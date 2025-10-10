Šokující výroky Filipa Turka

10. 10. 2025

čas čtení 1 minuta

Kandidát Motoristů na ministra zahraničí Filip Turek označil článek Deníku N, který upozornil na jeho rasistické či homofobní příspěvky na Facebooku, za „nestoudnou snahu mne zdiskreditovat“. Na konkrétní dotazy však neodpověděl. „Těžko se mi reaguje na tuto nestoudnou snahu mne zdiskreditovat. Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směšné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky,“ napsal Deníku N.




0
Vytisknout
484

Diskuse

Obsah vydání | 10. 10. 2025