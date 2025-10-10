"Odchází 150 tisíc lidí ročně." Šéfka ruského ministerstva zemědělství oznámila masový exodus pracovníků ze zemědělského průmyslu
10. 10. 2025
"[V odvětví] je nedostatek personálu, potřebujeme 160 tisíc lidí ročně na obnovu průmyslu, protože 150 tisíc lidí ročně odchází, potřebujeme 10 tisíc na aktualizaci odvětví, abychom dosáhli těchto ukazatelů," zdůraznila Lut na mezinárodní výstavě Zlatý podzim 2025. Dodala, že prezident Vladimir Putin požadoval zvýšit zemědělskou produkci do roku 2030 o 25 % ve srovnání s rokem 2021 a vývoz 1,5krát.
Digitalizace může podle ministryně pomoci vyřešit problém s nedostatkem personálu. Díky ní je nutné optimalizovat výrobu v "rutinních odvětvích, kde lidé pracují rukama". Pak mohou být zemědělci přesměrováni na "intelektuálnější práci", řekla.
Celkem je podle Lut v tomto odvětví zaměstnáno 6,4 milionu lidí. V létě první náměstek šéfa Ministerstva hospodářského rozvoje Maxim Kolesnikov uvedl, že nedostatek pracovních sil v zemědělsko-průmyslovém komplexu dosahuje 200 tisíc lidí. Zároveň poznamenal, že zemědělství "poskytuje zaměstnání asi 2,2 milionu lidí, což je 5 % zaměstnanosti v ekonomice".
V různých oblastech ruského zemědělskoprůmyslového komplexu chybí 30 % až 50 % pracovníků, podle návrhů doporučení parlamentních slyšení konaných na začátku roku 2025 o rozvoji zemědělskoprůmyslového komplexu. Především se to týkalo "vysoce profesionálních specialistů, kteří jsou zběhlí v moderních technologiích," uvádí se v dokumentu. Současně "již mnoho let" dochází ke snižování počtu zaměstnanců v zemědělskoprůmyslovém komplexu. Pokud v roce 2017 průmysl zaměstnával 4,46 milionu lidí, pak v roce 2023 již 4,2 milionu lidí, poznamenaly materiály.
V říjnu 2024 bývalý šéf Ministerstva zemědělství Ruské federace Alexandr Tkačev uvedl, že ruské zemědělství by se mohlo v příštích letech dostat do "katastrofy" kvůli eskalujícímu nedostatku pracovníků. V dubnu 2025 šéf ministerstva zemědělství anektovaného Krymu Denis Kraťuk uvedl, že Rusové, kteří po ukončení studia nepůjdou pracovat ve svém oboru, by měli být zbaveni diplomů; to by podle něj mimo jiné vyřešilo problém nedostatku personálu v zemědělskoprůmyslovém komplexu.
V letošním roce byl v řadě klíčových zemědělských regionů Ruské federace, jako je Rostov, Voroněžská oblast, Kubáň atd., zaveden nouzový režim kvůli mrazům a suchu. Zejména v tomto ohledu byla v jižních oblastech zaznamenána rekordně nízká sklizeň slunečnice za posledních 13 let. Došlo také k prudkému propadu sklizně řepy, což kromě povětrnostních podmínek, jak poznamenali odborníci, způsobil i zákaz dodávek semen z evropských zemí, která dávají vyšší výnos.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse