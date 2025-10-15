Rusko: Průměrná penze klesla pod čtvrtinu průměrné mzdy
Jedním z důvodů, proč se to stalo, je že vláda rozděluje většinu důchodů v Ruské federaci. Je tak v pozici, kdy může držet důchody konstantní nebo je dokonce snižovat tak, aby se peníze přesunuly na potřeby války Vladimira Putina na Ukrajině
Až dosud byl politický dopad tohoto poklesu relativně malý, protože mzdy a platy rostly dostatečně, a tedy důchody v absolutních číslech také rostly, i když ne relativně. Ale možnost, že důchodci budou porovnávat, jak si stojí ve srovnání s těmi, kteří stále pracují, je reálná a někteří kandidáti jí mohou využít již v nadcházejících volbách do Dumy.
Ale kvůli této možnosti se Kreml se v nadcházejících měsících pravděpodobně pokusí najít způsob, jak zvýšit penze: a někteří mohou tlačit na rychlé ukončení války na Ukrajině, aby její pokračování nevedlo Putinovy dosud nejspolehlivější podporovatele ke změně názoru a do opozice.
Zdroj v angličtině: ZDE
