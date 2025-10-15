„Nejkrutější formy mučení“: propuštění Palestinci popisují hrůzy izraelského vězení
15. 10. 2025
Před propuštěním se izraelští vězeňští strážci rozhodli dát Naseemovi al-Radeemu rozloučený dárek. Svázali mu ruce, položili ho na zem a bez milosti ho zbili, rozloučili se s ním stejným způsobem, jakým ho přivítali: pěstmi.
Radeeho první pohled na Gazu po téměř dvou letech byl rozmazaný; kopanec do oka mu způsobil rozmazané vidění, které přetrvávalo dva dny. Problémy se zrakem se přidaly k dlouhému seznamu zdravotních potíží, které si přivodil během svého 22měsíčního pobytu v izraelském vězení.
Třiatřicetiletý státní zaměstnanec z Beit Lahiya byl 9. prosince 2023 zatčen izraelskými vojáky ve škole přeměněné na uprchlický tábor v Gaze. Strávil více než 22 měsíců v zajetí v izraelských věznicích – včetně 100 dnů v podzemní cele – než byl v pondělí propuštěn spolu s dalšími 1 700 palestinskými vězni zpět do Gazy.
Stejně jako dalších 1 700 vězňů propuštěných zpět do Gazy nebyl Radee nikdy obviněn z žádného trestného činu. A stejně jako mnoho jiných byl během svého věznění vystaven mučení, zanedbávání lékařské péče a hladovění ze strany izraelských vězeňských dozorců.
Jeho popis pobytu ve vězení je součástí toho, co izraelská lidskoprávní organizace B'Tselem označuje za politiku týrání palestinských vězňů v izraelských věznicích a vazebních věznicích.
Izraelská vězeňská služba a armáda na žádost o komentář okamžitě nereagovaly, ale v minulosti obě instituce prohlásily, že podmínky ve věznicích jsou v souladu s mezinárodním právem.
„Podmínky ve vězení byly extrémně tvrdé, od svazování rukou a nohou až po nejkrutější formy mučení,“ řekl Radee o svém pobytu ve věznici Nafha v poušti Negev, posledním místě, kde byl zadržován před propuštěním.
Bití nebylo výjimkou, ale součástí toho, co popsal jako plánovaný režim týrání.
„K zastrašování nás používali slzný plyn a gumové projektily, kromě neustálých slovních útoků a urážek. Měli přísný systém represe; elektronická brána sekce se otevřela, když vojáci vstoupili, a oni přišli se svými psy, křičeli „na břicho, na břicho“ a začali nás nemilosrdně bít,“ řekl.
Cely byly přeplněné, 14 lidí bylo namačkáno do místnosti, která vypadala, že byla navržena pro pět lidí, řekl. Nehygienické podmínky vedly k tomu, že se nakazil plísňovými a kožními chorobami, které nebyly zmírněny lékařskou péčí poskytovanou věznicí.
Mohammed al-Asaliya, 22letý vysokoškolský student, který byl v pondělí propuštěn z věznice Nafha, se během svého pobytu ve vězení nakazil svrabem.
„Nebyla tam žádná lékařská péče. Snažili jsme se léčit sami pomocí dezinfekčního prostředku na podlahy, ale to jen zhoršilo stav našich ran. Matrace byly špinavé, prostředí nezdravé, naše imunita slabá a jídlo kontaminované,“ řekl Asaliya, který byl 20. prosince 2023 zatčen ve škole v Jabaliji.
„Byla tam místnost, které říkali ‚disco‘, kde dva dny v kuse pouštěli hlasitou hudbu. To byla jedna z jejich nejznámějších a nejbolestivějších mučících metod. Také nás věšeli na zdi, stříkali na nás studeným vzduchem a vodou a někdy na vězně házeli chilli prášek,“ řekl Asaliya.
Oba muži během zadržení ztratili velkou část své tělesné hmotnosti. Radee vstoupil do vězení s váhou 93 kg a opustil ho s váhou 60 kg. Asaliya vážil v době zatčení 75 kg a během zadržení klesl na 42 kg.
Palestinští zdravotníci uvedli, že mnoho zadržených propuštěných v pondělí bylo ve špatném zdravotním stavu.
„Na tělech vězňů byly jasně viditelné známky bití a mučení, jako modřiny, zlomeniny, rány, stopy po vlečení po zemi a stopy po poutách, které jim pevně svazovaly ruce,“ řekl Eyad Qaddih, ředitel pro styk s veřejností v nemocnici Nasser v jižní Gaze, která v pondělí přijala zadržené.
Uvedl, že mnoho z navrátilců muselo být kvůli špatnému zdravotnímu stavu převezeno na pohotovost. Kromě fyzických zranění způsobených bitím se podle něj zdálo, že vězni dlouho nejedli.
Podle nevládní organizace Public Committee Against Torture in Israel (PCATI) je v izraelských věznicích a vazebních věznicích bez obvinění zadržováno přibližně 2 800 Palestinců z Gazy.
Masové věznění Palestinců z Gazy bez řádného soudního řízení bylo umožněno změnami izraelského práva od útoku militantů vedených hnutím Hamas 7. října 2023, při kterém zahynulo asi 1 200 lidí.
V prosinci 2023 izraelský parlament novelizoval zákon o nelegálních bojovnících, aby umožnil administrativní zadržení bez obvinění v případě, že má úředník „důvodné podezření“, že daná osoba je nelegálním bojovníkem. Administrativní zadržení může být prodlouženo prakticky na dobu neurčitou.
Izraelští právní zástupci tvrdí, že masové uvězňování Palestinců Izraelem souvisí s drastickým zhoršením podmínek zadržení a že se to stalo součástí politiky.
„Obecně lze říci, že od 7. října došlo k prudkému nárůstu počtu a rozsahu mučení a zneužívání v izraelských věznicích a vojenských táborech. Považujeme to za součást politiky vedené izraelskými rozhodovacími činiteli, jako je Itamar Ben-Gvir a další,“ uvedl Tal Steiner, výkonný ředitel PCATI.
Ben-Gvir, krajně pravicový ministr bezpečnosti, se chlubil tím, že poskytuje „minimální množství jídla“. „Jsem tu proto, abych zajistil, že ‚teroristé‘ dostanou minimum z minima,“ napsal v červenci v příspěvku na sociálních médiích.
Navzdory intenzivnímu týrání, kterému byli vystaveni ve věznicích, mnoho zadržených mělo pocit, že nejhoršímu mučení čelili v Gaze.
Po propuštění se Radee pokusil zavolat své ženě, ale zjistil, že její telefon je mimo provoz. Poté se dozvěděl, že jeho žena a všechny jeho děti kromě jednoho byly během jeho zadržení zabity v Gaze.
„Byl jsem velmi šťastný, že mě propustili, protože to bylo 13. října, v den třetích narozenin mé nejmladší dcery Saby. Chtěl jsem jí dát ten nejlepší dárek, abych jí vynahradil její první narozeniny, které jsme nemohli oslavit, protože začala válka,“ řekl Radee.
