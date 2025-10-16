Návrh rozpočtu Fialovy vlády pro rok 2026 je cynické plivnutí na obranyschopnost a důvěryhodnost demokracie
16. 10. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
Rozpočet Fialovy vlády na rok 2026 představuje „porušování zákona“, je „neschválitelný“, „nelze mu věřit“. To neříkají žádní babišovci, to říká Národní rozpočtová rada. Cituji: „Rada označila za neakceptovatelné, že rozpočet SFDI nebyl vládou schválen a Sněmovně předložen v termínu, který je určený zákonem, a není navíc schválen ani v tuto chvíli.“ SFDI je Státní fond pro dopravní infrastruktury. Chybí tam podle Rady 38 miliard korun.
Podle Rady „nelze označit“ zvýšení výdajů na obranu v rozpočtu Ministerstva dopravy na 20 miliard korun podle aktuálního „metodického přístupu NATO“ „označit za důvěryhodné“, dokonce „vypadá spíše jako neoprávněné“.
K tomu jen podotknu, že pokud chcete vysoká procenta HDP výdajů na obranu a neměnit prakticky nic, můžete zkusit zahrnout do „obrany“ běžné výdaje s obranou ve skutečnosti nesouvisející. A pak se chlubit tím číslem procent HDP (je to podobné jako chlubit se odříznutím Česka od ruského plynu v době, kdy ruský plyn tvoří téměř sto procent všeho plynu, který do Česka proudí – to byl konec roku 2024). Cynické pohrdání skutečnou obranyschopností lze stěží dát najevo důkladněji a obscénněji.
Rada má také podezření, že příjmy státního rozpočtu jsou v návrhu, jak jej zpracovala Fialova vláda, nadhodnocené. Suma sumárum má Babiš tedy asi pravdu, když tvrdí, že v rozpočtu chybí „až 80 miliard“. Bohužel tohle se asi bude opakovat v mnoha směrech a oblastech. Je pro demokracii naprosto zásadní, abychom mohli demokratům důvěřovat. To je základní předpoklad, ze kterého by bylo možno založit vzdor proti Babišovi a extremistům, vzdor proti snahám demokracii zničit. Jenže sami demokraté se rozhodli demokracii zničit. Musíme se tedy opírat o zbylé instituce, jako je Národní rozpočtová rada, NKÚ, CEGRE, a doufat, že aspoň ty vydrží.
Hlavní problém rozpočtu je v tom, že z něj koalice ANO-ODS-SPD vypustila 150 miliard ročně. S tím Fialova vláda za celé své vládnutí nic neudělala, vůbec to nebylo tématem. K tomu Fialova vláda, jak řekla šéfka Finanční správy Simona Hornochová, všechny daně nastavila ve prospěch bohatých. Dokazují to i tvrzení bankéřky Heleny Horské (ta 8. září 2024 v Otázkách V. Moravce prohlásila, že všichni odborníci vědí, že máme extrémně vysoké zdanění nízkopříjmových a extrémně nízké zdanění majetku) a data PAQ Research o zvýšení daní z nemovitostí a odvodů OSVČ.
Babiš chce daně přitom snižovat, motoristé a SPD mají za svou hlavní prioritu vyrovnaný rozpočet. Můžeme se „těšit“ na skutečná rozpočtová jatka, protože se bude řezat do krve, lhát, manipulovat, odvádět pozornost, destruovat stát. Sám o sobě rozpočet navržený Fialovou vládou je strašlivé, prolhané fiasko. A na to nasedne Babiš se svou novou koalicí.
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-rozpoctova-rada-ostre-kritizuje-stanjuruv-rozpocet-40544209
