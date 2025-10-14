Radost a zděšení, zatímco Izrael propouští a deportuje mnoho palestinských vězňů
14. 10. 2025
„Všechny oči musí zůstat upřeny na Palestinu“: Francesca Albanese
Zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území vyjádřila znepokojení nad tím, že izraelské síly zakazují lidem oslavovat propuštění vězňů na okupovaném Západním břehu.
„Nazývají to mírem, ale pro Palestince to hrozí být apartheidem v nejhorší podobě,“ napsala Francesca Albanese v příspěvku na sociálních médiích.
„Všechny oči musí zůstat upřeny na Palestinu. Lidé celého světa, neodvracejte teď zrak.“
Palestina tvrdí, že více než 10 000 lidí zůstává „nezákonně zadržováno“
Palestina tvrdí, že více než 10 000 Palestinců zůstává nezákonně zadržováno v Izraeli, a to i přes včerejší výměnu rukojmích a vězňů v Gaze.
Úředníci sdělují, že od začátku dohody bylo propuštěno 1 968 palestinských zajatců.
Za poslední dva roky bylo v izraelských věznicích zabito nejméně 77 Palestinců, zatímco 360 dětí zůstává za mřížemi, dodal.
Šéf UNRWA vyzývá k volnému vstupu mezinárodních novinářů do Gazy
Philippe Lazzarini se připojil k rostoucím výzvám, aby byli mezinárodní novináři vpuštěni do Gazy, s tím, že mohou pomoci „podpořit a vzdát hold hrdinské práci palestinských novinářů“.
Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA uvedl, že nyní je čas, aby se do Gazy dostalo vzdělání a humanitární pomoc, stejně jako „mír prostřednictvím uzdravení, spravedlnosti a vzájemného uznání“.
Lazzarini také uvítal pondělní setkání izraelských a palestinských rodin a uvedl, že vnesly „trochu naděje po více než dvou letech úplné temnoty“.
Diskuse o druhé fázi začaly: Katar
Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al-Ansari uvedl, že dohoda o příměří představuje „historický den, na který jsme čekali roky, zejména během posledních dvou let“.
Na otázku Fox News ohledně vyhlídek na přechod k druhé fázi dohody al-Ansari odpověděl: „Odložili jsme mnoho diskusí o první fázi, abychom se ujistili, že první fáze bude realizována.
„Začaly obtížné diskuse o tom, jak bude [fáze 2] vypadat, aby byla zajištěna bezpečnost Gazy, její správa a aby se zabránilo další válce,“ dodal.
Mnoho Palestinců se dnes probudilo bez domova a hladových
Jedinou úlevou, kterou zde lidé pociťují, je to, že nejsou žádné drony, žádné bombardování, žádné zabíjení – alespoň prozatím. Ale co bude dál?
Lidé jsou bez domova, hladoví a přišli o vše, co vlastnili. Nemají peníze, vzdělávací systém ani čtvrti, do kterých by se mohli vrátit. Velká část obyvatel Gazy je doslova bez domova.
Co se tedy stane po příměří? To je otázka, kterou si Palestinci kladou. Probudili se do příměří, ale také do reality, že zde již neexistuje normální život. Nezbytné základní potřeby – voda, elektřina, infrastruktura – jsou pryč.
Palestinci doufají, že přijde další pomoc. Mnozí čekají na léčbu, zatímco jiní s napětím sledují zprávy o tom, že hraniční přechod Rafah by se mohl ve středu znovu otevřít, což by lidem umožnilo opustit pásmo a vrátit se do Gazy.
Stále přetrvávají hluboké obavy a nezodpovězené otázky – a pouze čas ukáže, zda se naděje Palestinců na obnovu a normální život naplní.
Trump naznačuje, že otázky týkající se dlouhodobé budoucnosti Gazy mohou počkat
Trump se nezavazuje k žádným konkrétním závazkům ohledně toho, co se stane v budoucnu.
Toto příměří spíše vrací region do situace, která panovala před více než dvěma lety.
Přetrvávají otázky, zda současná izraelská vláda a rozdělené palestinské vedení – Palestinská samospráva na okupovaném Západním břehu a Hamás v Gaze – někdy dospějí k mírovým jednáním, která by vedla k vytvoření dvou samostatných států: jednoho izraelského a jednoho palestinského.
Trump během rozhovoru s novináři spíše zdůrazňoval, že byl učiněn pouze první krok. Nyní je třeba se soustředit na obnovu Gazy a návrat lidí do jejich domovů.
Ostatní otázky lze podle něj řešit později, naznačil.
Po uzavření příměří sílí volání po propuštění doktora Abu Safii z Gazy
Mezi palestinskými vězni, které Izrael nepropustil, je i Hussam Abu Safia, ředitel nemocnice v Gaze, který byl unesen izraelskými silami v prosinci 2024 a zůstává ve vězení navzdory rostoucím výzvám k jeho propuštění a zprávám jeho právníka, že byl v izraelském vězení mučen.
Mnoho zastánců palestinských práv vidí v Abu Safiovi ztělesnění odolnosti palestinských zdravotníků, protože Izrael více než dva roky systematicky útočil na zdravotnický sektor v Gaze.
Není jasné, zda bude Abu Safia propuštěn v rámci dohody o příměří, která zahrnuje jak Izraelce zadržované Hamásem v Gaze, tak Palestince zatčené v Gaze a hromadně uvězněné Izraelem, většinou bez obvinění nebo soudu.
Nákladní vozy s humanitární pomocí stále čekají na hraničním přechodu v Gaze, protože izraelské síly zdržují jejich vstup
Ani jeden nákladní vůz neprojel hraničním přechodem Kissufim, jednou z tras, které měly být dnes otevřeny.
Desítky nákladních vozidel čekají nejméně dvě hodiny na zelenou od izraelských sil, aby mohly projet, vyložit potraviny a vrátit se.
Na jihu má být otevřeno pět přechodů a na severu nejméně dva.
Dnes se očekává přibližně 600 nákladních vozidel s humanitární pomocí – potravinami, materiálem na stavbu přístřeší, léky a palivem. Někteří řidiči nám řekli, že včera čekali celý den na povolení, ale nikdy ho nedostali, a nakonec se vrátili domů s plnými nákladními vozy.
Izraelské síly střílejí a zatýkají Palestince na okupovaném Západním břehu
Zpravodajská agentura Wafa informuje, že izraelské síly během nočních razií na okupovaném Západním břehu zahájily palbu a zranily nejméně dvě osoby.
Ve městě Anabta v Tulkaremu byl mladý muž postřelen izraelskými vojáky do ruky.
Izraelské síly během razie zatkly a napadly několik mladých mužů.
Ve městě al-Issawiya poblíž okupovaného Jeruzaléma izraelské síly postřelily a zranily mladého muže, než ho zatkly.
Izraelské síly také vtrhly do měst Qalqilya a Tubas a do města Tammun, kde provedly razie v několika domech.
Právníci požadují vyšetřování ICC a OSN ohledně zabití novináře Saleha Aljafarawiho
Právnička pro lidská práva Sara Segneri říká, že ona a další podávají stížnosti jménem palestinského novináře Saleha Aljafarawiho, který byl zastřelen v Gaze poté, co v neděli ráno zmizel.
„Únos, mučení a vražda Saleha Aljafarawiho jsou závažnou nespravedlností, která vyžaduje zodpovědnost na nejvyšší úrovni,“ napsala Segneri v příspěvku na sociálních médiích.
Uvedla, že ti, kteří jednají jménem Aljafarawiho, podali „stížnosti a žádosti o vyšetřování u Mezinárodního trestního soudu (ICC) a několika vyšetřovacích orgánů OSN a zvláštních zpravodajů“.
„Spravedlnost pro Saleha není jen o osudu jednoho člověka – jde o obranu právního státu, ochranu novinářů a zachování důstojnosti všech civilistů, kteří se odváží mluvit pravdu uprostřed konfliktu,“ dodala.
Americký prezident hovořil s novináři na palubě Air Force One o dohodě o příměří v Gaze.
„Myslím, že je to velmi důležitý den, protože nikdo nevěřil, že je to možné,“ řekl novinářům.
„Říkají, že Blízký východ to pokazil. A říkají, no, boje... trvají už tisíce let. Nic se neudělalo. Je to celá věc s Araby, židovským lidem. Nikdy se to neudělalo a Blízký východ je obestřen jistým tajemstvím.“
Na otázku ohledně výzvy egyptského prezidenta el-Sisiho k řešení dvou států Trump odpověděl, že jeho mírový plán je o něčem úplně jiném – „obnově Gazy“.
„Mnoho lidí má rádo řešení jednoho státu; mnoho lidí má rádo řešení dvou států... K tomu jsem se nevyjádřil. V určitém okamžiku se rozhodnu, co považuji za správné, ale bude to v koordinaci s jinými státy a jinými zeměmi,“ dodal.
Trump byl také dotázán, jak je přesvědčen o druhé fázi dohody o Gaze.
„Víte, máme velkou moc,“ odpověděl.
„Jsou to opravdu velmi bohaté země a zvládnou to,“ dodal, zjevně narážející na národy, které vyslaly své představitele na summit.
Mezi propuštěnými Palestinci byly desítky zdravotníků z Gazy
Advokační organizace Healthcare Workers Watch uvádí, že na seznamu Palestinců propuštěných v pondělí z izraelských věznic bylo nejméně 55 zdravotníků, včetně 24 zdravotních sester, sedmi lékařů a dvou záchranářů.
Z nich bylo nejméně 44 „uneseno izraelskými okupačními silami z nemocnic, kde pracovali“, uvedla organizace Healthcare Workers Watch s tím, že dalších 115 palestinských zdravotníků z Gazy je stále v izraelském vězení.
Dr. Muath Alser, spoluzakladatel a ředitel Healthcare Workers Watch, uvedl, že „systematické únosy zdravotnických pracovníků ze strany Izraele jsou válečným zločinem“, v jehož důsledku jsou vysoce kvalifikovaní zdravotníci nezákonně zadržováni a Palestinci jsou zbaveni lékařské péče.
Alser vyzval Izrael, aby „okamžitě a bezpodmínečně propustil všechny zadržované zdravotnické pracovníky, včetně těl těch, kteří byli ve vězení umučeni k smrti“.
Trump komentuje svou výzvu k milosti pro Netanjahua
Americký prezident hovořil s novináři na palubě Air Force One o své bleskové cestě do Izraele a Egypta.
Uvedl, že během svého projevu v izraelském Knesetu nechtěl téma milosti pro Netanjahua nadnášet, ale byl k tomu přiměn potleskem pro premiéra.
„Vlastně jsem mu řekl, že nechci omilostnění zmiňovat. Ale byla to prostě perfektní příležitost. Bylo to dobré načasování. Nemyslíte?“ řekl Trump podle videa zveřejněného Bílým domem.
„Protože sklidil velký potlesk, a když přestali tleskat, řekl jsem: ‚Proč tomuhle chlápkovi neudělíte milost?‘ Kdyby sklidil malý potlesk, neudělal bych to,“ dodal.
Trump uznal, že tento krok byl „trochu riskantní“ a že „v Izraeli je to dost citlivé téma“.
Netanjahu byl v roce 2019 obviněn z úplatkářství, podvodu a zneužití důvěry. Soudní řízení, které se týká tří trestních případů, začalo v roce 2020 a v případě odsouzení by Netanjahuovi hrozilo až 10 let vězení a pokuta.
Izraelský premiér obvinění popírá.
„Byli jsme zbiti a poníženi“
Sledovali jsme propuštění bratra našeho korespondenta Ibrahima al-Khaliliho, Mohammeda, z izraelského vězení.
Mohammed al-Khalili byl držen více než 19 měsíců bez obvinění.
Svou zkoušku popsal jako „velký boj“.
„Byli jsme biti a ponižováni. Hodně jsme trpěli. Ale díky Bohu je to teď všechno za námi,“ řekl Mohammed al-Khalili.
Co čeká Gazu po výměně zajatců a vězňů?
Máme 20bodový plán a nyní jsme u bodu číslo pět.
Je tedy třeba podniknout ještě mnoho dalších kroků, aby se v tomto směru pokračovalo.
V první řadě je třeba zjistit, kdo řídí pásmo Gazy. Trumpův plán požaduje technokraty.
Je také třeba vytvořit mezinárodní bezpečnostní síly, protože plán počítá s tím, že izraelská armáda se stáhne za určité linie, jakmile tyto bezpečnostní síly, složené – jak věříme – převážně z vojáků z muslimských zemí, budou schopny zajistit bezpečnost této oblasti.
Samozřejmě je tu také otázka obnovy.
Trump říká, že bude předsedou „Rady míru“, která bude realizovat další kroky. Je tu také otázka financování obnovy. Před asi 24 hodinami jsme slyšeli amerického viceprezidenta JD Vance říkat, že si myslí, že část peněz zaplatí Izrael. Ale nejsme si úplně jisti, zda to tak bude.
