Idioti a grázlové míří do vedení státu
Trumpismus i v České republice: vítej!
16. 10. 2025
/
Jiří Hlavenka
čas čtení
1 minuta
Je to příjezd Trumpismu do České republiky, big style. Znamená to, že do vedení státu míří zcela okatě idioti a grázlové; a jsou to navíc okatí idioti a grázlové, kteří se jedním a druhým ani moc netají a občas i chlubí. (Nejsou to jenom ti dva na fotce, obou je v SPD a Moto spousta. Vlastně tam není nejspíš nikdo, kdo by nespadal do jedné z těchto kategorií a někteří i do obou naráz).
Nulové kompetence, vědomosti, zkušenosti, nulová morální integrita - ale hrnou se do řízení ministerstev. Je to jako kdyby se třeba Jiří Kára bez špetky zábran cpal na místo generálního ředitele Škody Auto, a nikdo by se nedivil, nikdo by tomu nebránil. Nová doba! Řídit korporaci nebo stát přece dokáže každý! Nic na tom není, jen prostě dáváte posty na síť X!
Tohle přesně je vidět v Americe, kdy tím, že na vrcholu státu sedí troglodyt, se nikdo nediví, že si podobné mimoně dosadil do vedení ministerstev a dalších klíčových institucí. Zjevně se primitivismus sociálních sítí s jejich absolventy Vysoké školy života (VŠŽ), "vzdělání se přeceňuje", "zdravý selský rozum!", "vidláky" přelévá i do reálného života a do vedení státu. Kozlové zahradníky? Proč ne, aspoň bude sranda! Co tohle červené tlačítko, k čemu to je - Pájo, zmáčkni to, uvidíme, ale počkej, budu to streamovat na TikTok.
Realita není. Realita je to, co vidíme na sociálních sítích. To už není "postfaktická" doba, to bylo příliš mírné pojmenování. Jsme dál.
Měli jsme dřív obavu, že nás zahubí jaderný konflikt, potom, že klimatická změna. Nikoli. Bude to daleko jednodušší a rychlejší, zničí nás Instagram a Tiktok. V USA už v tom pokročili dost, tak sledujme, přijde to i sem.
K tomu výstižný text Standy Billera zde
.
245
Diskuse