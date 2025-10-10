Co může Petr Pavel udělat pro obranu demokracie před Okamurou v Babišově vládě?
10. 10. 2025 / Fabiano Golgo
Sestavování vlády Andreje Babiše není jen personální hrací karty — je to zkouška institucí, která zároveň mapuje temperament nové hlavy státu. Petr Pavel vstoupil do prezidentského úřadu se jménem, které nese váhu autority; ne jako kariérní politik, ale jako bývalý generál a evropsky orientovaný symbol stability. A teď stojí před volbou — bude tou autoritou, která věrohodně stíní kouty moci před extremisty, nebo se nechá vtáhnout do úsporných kompromisů, které jeho instituční roli oslabí?
Ústavně má prezident jasnou, avšak nikoli absolutní roli. Jmenuje předsedu vlády a ministry; nemá k dispozici kouzelný štětec, jímž by zcela vyloučil nevhodné osobnosti. Ale právě tady se odvíjí moderní prezidentova síla: ne v paragrafu, který by mu dovoloval diktovat personální obsazení, nýbrž v tom, jak dokáže proměnit formální pravomoc v politický tlak. Pavel to chápe — nechce se pouštět do pouhých personálních šarvátek, nechce být arbitrem jednotlivých jmen tak, aby byl obviňován z paternalismu. Jeho strategie, jak naznačuje Hrad, je jiná: požádat o obraz vlády jako celku, nastavit jasné hodnotové mantinely — prohlásit, že ministři budou respektovat členství v EU a NATO, že budou stát za nezávislostí justice i veřejnoprávních médií — a nechat tyto mantinely působit jako filtr.
To není taktika bez rizika. Historie českých prezidentů ukazuje, že každý z nich si zvykal na svou roli jinak. Václav Havel působil hlavně jako morální kompas; jeho autorita byla spíše nepřímá, uměl nastavit tón a normy. Václav Klaus naopak často zdůrazňoval, co je a co není vepsáno v ústavě, a méně se pouštěl do tzv. etických filtrů. Miloš Zeman pak předvedl, jak moc může prezident politicizovat jmenování — nejen jako formální akt, ale jako nástroj vlastního vlivu. Pavel se nachází mezi nimi: má morální kapitál Havla, formalitu Klause a nesmí se ocitnout v pasti Zemanova přístupu, kde by se nechal zatáhnout do otevřených mocenských střetů.
První možnost, kterou má, je tlak bez přímého veto — konzultace s kandidáty, veřejné formulování „červených čar", postupné vytváření norem, které znevýhodní krajně problematické nominace. To je síla, kterou Hrad již používá: vyžaduje komplexní představení kabinetu a dává najevo, že nebude akceptovat ministry, kteří zpochybňují směřování země v zahraniční politice anebo ohrožují nezávislost institucí. Veřejné vystoupení prezidenta tak může fungovat jako brzda: strany, které touží po stabilitě a legitimaci, budou mít motivaci ustoupit.
Druhá cesta je však tvrdší — přímé odmítnutí jmen. Ústavně možné, ale politicky nebezpečné. Opakované blokování nominací bez pevného právního a faktického opodstatnění by snadno eskalovalo do ústavního sporu, který by mohl prezidenta zpolitizovat víc, než je zdrávo. Takový krok by mohl vyvolat vlnu kritiky, že prezident zasahuje do demokraticky vyjednaných výsledků voleb, a oslabit tím jeho pozici i schopnost účinně vyvíjet tlak v budoucnu.
Existuje i třetí scénář — nečinnost z obavy z eskalace. Když prezident nakonec přistoupí na nominace, i když jsou některé z nich krajně kontroverzní, věc se přenese do veřejné sféry, médií a parlamentních procedur. To možná zachová krátkodobý klid na Hradě, ale může to podkopat jeho dlouhodobý vliv: když jednou nevyužijete svou autoritu k obraně základních pravidel, těžko ji pak získáte zpět.
Pavel má tedy k dispozici jen omezený, přesto reálný repertoár: čas, diskuse, veřejné normativní rámce a ochotu nést politické náklady. V praxi to znamená: vyčkávat do okamžiku, kdy Babiš musí představit konkrétní rozložení resortů; svolávat kandidáty na Hrad; veřejně vymezit principy, které považuje za nevyjednatelné; a vlastně koupit si prostor, aby se koalice samy musely rozhodnout — buď ustoupí, nebo přijmou odpovědnost za konfrontaci s prezidentem a veřejností.
Je to hra na dvě strany: prezidentova slova mohou být dost silná na to, aby koaliční strany přistoupily na mírnější krok, protože žádný politik nepotřebuje být zodpovědný za rozklad základních institucí. Ale ani nejlepší rétorika neodstraní fakt, že v parlamentní demokracii je poslední slovo často politické. Pokud ANO s pomocí SPD a Motoristů skutečně usiluje o nominace, které budou destabilizovat zahraničně-bezpečnostní orientaci země, bude muset Hrad buď konfrontovat, nebo ztratit část své autority.
Vždy si vzpomínám, jak mi Václav Havel během přestávky na Fóru 2000 na počátku tohoto století řekl, že jeho moc vycházela ze dvou vteřinových dojmů z jeho obrazu. Subjektivní pocit, který lidé měli z toho, jak tento obraz interpretovali, utvářel názor většiny. Touto pantomimou uplatňoval svou moc. A díky tomu se z dramatika stal hercem.
V tom je možná největší poučení z minulosti: prezident není nadstranický bůh institucí, ale může být katalyzátorem politiky — někým, kdo nastaví normy a donutí politické aktéry zvážit cenu svých kroků. Pokud Petr Pavel zvolí cestu, v níž bude trvat na jasných hodnotových kritériích a přitom využije své morální a institucionální kapitály opatrně, může nadcházející týdny proměnit v test dospělosti české demokracie. Pokud však sklouzne k buď přílišnému kompromisu, anebo k tvrdému konfrontačnímu jednání bez jasné strategické zálohy, může z této zkoušky vzejít oslabený — on i instituce, které má chránit.
Pavel má šanci ukázat, že prezident může být strážcem pravidel, aniž by se stal jejich politickým hybatelem; že lze stát na straně stability a přitom nevystavovat republiku riskantním experimentům s extremismem. Jak se rozhodne — to rozhodne klíčové rysy české veřejné sféry na léta dopředu.
