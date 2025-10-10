Šokující výroky Filipa Turka
10. 10. 2025
Kandidát Motoristů na ministra zahraničí Filip Turek označil článek Deníku N, který upozornil na jeho rasistické či homofobní příspěvky na Facebooku, za „nestoudnou snahu mne zdiskreditovat“. Na konkrétní dotazy však neodpověděl. „Těžko se mi reaguje na tuto nestoudnou snahu mne zdiskreditovat. Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směšné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky,“ napsal Deníku N.
October 10, 2025
Možný budoucí ministr zahraničí Filip Turek na Facebooku opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na Hitlera a Mussoliniho. Deník N má k dispozici archiv jeho později smazaných příspěvků a komentářů. https://t.co/ex748HK5GQ— Jiří Pehe (@JiriPehe) October 10, 2025
Skvělý timing od Deník N. Samozřejmě tohle mají v šuplíku dlouho a vsadím boty, že tam toho mají víc, aby mohli servírování eskalovat.— Jiří Hlavenka (@hlavenkajiri) October 10, 2025
Počkali po volbách, počkali na jednání, počkali až bude skoro jasné, že mu Babiš na to Zamini kývne, a pak to vypálili ven.
Sranda je, že Babiš…
Diskuse