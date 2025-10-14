Obama kritizuje firmy a instituce které uzavírají dohody s Trumpem: „Máme přece schopnost proti němu bojovat!“
14. 10. 2025
Univerzity, právnické firmy a podniky, které změnily kurz, měly zůstat věrné svým přesvědčením, říká bývalý prezident
Barack Obama se zaměřil na instituce a podniky, které uzavřely dohody nebo dosáhly urovnání s Trumpovou administrativou, a v nové epizodě podcastu poznamenal: „Myslím, že všichni máme schopnost bránit se.“
V rozhovoru s Marcem Maronem v poslední epizodě jeho dlouholetého pořadu WTF With Marc Maron bývalý americký prezident řekl, že instituce – včetně právnických firem, univerzit a podniků –, které během Trumpovy administrativy změnily kurz, měly zůstat věrné svým přesvědčením.
Obama poznamenal, že místo toho, aby se univerzity podřídily administrativě, měly by říci: „Bude to bolet, pokud přijdeme o část grantových prostředků od federální vlády, ale k tomu slouží nadační fondy. Uvidíme, jestli to zvládneme, protože to, co neuděláme, je ohrozit svou základní akademickou nezávislost.“
Rovněž poznamenal, že organizace, které Trumpovi ustoupily, by měly být schopny říci: „Nenecháme se zastrašit, abychom říkali, že můžeme najímat nebo povyšovat lidi pouze na základě kritérií, která vymyslel Steve Miller,“ s odkazem na nejvyššího poradce Bílého domu a architekta Trumpovy tvrdé imigrační politiky.
Obama, jehož dvě funkční období předcházela první Trumpově administrativě, také řekl, že firmy by měly také vystoupit proti nátlakové kampani administrativy, aby upustily od diverzity při najímání zaměstnanců.
„Myslíme si, že je důležité, vzhledem k tomu, čím tato země je, najímat lidi z různých prostředí,“ řekl Obama.
Univerzity, právnické firmy a další instituce uzavřely s Bílým domem dohody, včetně zrušení cílů DEI a souhlasu s omezením "antisemitismu" na kampusech výměnou za obnovení federálního financování. Řada vlivných washingtonských právnických firem také souhlasila s poskytováním bezplatných právních služeb Trumpově administrativě, zatímco korporace zrušily iniciativy v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze (DEI).
Společnost Disney, častý terč politicko-ideologických útoků na levici i pravici, zrušila svůj interní program „Diverzita, rovnost a inkluze“ a nahradila jej programem „Příležitosti a inkluze“, jehož cílem je posílit „všechny prostřednictvím přístupu, příležitostí a kultury sounáležitosti“.
V jiné části rozhovoru Obama zdůraznil, že integrita má svou cenu.
„Někdy to bude nepříjemné,“ řekl Maronovi s odkazem na vtip, který Maron pronesl ve svém stand-up vystoupení, že demokraté naštvali průměrného Američana tak, že přešel k fašismu.
„Rozesmálo mě to,“ řekl Obama. „Nebyl jsem tak vtipný, když jsem to říkal, ale před čtyřmi nebo pěti lety jsem řekl: ‚Podívej, nemůžeš pořád jen nadávat. Nemůžeš neustále poučovat lidi, aniž bys uznal, že máš také nějaké slepé skvrny.‘“
Zranitelnost, řekl, spočívá v tom, že se člověk zastává svých základních přesvědčení, ale nesnaží se tvrdit, „že jsem tak spravedlivý, tak čistý a tak prozíravý, že není možné, abych se mýlil.
„Byl to takový podivný progresivní jazyk,“ řekl, který naznačoval „svatouškovskou nadřazenost, která se neliší od toho, o čem jsme si dříve dělali legraci, že pochází zprava a od morální většiny ... a od určitého fundamentalismu, který považuji za nebezpečný“.
Diskuse