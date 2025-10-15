Velká Británie musí připravit budovy na zvýšení globální teploty o 2 °C, byla varována britská vláda. (Co Česko?)
15. 10. 2025
Klimatičtí poradci varují, že současné plány na ochranu před extrémním počasím jsou nedostatečné
Velká
Británie se musí připravit na globální oteplení, které daleko přesahuje
úroveň, kterou vědci stanovili jako bezpečnostní limit, varovali vládní
klimatologové. Upozorňují, že současné plány na ochranu před extrémním
počasím jsou nedostatečné.
Do roku 2050 budou v Anglii vlny veder
přicházet nejméně čtyřikrát za pět let a doba sucha se zdvojnásobí.
Počet dní s nejvyššími teplotami v červenci se ve Velké Británii téměř
ztrojnásobí, zatímco povodně budou častější po celý rok a některé
špičkové průtoky řek se zvýší až o 40 %.
Aktivisté varovali, že
dopady předvídané vědci z Výboru pro změnu klimatu (CCC) způsobí, že
Spojené království bude do 25 let „vypadat velmi odlišně, a to velmi
rychle“.
Stávající budovy a infrastruktura by měly být
modernizovány tak, aby do roku 2050 odolávaly teplotám o nejméně 2 °C
vyšším, než je normální, namísto 1,5 °C, které si národy doufají udržet
jako limit, uvedl výbor. Veškeré nové stavby, které mají sloužit po
desítky let, by měly být připraveny na oteplení o 4 °C nad
předindustriální úrovní – úroveň, při které bude svět čelit globální
devastaci.
Julia Kingová, nezávislá členka horní komory parlamentu a předsedkyně podvýboru statutárního poradce, který se zabývá přizpůsobením se dopadům klimatické krize, uvedla, že současné přípravy jsou nedostatečné.
„Dosud byly na přizpůsobení vyčleněny nedostatečné zdroje a finanční prostředky,“ řekla. „Nedostatek opatření k řešení [dopadů klimatické krize] vystaví Spojené království nebezpečnému riziku budoucích dopadů. Mnoho klimatických změn je již nevyhnutelných.“
Kingová uvedla, že 1,5 milionu nových domů, které vláda plánuje, musí být odolných vůči vyšším teplotám. Dopady globálního oteplování jsou již patrné ve zdravotnicví, ve školách, v dopravě, komunikačních a energetických sítích, a situace se bude jen zhoršovat, dodala.
CCC dosud neodhadla náklady na zvýšení odolnosti infrastruktury vůči oteplení o 2 °C až 4 °C, ale Kingová uvedla, že pravděpodobně nebudou vysoké a budou nižší než náklady spojené s nečinností. I kdyby nebylo možné zajistit odolnost budov vůči nárůstu teploty o 4 °C již nyní, mohly by být postaveny tak, aby bylo možné je v budoucnu snadno modernizovat, uvedla.
Rozdíl mezi globálním oteplením o 1,5 °C a 2 °C je mnohem větší, než si mnoho lidí uvědomuje, podle Martina Juckese z Oxfordské univerzity, který se na práci výboru nepodílel. Poukázal na výzkum, který ukázal, že při oteplení o 2 °C nad předindustriální úrovní by mohlo dojít ke spuštění „bodů zlomu“, které by měly za následek mnohem větší a rychlejší dopady, jako je například kolaps ledovců, který by zvýšil hladinu moří a dále narušil klima.
Douglas Parr, hlavní vědec Greenpeace UK, řekl: „Vláda by měla být na pozoru, protože zdvojnásobení pravděpodobnosti vln veder, sucha a lesních požárů velmi rychle změní život ve Velké Británii: ovlivní to, jak bezpečně se cítíme ve svých domovech, co jíme, jak se přepravujeme – a britské domácnosti, podniky a záchranné služby již nyní bojují se zhoršujícími se povětrnostními šoky.“
CCC reagovala na žádost Emmy Hardyové, ministryně pro povodně na Ministerstvu životního prostředí, výživy a venkova, aby stanovila pokyny, které by vláda mohla použít k přípravě na povodně a podobné dopady. Parr uvedl, že všechny vládní úřady musí vzít tuto zprávu na vědomí.
„Má to dopady na celou vládu v oblasti zdravotnictví, bydlení, dopravy a podnikání, takže úřad premiéra nesmí udělat chybu a nechat to na ministerstvu životního prostředí,“ uvedl. „Ministerstvo financí musí vytvořit fondy, aby se Spojené království mohlo přizpůsobit měnícímu se klimatu, a to zdaněním společností zabývajících se fosilními palivy, které vydělávají miliardy na zhoršování krize – je to proveditelný a spravedlivý způsob, jak financovat ochranu, kterou naléhavě potřebujeme.“
V květnu CCC zveřejní zprávu o tom, jak by mohlo vypadat „dobře přizpůsobené“ Spojené království, a podrobně popíše kroky, které je třeba podniknout k ochraně infrastruktury před budoucími klimatickými riziky.
Kingová také vyjádřila znepokojení nad směrem, kterým se ubírají politické debaty ve Velké Británii o klimatické krizi. Práce výboru „vždy měla podporu napříč politickým spektrem“, uvedla. „Je velkým zklamáním vidět, jak se tato podpora rozpadá, zejména když předsedkyně konzervativců prohlásila, že konzer vativci zruší svj zákon o opatřeních proti změně klimatu. Doufám, že neztratíme konsensus o nutnosti řešit dopady změny klimatu.“
Samostatná zpráva, rovněž zveřejněná ve středu, dospěla k závěru, že Velká Británie musí radikálně přepracovat své potravinové systémy, aby se připravila na dopady klimatické krize. Podle zprávy, na jejímž vypracování se podílelo 150 vědců, musí být potravinová bezpečnost na stejné úrovni jako národní bezpečnost, s cílem odklonit lidi od konzumace velkého množství masa a snížit počet hospodářských zvířat ve Velké Británii.
Mezi další doporučení patří nový „národní výbor pro transformaci potravinového systému“, který bude podřízený premiérovi, a radikální revize zemědělských dotací s cílem upřednostnit snížení emisí skleníkových plynů a ochranu přírody.
Taková opatření by podle autorů podpořila ekonomiku, ušetřila miliardy liber pro národní zdravotní službu (NHS) a zlepšila životní úroveň.
Neil Ward, profesor na University of East Anglia a spoluzakladatel sítě Agri-Food for Net Zero, která sdružuje 11 univerzit a koordinovala vypracování zprávy, uvedl: „Tlaky způsobené změnou klimatu, globálními otřesy a špatnou stravou znamenají, že v příštích 50 letech bude nevyhnutelná významná změna našeho potravinového systému. Pokud budeme jednat nyní, stále máme čas utvářet naši budoucnost a pozitivně ovlivnit národní bezpečnost, národní zdraví, hospodářský růst a změnu klimatu. Pokud tak neučiníme, změna nám bude vnucena krizí.“
