V rozpočtu ruského penzijního fondu chybí takřka 800 miliard rublů
10. 10. 2025
V letošním roce bude rozpočtový deficit fondu činit 779,8 miliardy rublů, vyplývá z materiálů k rozpočtovému zákonu, který od konce září projednává Státní duma.
V nominálním vyjádření bude "díra" v Sociálním fondu (dříve Penzijním fondu) druhým rekordem v historii: jeho schodek byl vyšší pouze v roce 2022 - 1 bilion rublů.
Vlastní příjmy fondu, které se skládají z pojistného, které zaměstnavatel strhává ze mzdy každého zaměstnance, se letos zvýší o 12 % na 12 bilionů rublů. Tato částka však poskytne pouze 70 % peněz potřebných k výplatě důchodů a dávek, tj. 17 bilionů rublů.
Rozdíl by měl být pokryt z federálního rozpočtu, který se potýká s problémy kvůli rychlému poklesu příjmů z komodit. V důsledku toho bude roční převod ze státní pokladny do Sociálního fondu v letošním roce snížen o třetinu, z 5,47 na 3,64 bilionu rublů.
Podle materiálů Ministerstva financí byl nedostatek prostředků i u Fondu povinného zdravotního pojištění. V letošním roce budou příjmy v letošním roce nižší než výdaje o 89 miliard rublů. Oproti loňskému roku se deficit ve fondu, který platí dvě třetiny všech služeb veřejného zdravotnictví v zemi, zvýší 4,7krát.
Problémy s mimorozpočtovými fondy byly jedním z důvodů, proč se úřady rozhodly zahájit zvýšení daní pro malé podniky. Nyní malé a střední podniky platí příspěvky na důchody a zdravotní pojištění se sníženými sazbami: 15 % místo standardních 30 %, pokud příjmy nepřesahují 2 miliardy rublů ročně a počet zaměstnanců je nižší než 250.
Ještě nižší - 7,6 % - je sazba pro IT společnosti (bez ohledu na velikost). U nich se od roku 2026 zvýší na 15 %. Státní duma může zvážit zrušení dalších preferenčních sazeb na podzimním zasedání, uvedl zdroj.
Schopnost federální pokladny plnit mimorozpočtové fondy se rozplývá: příjmy z ropy a plynu klesla téměř o 20 % a schodek bude podle výpočtů ministerstva financí do konce roku téměř pětkrát vyšší než původní plán, celých 5,7 bilionu rublů.
V příštím roce bude plánovaná "díra" v rozpočtu činit 3,78 bilionu rublů, v roce 2027 3,18 bilionu, v roce 2028 3,51 bilionu.
Zdroj v ruštině: ZDE
