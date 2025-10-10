Jedna z největších evropských obranných společností si stěžuje na přelety dronů u svých tajných továren
"Vidíme nyní více dronů než před několika měsíci a jsme tím znepokojeni," řekl Alain Kevrin, regionální ředitel společnosti Thales Belgium pro Politico o tom, co se děje nad zařízením společnosti poblíž Lutychu. Thales, jedna z největších evropských obranných společností se sídlem ve Francii, vyvinula "obrovské úsilí" k instalaci detekčních systémů UAV ve svých zařízeních, řekl. Společnost může použít rušičky k zablokování řídicích signálů a ve skutečnosti je srazit z oblohy. Problém je však v tom, že "podle zákona nemáme právo" to udělat, vysvětlil Kevrin. Jedním z problémů je, že když spadnou, mohou poškodit majetek nebo zranit lidi.
Thales zároveň plánuje v příštích letech zdvojnásobit výrobu neřízených střel FZ275 a laserem naváděných střel, které lze použít v boji proti dronům, na 70 000. V podmínkách, kdy ruská armáda nemůže postoupit na ukrajinské frontě a Evropa zvyšuje výrobu zbraní pro vlastní obranu a podporu ozbrojených sil Ukrajiny, výskyt dronů na vojenských základnách v Polsku, Německu, Dánsku, ale i nad obrannými podniky v zemích jako Belgie, vyvolává v Evropanech podezření z ruského vměšování.
"Na naší obloze se děje něco nového a nebezpečného," řekla von der Leyen ve středu v Evropském parlamentu. "Jedná se o konzistentní a stupňující se tažení, jehož cílem je zneklidnit naše občany, otestovat naše odhodlání, rozbít naše spojenectví a oslabit naši podporu Ukrajině."
Belgie a další země musí určit "správný postup" při detekci takových zařízení, včetně rozhodnutí, kde končí odpovědnost policie a začíná odpovědnost společnosti, řekl Kevrin.
Polský premiér Donald Tusk vyzval k sestřelení všech dronů, pokud naruší vzdušný prostor zemí EU. V řadě případů však nebyla zaznamenána žádná porušení: není známo, zda drony létaly ze zahraničí nebo byly vypuštěny uvnitř země.
Kevrin označil poptávku po raketách vyráběných belgickou společností Thales za "neuvěřitelnou" v situaci, kdy se země NATO snaží zajistit bezpečnost svého nebe. Firma přitom nyní většinu z nich posílá na Ukrajinu. Po příletu ruských dronů do Polska společnost obdržela desítky nových objednávek.
Rakety, které se spolu s komponenty vyrábějí ve dvou továrnách v Belgii, lze použít proti dronům. Laserem naváděný model je zaměřen na boj s velkými bezpilotními letouny ve velkých výškách, jako je íránský Šáhid, a neřízené střely při odpálení uvolní tisíce ocelových kuliček, což jim umožní zničit roje menších dronů v nižších výškách.
Zdroj v angličtině: ZDE
