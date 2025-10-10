Německo: Policie bude moci sestřelovat bezpilotní letouny
10. 10. 2025
Ministři německého kancléře Friedricha Merze se dohodli na dodatku k policejní legislativě, který by posílil obranné schopnosti spolkové policie, pokud by byl schválen parlamentem.
Návrh revidované legislativy, jak o něm informovala zpravodajská agentura Reuters, zní:
"Za účelem boje proti hrozbě, kterou představují bezpilotní vzdušné systémy na zemi, ve vzduchu nebo na vodě, může spolková policie nasadit vhodné technické prostředky proti systému, jeho řídicí jednotce nebo jeho řídicímu spojení, pokud by jiné prostředky boje proti hrozbě byly marné nebo jinak výrazně obtížnější."
Jinými slovy: policii bude dovoleno ničit bezpilotní letouny ve vzduchu, ve vodě nebo na zemi, jak uzná za vhodné.
V nadcházejících týdnech se očekává, že změny legislativy o letecké bezpečnosti vyjasní roli německé armády, Bundeswehru, při pomoci policii v boji proti dronům – jak bylo požadováno, když byly drony o víkendu spatřeny nad mnichovským letištěm.
Mezi otázkami bude, zda by Bundeswehr mohl sestřelit dron, který byl identifikován jako hrozba nad německým územím, například pokud by dron byl ve výšce mimo dosah policejních kapacit.
Podle německé ústavy je Bundeswehr striktně obrannou armádou, jejíž role je výslovně omezena na ochranu státu před vnějšími vojenskými hrozbami ve válečných scénářích.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse