Dohoda o příměří v Gaze by mohla být Trumpovým největším diplomatickým úspěchem – ale ďábel se skrývá v detailech
9. 10. 2025
čas čtení 4 minuty
Plán se snaží najít rovnováhu mezi vytvořením podmínek pro příměří a vyjednáním trvalého ukončení války, ale zůstávají zde složité otázky, upozorňuje Andrew Roth
Pro Donalda Trumpa by mírová dohoda – nebo dokonce trvalé příměří mezi Izraelem a Hamásem – mohla být největším diplomatickým úspěchem jeho prezidentství.
Podrobnosti a postup dohody o ukončení izraelské války v Gaze zůstávají nejasné, ale prohlášení o záměru ze strany Izraele i Hamásu je významné. Dohoda s politickou podporou arabských států a dalších regionálních mocností představuje nejlepší šanci na ukončení války od března, kdy bylo porušeno příměří a Gaza se vrátila do krvavé války, která si vyžádala téměř 68 000 mrtvých, z nichž většina byli civilisté.
Od března se hovořilo o dohodě, ale nic se tomu neblížilo takto. První fáze mírového plánu, jak ji Trump nazval ve svém příspěvku na Truth Social ve středu, je přímočará: návrat rukojmích držených Hamásem výměnou za omezené stažení izraelské armády. Ale najít všechny rukojmí a zvládnout stažení Izraele může být komplikované.
V souladu s tónem Trumpova prezidentství jsou naděje vyjádřeny hyperbolicky, když prezident říká: „VŠICHNI rukojmí budou velmi brzy propuštěni a Izrael stáhne své jednotky na dohodnutou linii jako první krok k silnému, trvalému a věčnému míru. Se všemi stranami bude zacházeno spravedlivě!“
Ještě je třeba projednat mnoho věcí. Dvacetibodový mírový plán navržený administrativou se snaží najít rovnováhu mezi vytvořením podmínek pro příměří a vyjednáním trvalého ukončení války; těžké otázky týkající se budoucnosti Hamásu a toho, zda se militantní skupina odzbrojí, spolu s izraelskou vizí budoucnosti Gazy, zůstávají zatím nevyřešeny.
A už jsme to zažili: Trumpova administrativa spěchala s vyjednáváním o ukončení války v Gaze ještě před inaugurací a narychlo zorganizované příměří v lednu se zhroutilo kvůli pořadí propuštění rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze.
Toto je však klíčový moment. Když americký prezident ve středu odpoledne hovořil na kulatém stole proti antifašistům, předal mu ministr zahraničí Marco Rubio poznámku: „Jsme velmi blízko. Potřebujeme, abyste brzy schválil příspěvek na Truth Social, abyste mohl jako první oznámit dohodu.“
Nikdo neřekl, že izraelská válka v Gaze musí skončit mírovými dohodami ve stylu Osla nebo politickými jednáními.
Toto je jiný moment – otevřeně stranický a nestálý americký prezident, který nicméně využil své nepředvídatelnosti k tomu, aby udržel své spojence i nepřátele v nejistotě. Trump je také údajně motivován touhou vidět se jako první americký prezident, který od Baracka Obamy obdržel Nobelovu cenu míru.
Tato cena má být předána v pátek a touha dát americkému prezidentovi vítězství poháněla politické úvahy ve Washingtonu a na celém Blízkém východě.
Zbývající napětí je zřejmé. Hamás vyzval Trumpa a další strany, aby „zajistily, že izraelská okupační vláda bude plně dodržovat podmínky dohody“. Obává se, že Izrael by mohl po návratu rukojmích obnovit svou ofenzivu.
„Nikdy se nevzdáme národních práv našeho lidu, dokud nebude dosaženo svobody, nezávislosti a sebeurčení,“ uvedla skupina, čímž nepřímo narážela na touhu po palestinském státě, kterou Netanjahu odmítl a Bílý dům z velké části opustil.
Netanjahu má také politické úvahy, které musí řešit. Ve čtvrtek uvedl, že „svolá vládu, aby schválila dohodu a přivedla všechny naše drahé rukojmí domů“. Musí zvládnout reakci pravicových členů své vlády, včetně ministra financí Bezalela Smotriche a ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, kteří pohrozili svržením vlády v případě příměří.
Trump se pokusil tyto úvahy překonat hrubou silou a pohrozil, že pokud nebude jeho touha po míru splněna, vypukne v Gaze „peklo“ proti Hamásu. Když Netanjahu vyjádřil pochybnosti o dohodě, Axios uvádí, že izraelskému vůdci řekl: „Nevím, proč jste vždycky tak zatraceně negativní... Tohle je vítězství. Přijměte to.“
Americký prezident údajně plánuje o víkendu odcestovat do regionu, aby dohodu podepsal. Je to jeho chvíle a možná bude muset nasadit veškerý svůj osobní vliv, aby zabránil dalšímu ztroskotání jednání a návratu k bojům, což by pro jeho administrativu znamenalo diplomatickou porážku.
Zdroj v angličtině ZDE
572
Diskuse