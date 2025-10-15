Motoristé chtějí zrušit ochranu půdy. Protierozní vyhláška je v ohrožení
15. 10. 2025
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, říká:
„Návrh Motoristů zrušit protierozní vyhlášku je naprosto nezodpovědný přístup a další konflikt s hnutím ANO, jehož ministr Brabec ji v roce 2021 podepsal. Zrušit ochranu půdy v době, kdy rostou počty erozních událostí, znamená vystavovat riziku obce i občany, kteří se nebudou mít jak bránit. Protierozní ochranu je naopak potřeba zvyšovat a motivovat zemědělce, kteří hospodaří rizikově, ke změně.“
Alžběta Procházková, zemědělská expertka WWF Česko, říká:
„Volební program hnutí ANO označuje půdu za národní bohatství. Motoristé by zrušením protierozní vyhlášky legalizovali její další ničení. Jeden centimetr půdy vzniká přirozeně až stovky let, erozní událost nás ale může během okamžiku o tuto stovky let trvající práci přírody připravit. Protierozní vyhláška není šikana, ale postup, jak kontrolovat nevratné ničení půdy. Způsob, jakým Motoristé o tématu mluví, navíc vzbuzuje pochybnosti, zda vůbec rozumí tomu, co chtějí rušit.“
Václav Zámečník, zemědělský specialista v České společnosti ornitologické, doplňuje:
„Protierozní vyhláška je nástroj, který má nejen preventivní roli, ale současně pomáhá zemědělcům ohroženým erozí najít optimální agronomická a lokálně vhodná řešení jejich problému. Její zavedení požadovali také starostové obcí ohrožených erozí. V současné době využívají někteří zemědělci protierozní vyhlášku zcela dobrovolně, aby se dostatečně ochránili před zbytečnými škodami způsobenými zvýšenou erozí. Celkově podle vyhlášky hospodaří nižší desítky podniků a spíš než argumentovat ochromením hospodářství je na místě podpořit větší využívání tohoto nástroje.“
