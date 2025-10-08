Írán tvrdí, že spolupráce s jaderným dozorem OSN "již není relevantní"
8. 10. 2025
"Káhirská dohoda již není relevantní pro naši spolupráci s MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii)," řekl ministr zahraničí Abbás Aragči s odkazem na zářijovou dohodu s agenturou OSN.
Dohoda vytvořila rámec pro obnovení spolupráce a umožnila dozorčímu orgánu kontrolovat íránská zařízení poté, co Teherán pozastavil spolupráci po izraelských a amerických útocích na jeho klíčová jaderná zařízení v červnu.
Dohoda však ztratila svůj význam pro Írán, protože Británie, Francie a Německo – signatáři íránské jaderné dohody z roku 2015 – vyvolaly návrat sankcí OSN kvůli nedodržování sankcí Teheránem.
Teherán pohrozil, že zastaví spolupráci s agenturou, pokud se pokusí znovu uvalit sankce.
"Tři evropské země si myslely, že mají ve svých rukou páku, a vyhrožovaly, že zavedou odvetný krok," řekl Aragči během setkání se zahraničními diplomaty v Teheránu.
"Nyní použili tuto páku a viděli výsledky... tyto tři evropské země definitivně snížily svou roli a téměř vyloučily ospravedlnění jednání s nimi."
Dodal, že evropské trio "bude mít mnohem menší roli než v minulosti" v jakékoli nadcházející diplomacii ohledně íránského jaderného dokumentu.
Írán obvinil MAAE z toho, že neodsoudila útoky provedené jeho úhlavními nepřáteli na jeho jaderná zařízení, přestože je signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT).
Západní země, v čele se Spojenými státy a spolu s Izraelem, obviňují Írán z úsilí o výrobu jaderné zbraně a definují obohacování uranu jako červenou čáru.
Írán kategoricky odmítá obvinění a trvá na tom, že jeho jaderný program je výhradně pro civilní účely a že má právo na obohacování podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.
Někteří íránští poslanci nadhodili myšlenku odchodu od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, zatímco prezident Masúd Pezeškjan řekl, že Írán zůstane věrný svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy.
Aragči řekl, že "rozhodnutí Teheránu ohledně spolupráce s agenturou bude oznámeno", aniž by to upřesnil, a dodal, že stále existuje prostor pro diplomacii.
Írán se zapojil do rozhovorů se Spojenými státy, které začaly v dubnu, aby dosáhl nové dohody o svém jaderném programu.
Červnové útoky Izraele na íránské jaderné, vojenské a obytné lokality však rozhovory zastavily.
Teherán obvinil Spojené státy z podkopávání diplomacie a naléhal na záruky a uznání svých práv před jakýmkoli možným obnovením jednání.
