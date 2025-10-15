Po zesílení ruských útoků na energetiku Ukrajina obdržela rakety protivzdušné obrany z Británie o pět měsíců dříve
15. 10. 2025
Rozhodnutí o předčasném dokončení dodávky přichází uprostřed sílících ruských útoků na energetickou infrastrukturu země před zimou.
Řeč je o lehkých víceúčelových raketách LMM, které jsou vyráběny v rámci britského programu vojenské podpory Ukrajiny. Tato munice se používá k ochraně ukrajinského vzdušného prostoru od začátku ruské invaze v únoru 2022.
Britská vláda také oznámila novou fázi vojenské spolupráce s Ukrajinou v hodnotě 1,6 miliardy liber, zaměřenou na další integraci těchto raket do systému protivzdušné obrany země. Pollard zdůraznil, že celková výše vojenské podpory Ukrajině v letošním roce dosáhne 4,5 miliardy liber, což je rekordní číslo v historii.
"Bylo mi ctí vést obchodní delegaci do Kyjeva a vidět, že se k iniciativě připojilo mnoho zemí," řekl britský ministr. Zdůraznil, že rozvoj průmyslového partnerství posílí britskou obrannou základnu, odstraší protivníky a bude pokračovat v podpoře Ukrajiny.
Brzké dodání raket protivzdušné obrany se uskutečnilo na pozadí zintenzivňujících se ruských úderů na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Jen v noci na 10. října ruské jednotky vypálily 32 raket a 465 dronů, přičemž zasáhly 19 objektů v různých regionech země.
V důsledku útoků zůstaly bez dodávek energie Kyjev a také osady v Kyjevské, Doněcké, Černihivské, Čerkaské, Charkovské a Sumské oblasti. V Černihovské oblasti po uderu z 4. října přišlo o elektřinu asi 50 tisíc spotřebitelů, v regionu byly zavedeny plány nouzového vypínání.
Podle agentury Bloomberg ruské údery vyřadily z provozu asi 60 % ukrajinské kapacity produkce zemního plynu. Nejničivější byly útoky na cíle v Charkovské a Poltavské oblasti 3. října. Aby Kyjev kompenzoval ztráty, bude muset na zahraničních trzích nakoupit asi 4,4 miliardy metrů krychlových plynu, což bude představovat téměř 20 % roční spotřeby země, píše agentura.
Rusko prudce zvýšilo počet útoků na ukrajinskou civilní infrastrukturu po setkání Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljašce, které nevedlo k žádným dohodám. V září ruská armáda vypálila na Ukrajinu 5 636 dronů a 187 raket, což je podle ABC News o 38 % více než v srpnu. Ve dnech 6. až 7. září bylo na ukrajinská města vypáleno 810 dronů a 13 raket, což bylo nejmasivnější ostřelování v celé válce.
