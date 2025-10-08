V Paříži se ozvaly výbuchy poblíž rezidence premiéra
8. 10. 2025
Pařížská policie novinářům sdělila, že na místě pracují jednotky rychlé reakce a ženisté. Kancelář starosty uvedla, že poškození budovy oficiální rezidence je podle předběžných údajů minimální, oheň ji neovlivnil, pouze bylo zničeno auto.
Videa z místa jsou zveřejňována na sociálních sítích. Novinář RTL France Thomas Despres poukázal na to, že k explozím došlo velmi blízko paláce Matignon, oficiální rezidence francouzského premiéra Sébastiena Lecornu.
Na sociálních sítích se píše, že k incidentu došlo během setkání premiéra s centristickými politiky.
