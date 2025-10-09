21,7 miliardy dolarů americké vojenské pomoci pro izraelskou válku v Gaze
9. 10. 2025
Nová zpráva dokládá, jak byla americká podpora zásadní pro to, co mnoho odborníků nyní nazývá genocidou.
Zpráva zveřejněná Quincy institutem a projektem Costs of War Project na Brownově univerzitě zjistila, že USA od začátku války v Gaze poskytly Izraeli vojenskou pomoc v hodnotě 21,7 miliardy dolarů. Izraelská reakce, při které zahynuly desítky tisíc Palestinců, byla řadou nezávislých odborníků popsána jako genocida, píše William Hartung.
Ať už však někdo označí izraelské akce za genocidu, za sérii závažných porušení válečného práva, nebo pouze zhodnotí lidské ztráty, jedna věc zůstává neměnná: vojenská a finanční podpora USA pro izraelské válečné úsilí. 21,7 miliardy dolarů vojenské pomoci, kterou USA poskytly Izraeli v posledních několika letech, je téměř trojnásobek částky, kterou by tato země obdržela v průměrném roce na základě desetiletého závazku ve výši 38 miliard dolarů, který vyjednala administrativa prezidenta Obamy.
Bez amerických zbraní a financování by Izrael nemohl způsobit takovou míru destrukce, jakou způsobil v Gaze, a jeho schopnost rozšířit válku na širší region by byla vážně oslabena. Zatímco některé zbraně, které mají být zaplaceny z americké pomoci, možná dorazí až za několik měsíců nebo let, zbraně v hodnotě přes čtyři miliardy dolarů dodané Tel Avivu z amerických arzenálů dorazily v krátké době.
Izrael by také měl velké potíže vést válku takovým tempem, jakým ji vedl, bez pomoci USA s údržbou a náhradními díly. Celý izraelský park bojových letadel se skládá z letadel F-15, F-16 a F-35 dodaných USA, stejně jako většina jeho útočných vrtulníků.
Stručně řečeno, Spojené státy by mohly podstatně oslabit schopnost Izraele vést válku, pokud by mu odepřely zbraně, financování a náhradní díly. Ale ani Bidenova, ani Trumpova administrativa se k tomu nerozhodly.
A jak ukazuje další nová studie Costs of War, vojenská pomoc zdaleka není jediným ekonomickým nákladem podpory USA pro izraelskou válku v Gaze. Americké vojenské operace v regionu – včetně bojů s húsijskými silami v Jemenu a bombardování Íránu – stály od začátku války v Gaze v rozmezí 9,6 a 12,7 miliardami dolarů.
Všechna tato americká podpora umožnila Izraeli provádět masové vraždění s devastujícími následky. Další nová studie Costs of War odhaduje, že během války bylo zabito nebo zraněno přes 236 000 obyvatel Gazy, což je neuvěřitelných 10 procent obyvatelstva tohoto území. A ve čtvrté studii z nově vydané série Costs of War antropolog David Vine zjistil, že od 7. října 2023 bylo válkou v Gaze a boji v širším regionu vysídleno více než 5 milionů lidí.
Humanitární náklady války v Gaze jsou neúnosné, ale bohužel to není zdaleka vše. Pokračující podpora izraelských válečných snah v Gaze a mimo ni by mohla Spojené státy vtáhnout do přímého a dlouhodobého konfliktu v regionu, jak se téměř stalo, když Trumpova administrativa nařídila v červnu tohoto roku letecké údery na Írán. Mezitím neochvějná podpora Ameriky brutální válce Izraele značně ztíží americkým diplomatům vyvíjet tlak na jiné národy v otázkách lidských práv nebo věrohodně hovořit o „mezinárodním řádu založeném na pravidlech“.
Podpora izraelské války v Gaze nebo eskalace konfliktu do širšího regionu nemá žádné kladné stránky. Kdy bude mít americký prezident odvahu opustit politiku „Izrael má vždy pravdu“ a využít vliv Ameriky k zastavení zabíjení?
Celý článek v anglickém originále ZDE
Diskuse