
Policie údajně zabavila megafony demonstrantům před domem ministryně pro ochranu životního prostředí Idit Silmanové v Rehovotu, což vedlo ke střetům s protestujícími.
Demonstrace se konaly také před domy ministra spravedlnosti Yariva Levina v Modi'inu, ministryně vědy a technologie Gily Gamlielové v Tel Avivu, ministryně dopravy Miri Regevové a ministra zahraničí Gideona Sa'ara v Nes Ziona.
„Spravedlivý a trvalý mír“: Guterres vyzývá k akci u příležitosti druhého výročí války v Gaze
Dva roky od začátku války v Gaze říká šéf OSN Antonio Guterres, že svět musí jednat „s ještě větší naléhavostí“, aby ukončil nepřátelství.
„Před dvěma lety dnes Hamas a další palestinské ozbrojené skupiny spustily odporný rozsáhlý teroristický útok na Izrael,“ řekl. „V tento den si připomeňme všechny, kteří byli zabiti a utrpěli strašlivé násilí.“
Uvedl, že zajatci zůstávají v Gaze „v žalostných podmínkách“, a zopakoval svou výzvu k „jejich bezpodmínečnému a okamžitému propuštění“.
Guterres uvedl, že Trumpův návrh na příměří „musí být přijat“, aby byl konflikt ukončen, a vyzval k „trvalému příměří a důvěryhodnému politickému procesu“, které připraví cestu k míru.
„V tento slavnostní výroční den uctěme památku všech obětí tím, že budeme usilovat o jedinou cestu vpřed: spravedlivý a trvalý mír, ve kterém Izraelci, Palestinci a všichni obyvatelé regionu budou žít bok po boku v bezpečí, důstojnosti a vzájemném respektu.“
Austrálie podporuje Trumpův návrh na příměří
Australský premiér Anthony Albanese uvítal Trumpův návrh na příměří v Gaze a vyzval k obnovení úsilí o řešení spočívající v existenci dvou států.
Ve svém projevu v parlamentu u příležitosti druhého výročí války Albanese řekl: „Je naší povinností udělat vše, co je v našich silách, abychom této příležitosti využili.“
Izraelská armáda zintenzivňuje razie na okupovaném Západním břehu
Podle agentury Wafa izraelské síly zatkly nejméně 15 Palestinců během rozsáhlé razie ve městě el-Bireh a uprchlickém táboře Jalazone, který se nachází severně od Ramalláhu.
Izrael také zpřísnil vojenská opatření v okolí Ramalláhu a el-Birehu zřízením kontrolních stanovišť, což způsobilo rozsáhlé dopravní komplikace.
Podobná situace byla hlášena v uprchlickém táboře Qalandiya, kde izraelské síly zablokovaly ulice a použily slzný plyn.
Razie byly hlášeny také v Kafr Nima, západně od Ramalláhu, a v okolních vesnicích.
Izraelští osadníci vykořenili 150 olivovníků patřících Palestincům ve vesnici Umm al-Khair v Masafer Yatta, jižně od Hebronu.
Izrael by bez podpory USA nemohl vést války v Gaze, Libanonu a Íránu
Podle nových zpráv by Izrael nebyl schopen udržet své války na Blízkém východě bez významné finanční podpory USA ve výši více než 21 miliard dolarů od října 2023.
Zprávy projektu Costs of War Project na Brownově univerzitě zjistily, že bez amerických zbraní a peněz by Izrael nebyl schopen vést genocidní válku v Gaze, zahájit válku s Íránem nebo opakovaně bombardovat Jemen.
„Podpora USA pro Izrael na všech úrovních je nepostradatelná pro vedení izraelské války jak v Gaze, tak v celém regionu,“ řekl Al Jazeera Omar H Rahman, člen Middle East Council on Global Affairs.
Greta Thunbergová přiznává „špatné zacházení“ během pobytu v Izraeli
Aktivistka Greta Thunbergová naznačila, že během pobytu v Izraeli po příjezdu do Řecka byla vystavena špatnému zacházení.
Thunbergová krátce po příjezdu novinářům řekla: „Mohla bych mluvit velmi, velmi dlouho o špatném zacházení a zneužívání během našeho věznění, věřte mi. Ale o to tady nejde.“
Místo toho Thunbergová vyzvala světové vůdce a obyčejné občany, aby ukončili svou „spoluvinu“ na „genocidě“ páchané na Palestincích v Gaze, a to v předvečer druhého výročí války.
„Nemůžeme odvrátit zrak od Gazy,“ řekla Thunbergová.
Sedm lidí bylo zraněno izraelskou palbou poblíž center pomoci v jižní Gaze
Nejméně sedm Palestinců bylo zraněno izraelskou palbou poblíž center pro distribuci pomoci v jižní Gaze, informují záchranáři a pracovníci pohotovostních služeb v Gaze.
Naši kolegové v terénu také informují, že v Khan Younis probíhá izraelský dělostřelecký ostřelování a palba z těžkých tanků a vrtulníků.
Co zbylo z města Gaza?
Izrael ničí výškové budovy v Gaze a srovnává se zemí celé bloky, kde kdysi žily tisíce lidí.
Palestinská civilní obrana uvedla, že v posledních týdnech bylo zničeno nejméně 50 vícepodlažních budov, zatímco izraelské síly pokračují v útoku na město, a to vše uprostřed vlny nuceného vysídlování.
Některé čtvrti byly téměř zcela zničeny. Jen v oblasti Zeitoun v Gaze bylo od začátku srpna zničeno více než 1 500 domů a budov, takže v některých částech čtvrti nezůstala stát žádná budova.
Navštivte tuto interaktivní stránku, kde najdete obrázky, které ukazují, jak byly v posledních měsících srovnány se zemí čtvrti v největším městě Gazy.
„Poslední dva roky vymazaly základní prvky normálního života v Gaze“
Po dvou letech války v Gaze žijí lidé v nekonečné noční můře.
Poslední dva roky vymazaly základní prvky normálního života, není návrat domů, není obnova, není pocit zotavení.
Lidé nepociťují jen smutek, ale také trvalou dezorientaci.
Jejich životy, které kdysi poznamenávaly události jako svatby, škola a sklizeň, se nyní měří počtem leteckých útoků.
Palestinci v Gaze prožívají poslední dva roky nekonečný cyklus beznaděje, zatímco stále stojí ve frontách na chleba a vodu.
V současné době spoléhají na to, že aktuální kolo jednání přinese skutečný průlom v pokračujících nepřátelských akcích.
