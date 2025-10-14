Venezuela uzavřela své velvyslanectví v Oslo poté, co opoziční politička dostala Nobelovu cenu míru
14. 10. 2025
María Corina Machado si dala za úkol svrhnout Madurův režim ve Venezuele
Norské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Venezuela bez udání důvodu uzavřela své velvyslanectví v Oslu, několik dní poté, co opoziční vůdkyně María Corina Machado získala Nobelovu cenu míru.
„Velvyslanectví Venezuely nás informovalo, že zavírá své brány, aniž by uvedlo důvod,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí Cecilie Roang agentuře AFP.
„Je to politováníhodné. Navzdory našim rozdílům v několika otázkách si Norsko přeje udržet dialog s Venezuelou otevřený a bude v tomto směru pokračovat,“ uvedla.
Podle deníku Verdens Gang, který tuto informaci zveřejnil, velvyslanectví v pondělí odpoledne již nezvedalo telefony. Večer agentura AFP zjistila, že jeho telefonní čísla byla odpojena.
Zpráva přišla tři dny poté, co Machado v Oslu obdržela Nobelovu cenu míru. Jejím posláním je svržení chavistického režimu ve Venezuele.
Machadová byla zbavena možnosti kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024, v nichž byl za vítěze prohlášen úřadující prezident Nicolás Maduro navzdory protestům opozice.
Machadová byla oceněna „za svou neúnavnou práci na prosazování demokratických práv pro venezuelský lid a za svůj boj za spravedlivý a mírový přechod od diktatury k demokracii“, uvedl Jørgen Watne Frydnes, předseda norského Nobelova výboru v Oslu.
V neděli Maduro, aniž by zmínil Machado cenu, označil 58letou laureátku za „démonickou čarodějnici“, což je termín často používaný vládou.
„Chceme mír a mír budeme mít, ale mír se svobodou a suverenitou,“ řekl Maduro na akci připomínající objevení Ameriky, která se ve Venezuele slaví jako Den odporu domorodých obyvatel.
Machado podporuje vojenské manévry USA ve vodách poblíž Venezuely. Svou Nobelovu cenu věnovala „trpícímu venezuelskému lidu“ a Trumpovi, který byl také nominován na tuto cenu.
Během sobotního vystoupení ve Fox News Machado Trumpa pochválila.
