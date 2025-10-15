Rusko: Průměrná penze klesla pod čtvrtinu průměrné mzdy

15. 10. 2025

čas čtení 1 minuta
Průměrné důchody v Ruské federaci letos klesly na 24 % průměrné mzdy Rusů v produktivním věku. To je podle Rosstatu, vlastní statistické složky ruské vlády, nejnižší podíl za 17 let. Trend přitom zasahuje věkovou skupinu, která byla pro Vladimira Putina nejspolehlivějším podporovatelem.

Jedním z důvodů, proč se to stalo, je že vláda rozděluje většinu důchodů v Ruské federaci. Je tak v pozici, kdy může držet důchody konstantní nebo je dokonce snižovat tak, aby se peníze přesunuly na potřeby války Vladimira Putina na Ukrajině

Až dosud byl politický dopad tohoto poklesu relativně malý, protože mzdy a platy rostly dostatečně, a tedy důchody v absolutních číslech také rostly, i když ne relativně. Ale možnost, že důchodci budou porovnávat, jak si stojí ve srovnání s těmi, kteří stále pracují, je reálná a někteří kandidáti jí mohou využít již v nadcházejících volbách do Dumy.

Ale kvůli této možnosti se Kreml se v nadcházejících měsících pravděpodobně pokusí najít způsob, jak zvýšit penze: a někteří mohou tlačit na rychlé ukončení války na Ukrajině, aby její pokračování nevedlo Putinovy dosud nejspolehlivější podporovatele ke změně názoru a do opozice.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
154

Diskuse

Obsah vydání | 15. 10. 2025