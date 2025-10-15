Propuštění izraelští rukojmí vyprávějí o mučení, utrpení a mimořádném nebezpečí
15. 10. 2025
Popisy zajetí naznačují, že Hamás v posledních týdnech změnil přístup, jak postupovala jednání o příměří.
Po radosti v Izraeli z návratu posledních rukojmích z Gazy se začínají objevovat příběhy o jejich zajetí, kdy byli ukryti ve stanech a tunelech.
Někteří popisovali mučení a týrání. Jiní však vzpomínali na chvíle soužití se svými únosci v těch nejextrémnějších podmínkách. Jeden hrál karty s muži, kteří ho drželi, a dokonce pro ně vařil. Jiný řekl, že únosci mluvili hebrejsky, aby usnadnili komunikaci.
Všichni však sdíleli okamžiky mimořádného nebezpečí.
Začátek příběhu o únosu Avinatana Ora bude mnoha lidem známý díky záznamům, které se 7. října 2023 šířily po celém světě.
Třicetidvouletý muž byl se svou přítelkyní Noou Argamani na hudebním festivalu Nova, když Hamas zaútočil. Bylo vidět, jak na něj křičí z vozidla Hamasu, když ho odvedli pod hrozbou zbraně. Nyní víme o něco více o tom, co se stalo dál.
Avinatan Or líbá Noa Argamani
Avinatan Or se setkal se svou přítelkyní Noa Argamani, která byla také unesena a zachráněna v roce 2024. Fotografie: Izraelské obranné síly/Reuters
Or byl během dvou let, kdy byl v zajetí Hamásu, držen sám a podle izraelské televizní stanice Channel 12 se s ostatními zbývajícími rukojmími setkal až v pondělí, když byli propuštěni.
Byl vyhladovělý a vyděšený. První lékařské vyšetření odhalilo, že ztratil 30 až 40 % své tělesné hmotnosti.
Po svém propuštění Or údajně požádal, aby mohl strávit čas o samotě s Argamani, kterou izraelské síly osvobodily loni. Oba si podle svých slov vychutnali „první společnou cigaretu po dvou letech“.
Cunio mává, zatímco drží za ruku ženu, před ním stojí další žena a za ním muž.
Kdo je posledních 20 živých rukojmích, kteří byli osvobozeni z Gazy?
Číst více
Omri Miran, 48 let, otec dvou dětí a masér shiatsu, byl podle svého bratra Nadava držen na 23 různých místech v Gaze, nad zemí i v tunelech.
„Někdy vařil jídlo pro své únosce a oni jeho vaření milovali,“ řekl Nadav pro zpravodajský server Ynet. „Přesně věděl, jaký je datum a přibližně jaký je den. Věděl přesně, kolik dní byl v zajetí. Většinu dní trávili hraním karet se svými únosci.“
Omri Miran si po propuštění hraje se svou dcerou
Omri Miran si po propuštění hraje se svou dcerou. Fotografie: Vládní tiskové oddělení/Reuters
Miran se v pondělí setkal se svými dcerami Roni (4) a Almou (2) a poprvé po 24 měsících byl zachycen na kameru, jak si s nimi hraje. „Vypadá bledě, ale jeho humor je stejný,“ řekl Nadav. „Je to, jako by nikdy neodešel.“
V pondělí byly také zveřejněny dojemné záběry 36letého Elkana Bohbota, jednoho z organizátorů hudebního festivalu Nova, který se setkal se svým pětiletým synem.
Ukázalo se, že většinu času strávil připoutaný v tunelu, kde ztratil veškerý pojem o čase a prostoru. Ale pamatoval si den své svatby, řekl své ženě.
Elkana Bohbot dělá rukama gesto srdce
Elkana Bohbot gestikuluje z dodávky, která ho v pondělí vezla do Ramat Ganu. Fotografie: Hannah McKay/Reuters
Trval na tom, že se toho dne chce osprchovat. Jeho únosci údajně nejprve jeho žádost odmítli, ale nakonec ustoupili a odstranili mu řetězy. Říká se také, že mohl sledovat zprávy o svých rodinných příslušnících, kteří apelovali na jeho propuštění a účastnili se shromáždění na „náměstí rukojmích“ v Tel Avivu.
Je zřejmé, že každý z rukojmích prožil jedinečné zážitky. Mezi nejbrutálnějšími z těch, kteří vyšli živí, byl možná voják Matan Angrest.
Osvobození izraelští rukojmí se slzami v očích setkávají se svými rodinami – video
Matka 22letého mladíka, Anat Angrestová, řekla, že její syn během prvních měsíců v zajetí prožil „velmi kruté mučení“. „Vzpomíná si, že byl tak brutálně zbit, až ztratil vědomí,“ řekla kanálu Channel 12. „Zakryli ho černými pytli a odvedli ho pryč.“
Její syn jí také vyprávěl, jak se kolem něj zřítily stěny tunelů, ve kterých byl držen, pod izraelskou palbou.
Matan Angrest je objímán mužem a chlapcem
Matan Angrest se setkává se svou rodinou. Byl mučen a dlouhou dobu držen v izolaci. Fotografie: Vládní tiskové oddělení/Reuters
Její syn byl posledních čtyři měsíce uvězněn v malém, tmavém tunelu. „Byl dlouho sám, pod zvláštním dohledem,“ řekla. Matan jí ale řekl, že se odmítl podřídit „monstrům“, která ho držela v zajetí.
Únosci mu ukazovali jen velmi málo zpráv, „a po zbytek času byli vystaveni tvrdé psychologické válce, že [Izraelci] to vzdali, že [Hamas] dobude zemi, že plánují další 7. říjen.“
Mezi další lži, které únosci říkali, patřilo podle ní tvrzení, že jeho prarodiče z matčiny strany – kteří přežili holocaust – jsou mrtví. Když se po návratu z Gazy dozvěděl, že jsou stále naživu, „motivovalo“ ho to, řekla.
Z těchto zpráv vyplývá, že v posledních týdnech, kdy pokročila jednání o příměří, došlo ke změně přístupu Hamásu k některým rukojmím.
Guy Gilboa-Dalal vypadá šťastně a dojatě, s rukou na čele
Guy Gilboa-Dalal přijíždí do nemocnice Beilinson v Petah Tikva. Fotografie: Ariel Schalit/AP
Ilan Gilboa-Dalalová řekla veřejnoprávní televizi Kan, že její syn Guy Gilboa-Dalal byl až do před měsícem držen spolu s dalším rukojmím Evyatarem Davidem v tunelu. „Pak ho vzali na projížďku autem po Gaze a nevrátili ho do tunelu s Evyatarem, ale umístili ho do tunelu v Gaze s [izraelským rukojmím] Alonem Ohelem“, až do jejich propuštění v pondělí, řekla Gilboa-Dalalová.
Během uplynulého měsíce byl její syn „násilím krmen“, tvrdila a dodala, že podle něj byli únosci motivováni k tomu, aby ho krmili, kvůli mezinárodnímu pobouření nad videem, na kterém byl vyhublý David nucen kopat si vlastní hrob.
28letí dvojčata Gali a Ziv Bermanovi, kteří byli uneseni z kibucu Kfar Aza poblíž hranic Gazy, byli po celou dobu drženi odděleně a zcela odříznuti od vnějšího světa.
Usměvaví Ziv a Gali Bermanovi v dresech Maccabi Tel Aviv, Ziv je zahalen izraelskou vlajkou
Zleva: Ziv a Gali Bermanovi v dresech Maccabi Tel Aviv. Fotografie: Izraelská armáda/AFP/Getty Images
I když byli drženi ve stejné oblasti, netušili, že se po propuštění znovu setkají. V pondělí řekli příbuzným, že někdy měli nedostatek jídla, jindy ho dostávali více.
Někteří z jejich únosců s nimi údajně mluvili hebrejsky. Zpráva kanálu Channel 12 uvádí, že bratři během zajetí slyšeli poblíž sebe izraelské obranné síly. Bratři, kteří společně pracují jako osvětlovači, po propuštění zamávali na kamery a odjeli společně domů.
Diskuse