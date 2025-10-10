Komunismus v USA: Americkému univerzitnímu profesoru zabránili odcestovat do zahraničí
10. 10. 2025
Profesor Rutgers University, který vydal knihu o antifašismu, byl u odletové brány informován, že jeho cesta byla zrušena
Profesor Rutgers University, který vyučoval kurz o antifašismu, byl ve středu večer podle médií zablokován při odletu z USA do Španělska, několik hodin poté, co Donald Trump uspořádal v Bílém domě kulatý stůl, na kterém zdůraznil "ničivý" dopad antifa – neboli „antifašistických“ – krajně levicových aktivistů.
Mark Bray, historik, který v roce 2017 vydal knihu Antifa: The Anti-Fascist Handbook (Antifa: Antifašistická příručka) a vyučoval kurzy o antifašismu na univerzitě v New Jersey, se pokoušel nastoupit na letišti Newark do letadla směřujícího do Evropy, když mu u odletové brány bylo sděleno, že rezervace pro něj a jeho rodinu byly zrušeny.
Profesor, kterému skupina studentů dala přezdívku „Dr. Antifa“, řekl, že se stěhuje do Evropy poté, co obdržel výhrůžky smrtí. Aktivisté z ultrapravicového amerického hnutí Turning Point USA tvrdí, že je „finančníkem“ levicového hnutí.
„Někdo na poslední chvíli zrušil let mé rodiny ze země,“ napsal Bray na sociální síti Bluesky. „Měli jsme palubní vstupenky. Zkontrolovali jsme zavazadla. Prošli jsme bezpečnostní kontrolou. Pak u brány naše rezervace ‚zmizela‘.“
V týdnech po vraždě zakladatele Turning Point USA Charlieho Kirka byla zahájena petice požadující jeho odvolání z univerzity a na sociálních médiích byla zveřejněna Brayova domácí adresa.
Jedna z hrozeb podle listu Washington Post obsahovala slib, že ho zabijí před jeho studenty. Tyto hrozby vedly k Brayově rozhodnutí přestěhovat se s manželkou a dvěma dětmi do Španělska a pokračovat ve výuce svých studentů na dálku.
„Jelikož se moje rodina a já momentálně necítíme v našem domě bezpečně, stěhujeme se na rok do Evropy,“ napsal Bray v neděli studentům v e-mailu. „Opravdu mě mrzí, že s vámi nemohu trávit čas ve třídě.“
Bray ve středu ráno řekl New York Times, že „moje role v této věci je role profesora. Nikdy jsem nebyl členem antifašistické skupiny a ani nyní jím nejsem.“ Dodal však, že „existují snahy vykreslit mě jako někoho, kdo dělá věci, které jsem zkoumal, ale to nemůže být dále od pravdy.“
Bray médiím sdělil, že rodině byla rezervována nová letenka na čtvrtek večer, ale nevědí, proč byla původní rezervace zrušena. „Možná to zní konspiračně, ale nemyslím si, že je to náhoda,“ řekl. „Jsme v hotelu a zkusíme to znovu.“
Po Kirkově vraždě pravicový influencer Jack Posobiec označil Braye na X za „domácího teroristického profesora“. Rutgerská pobočka Turning Point USA poté rozeslala petici, která profesora obvinila z toho, že je „otevřeným, známým členem antify“, a požadovala jeho propuštění.
Rutgerská pobočka Turning Point USA uvedla, že nepodporuje obtěžování ani doxing, ale Bray je na seznamu akademiků, které skupina identifikuje jako propagátory levicové propagandy ve třídách.
„Chcete se stát socialistou? Pokud ano, nezapomeňte navštívit tohoto profesora!!!! Vtipy stranou, pomozte nám nahlásit tohoto profesora, který má vazby na Antifu, která je nyní označena za domácí teroristickou organizaci,“ napsala pobočka na Rutgers Universitypřed několika dny na Instagramu.
Rutgers University ve svém prohlášení uvedla, že se nevyjadřuje k záležitostem týkajícím se personálu nebo chování studentů.
„Rutgers University se zavázala poskytovat bezpečné prostředí – pro studium, výuku, práci a výzkum – kde všichni členové naší komunity mohou sdílet své názory bez obav z zastrašování nebo obtěžování,“ dodala.
