Čína se připojila k ruské "stínové válce" proti Evropě
10. 10. 2025
Evropa čelí prudkému nárůstu hybridní války Ruska proti ní, do které je zapojena Čína.
Zatímco Rusko vede otevřenou válku proti Ukrajině a hybridní válku proti Evropě, Čína postupně, ale cíleně zvyšuje svůj vliv v Evropě, chová se tišeji, ale neméně nebezpečně. Navzdory některým rozdílům Čína i Rusko chtějí, aby Evropa byla slabší a povolnější.
Čínská plavidla byla zapletena do incidentů s přeřezáváním kabelů v Baltském moři. Čínské kybernetické útoky se staly většími a rozšířenějšími. Západní představitelé říkají, že mezi ruskými a čínskými dezinformačními kampaněmi roste symbióza.
Peking také vrážel klíny do transatlantického společenství tím, že podporoval chudší země v jihovýchodní Evropě, kde někdy operují neliberální vlády. Cílem je vytvořit "hedvábnou oponu", která by se táhla od Řecka po Maďarsko a vlastně rozdělila jižní část Evropy na dvě části.
Evropa si je zároveň vědoma rozsahu této hrozby. Dánsko, Francie a další země posilují vojenskou připravenost, diskutují o vytvoření "dronové zdi" a nových opatřeních proti kybernetickým útokům. Hlavní otázka však zůstává stejná: bude Evropa schopna udržet jednotu, pokud Spojené státy oslabí svou pozornost vůči kontinentu?
Zdroj v angličtině: ZDE
