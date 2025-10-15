Červený kříž převzal těla dalších čtyř izraelských rukojmích; Trump prohlásil, že Hamas musí odzbrojit, „nebo je odzbrojíme my“
15. 10. 2025
Izraelská armáda oznámila, že Hamás předal další ostatky rukojmích; americký prezident prohlásil, že odzbrojení může proběhnout „rychle a možná násilně“
Trump varuje, že Hamás musí odzbrojit, „nebo je odzbrojíme my“, možná násilně
Donald Trump varoval, že Hamás musí odzbrojit, nebo „my je odzbrojíme“, poté, co dříve prohlásil, že druhá fáze jeho dohody o příměří pro Gazu „začíná právě teď“.
„Řekli, že odzbrojí, a pokud neodzbrojí, my je odzbrojíme,“ řekl americký prezident novinářům během setkání se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem v Bílém domě.
Na otázku, jak to udělá, Trump odpověděl: „Nemusím vám to vysvětlovat, ale pokud se neodzbrojí, odzbrojíme je my. Oni vědí, že si nehraju.“
Trump dodal, že by se to mohlo stát „rychle a možná násilně“.
Na dotaz ohledně časového harmonogramu odzbrojení Trump pouze odpověděl, že to bude „v rozumném časovém horizontu... docela rychle“.
Trump také řekl, že po rozhovoru s Hamásem dostal zprávu, že se skupina odzbrojí, přičemž rozhovory proběhly „prostřednictvím mých lidí“ na nejvyšší úrovni.
Odzbrojení Hamásu je ústředním bodem druhé fáze Trumpova 20bodového plánu, ale militantní skupina tuto myšlenku již dříve kategoricky odmítla. V sobotu vysoký představitel řekl agentuře AFP, že odzbrojení „připadá v úvahu“, a dodal: „Požadavek, abychom odevzdali naše zbraně, není předmětem jednání.“
Červenému kříži byla předána další čtyři těla izraelských rukojmích
Červený kříž obdržel těla čtyř rukojmích z Gazy, uvedla izraelská armáda.
Nemocnice v Gaze přijala prvních 45 těl Palestinců zadržovaných Izraelem
Dnes ráno agentura Associated Press oznámila, že nemocnice Nasser v Gaze uvedla, že přijala prvních 45 těl Palestinců, kteří byli zadržováni izraelskou armádou od 7. října 2023.
Těla byla předána mezinárodním výborem Červeného kříže v rámci dohody o příměří mezi Izraelem a Hamasem. Nemocnice uvedla, že z Izraele mělo být do Gazy vráceno celkem 450 těl.
Nemocnice uvedla, že některé z těl vykazovaly známky mučení a svázané ruce. Nebylo okamžitě jasné, kdy a jak zemřeli.
V pondělí bylo posledních 20 živých rukojmích propuštěno do Izraele výměnou za 1 808 palestinských vězňů a zadržených. Hamás dosud vrátil těla čtyř zbývajících zemřelých rukojmích v rámci dohody a Červený kříž je v současné době na cestě do Gazy, aby převzal ostatky několika dalších.
Palestinci, kteří byli propuštěni v minulých výměnách, hlásili časté bití, nedostatek jídla a odepření lékařské péče v izraelských věznicích. Zpráva OSN z roku 2024 uvádí, že od 7. října 2023 jsou tisíce Palestinců svévolně a bez kontaktu s vnějším světem zadržovány Izraelem, často spoutány, se zavázanýma očima, zbaveny jídla, vody, spánku a lékařské péče a vystaveny mučení nebo ponižujícímu zacházení.
Izrael tvrdí, že při zacházení s vězni dodržuje mezinárodní a vnitrostátní právní normy a že jakékoli porušení ze strany vězeňského personálu je vyšetřováno. Krajně pravicový izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir, který má na starosti věznice, se opakovaně chlubil tím, že palestinským lidem vytváří co nejtvrdší vězeňské podmínky, přičemž dodržuje literu zákona.
Rodiny pohřešovaných mrtvých izraelských rukojmí napsaly americkému zvláštnímu vyslanci Stevu Witkoffovi, aby ho vyzvaly, aby „využil všech prostředků a neponechal nic náhodě“ a donutil Hamás přivést jejich příbuzné z Gazy domů.
Vrácení 28 mrtvých rukojmí bylo součástí dohody, která vedla k příměří, ale dosud byly předány pouze čtyři.
Zprostředkovatelé chápou, že Hamás má potíže s nalezením všech mrtvých, ale izraelská vláda se domnívá, že skupina nevyvíjí dostatečné úsilí, ačkoli izraelská média v úterý večer informovala, že Hamás sdělil zprostředkovatelům, že během několika hodin předá další čtyři těla.
Izraelská skupina potvrdila totožnost dvou ze čtyř rukojmích vrácených z Gazy
Izraelská organizace bojující za propuštění rukojmích uvádí, že jedním ze čtyř těl vrácených Hamásem bylo tělo Yossiho Sharabiho, který byl unesen během útoku skupiny na Izrael 7. října 2023.
„Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných osob v této těžké době vyjadřuje podporu rodině Yossiho Sharabiho poté, co se jejich milovaný Yossi včera vrátil do Izraele, aby mohl být řádně pohřben,“ uvedla skupina ve svém prohlášení.
V samostatném prohlášení kampaň také potvrdila návrat ostatků rukojmího Daniela Peretze do Izraele jako součásti skupiny čtyř zemřelých rukojmích, které Hamas v pondělí předal.
Izraelská armáda uvedla, že identifikovala také těla Guye Iluze, izraelského občana, a Bipina Joshiho, nepálského studenta zemědělství.
Hamás zveřejnil online video, které podle agentury AFP zřejmě ukazuje jeho bojovníky, jak na ulici zastřelili osm mužů se zavázanýma očima, svázaných a klečících.
Záběry, zveřejněné v pondělí pozdě večer na telegramovém kanálu televize al-Aqsa provozované Hamásem, byly sdíleny s popiskem: „Odpor vykonává trest smrti nad několika kolaboranty a zločinci v Gaze.“
Ozbrojené skupiny Hamásu uvedly, že po příměří s izraelskými silami vedou kampaň proti zločineckým gangům a klanům v Gaze.
Hamás neposkytl důkazy na podporu svého tvrzení, že zabití byli kolaboranti.
Bývalá izraelská rukojmí Noa Argamani hovořila o zcela odlišných podmínkách, kterým ona a její partner Avinatan Or čelili během svého zajetí v Gaze.
„Uplynuly dva roky od chvíle, kdy jsem naposledy viděla Avinatana, lásku svého života,“ napsala Argamani na X poté, co se tento týden znovu setkali.
Argamani, která byla osvobozena při izraelském vojenském zátahu v červnu 2024 po 246 dnech v zajetí, uvedla, že byla držena „spolu s dětmi, ženami a staršími lidmi, zatímco Avinatan byl držen sám ... Většinu času jsem byla držena v domech, zatímco Avinatan byl pouze v tunelech.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse