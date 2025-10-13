Petr Pavel a Petr Fiala jsou brutální rasisti
13. 10. 2025
Palestinci zadržovaní v izraelských věznicích „mučeni několikrát denně“
Nedávno propuštěný vězeň odsoudil izraelské věznice jako „vězení nespravedlnosti“.
Svědčil, že většina palestinských vězňů v izraelských věznicích je mučena více než jednou denně.
Vězni byli izraelskými vojáky ostřelováni gumovými projektily, kvůli čemuž měl „hluboké rány v oblasti genitálií a na zádech“. Mnoho vězňů bylo také mučeno elektrickým proudem, dodal.
„Byli jsme zadržováni v jatkách,“ řekl.
Po propuštění promluvil v Násirově nemocnici Nasser v Khan Younis v jižní Gaze,
„Obětovali jsme mnoho, ale naše oběti jsou ve srovnání s ostatními příliš malé,“ řekl tento muž.
Abbás se setkal se světovými lídry na summitu o příměří v Gaze
Palestinský prezident Mahmúd Abbás se setkal s několika světovými lídry a vysokými úředníky na summitu v Gaze v Egyptě.
Podle agentury Wafa se setkal mimo jiné s:
Králem Hamadem bin Isou Al Khalifou z Bahrajnu
Prezidentem Ilhamem Alijevem z Ázerbájdžánu
Kancléřem Friedrichem Merzem z Německa
Premiérem Pedrem Sanchezem ze Španělska
Premiérem Jonasem Gahr Store z Norska
Premiérem Kyriakosem Mitsotakisem z Řecka
Premiérem Mohammedem Shia al-Sudanim z Iráku
Premiérem Markem Carneyem z Kanady
Světoví lídři v Egyptě chtějí zajistit řádné dodržování příměří
Důvodem, proč je v Egyptě tolik zemí, je zajistit, aby se nejednalo o „jednorázovou akci“ – aby Donald Trump neoznámil příměří a pak si umyl ruce a odešel.
Bude to vyžadovat hodně tvrdé práce, aby byl mírový proces splněn ve všech 20 bodech. Na cestě budou překážky. Budou následovat další jednání, protože mírové procesy se nikdy neodehrávají tak hladce.
Země chtějí oslavit to, co se stalo, a označit konec války v Gaze. Ale také chtějí mít jistotu, že existuje plán, že vědí, kam se odtud posunou.
Na konferenci v Egyptě se již zvažuje druhá část tohoto příměří – jeho implementace.
Jak se na to dívají ve Spojených státech? Většinou velmi pozitivně. Možná je to nejpozitivnější ohlas, jaký Trump od všech stran zaznamenal od svého návratu do Oválné pracovny v lednu.
Trump říká, že pronese projev a bude diskutovat s lídry
Slavnostní podpis v Šarm aš-Šajchu je nyní u konce.
Trump řekl, že pronese projev, a dodal, že „možná zůstane s lídry“ na jednání.
Trump a regionální lídři podepisují dokument
Po závěrečné úvodní řeči americký prezident Donald Trump přistoupil k podpisu dokumentu o dohodě o příměří.
El-Sisi, Erdogan a šejk Tamim byli také viděni při podpisu dokumentu.
O podepsaném dokumentu nebyly okamžitě k dispozici žádné další podrobnosti.
„Bude to fungovat,“ řekl Trump.
Trump říká, že příměří v Gaze „funguje neuvěřitelně dobře“
Prezident Trump v Šarm aš-Šajchu zdůraznil úsilí o zastavení války v Gaze a řekl, že „trvalo 500 až 3000 let, než se dospělo k tomuto bodu“.
„Podepíšeme dokument, který bude obsahovat mnoho pravidel a předpisů a spoustu dalších věcí. Je velmi komplexní,“ řekl Trump na začátku toho, co popsal jako „mírový summit“ v Egyptě.
Řekl, že příměří mezi Izraelem a Hamásem „funguje opravdu neuvěřitelně dobře“.
„Všichni říkali, že to není možné, a přesto se to stane. A děje se to přímo před vašima očima,“ řekl Trump po boku egyptského prezidenta Abdala Fattaha el-Sísího.
Trump chválí vůdce Kataru, Turecka a Egypta
Ve svém úvodním projevu americký prezident chválí vůdce Kataru a Turecka a vyzdvihuje jejich úsilí.
Poděkoval také svému egyptskému protějšku a označil ho za „fantastického muže“ a „fantastického generála“.
Je příliš brzy, aby se Trump chlubil regionálním mírem
Trumpovo dnešní „vítězné kolo“ v regionu může být podle Zeidona Alkinaniho, profesora blízkovýchodní politiky na Georgetownské univerzitě v Kataru, předčasné.
Alkinani řekl, že „jedna mírová smlouva nebo jeden mírový summit“ nestačí k tomu, aby bylo možné zaručit, že americký prezident splní svůj slib a zajistí bezpečnost v celém regionu.
„Musíme počkat, co se stane v budoucnu,“ dodal s poukazem na to, že Izrael v minulosti porušil příměří zprostředkovaná zahraničními mocnostmi.
Politický analytik také uvedl, že izraelská okupace Palestiny trvající již desítky let musí být řešena „mnohem dramatičtějším a zavedenějším způsobem“.
Libanonský prezident říká, že jsou nutné rozhovory s Izraelem
Joseph Aoun říká, že jeho země a Izrael by měly jednat o řešení problémů, které zůstaly po skončení války v Libanonu, která skončila příměřím v listopadu.
„Libanon v minulosti jednal s Izraelem za zprostředkování Spojených států a Organizace spojených národů,“ řekl Aoun a dodal, že rozhovory vedly k dohodě mezi oběma zeměmi o jejich námořní hranici z roku 2022.
„Co brání opakování stejného postupu s cílem najít řešení nevyřešených otázek, zejména proto, že válka nepřinesla výsledky?“ zeptal se Aoun.
Atmosféra na Blízkém východě je nyní nakloněna dohodám a smlouvám a o tom, jak budou jednání probíhat, lze rozhodnout v daném okamžiku, uvedl libanonský prezident.
Palestinec zraněn izraelskou palbou v severní části Západního břehu v Nablusu
Izraelské síly postřelily a zranily mladého Palestince během střetů ve vesnici Sebastia, severozápadně od Nablusu, na okupovaném Západním břehu.
Samostatně došlo ke střetům mezi mladými Palestinci a izraelskými vojáky v uprchlickém táboře Dheisheh ve městě Betlém v centrální části Západního břehu.
Izrael od začátku války v Gaze v říjnu 2023 zintenzivnil své útoky na Západním břehu a Netanjahu prosazuje plán rozšiřování osad, který by prakticky vyloučil možnost vzniku palestinského státu.
Projekt, který prosazují krajně pravicoví ministři v Netanjahuově vládě, se týká území o rozloze 12 km² (4,6 mil²) a počítá s výstavbou 3 400 nových domů pro izraelské osadníky.
Izraelské osady jsou podle mezinárodního práva nelegální.
Egypt: „Potřebujeme zapojení Ameriky, dokonce i nasazení vojsk na místě“
Egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty říká, že úspěch Trumpovy vize míru na Blízkém východě bude záviset na jeho pokračujícím zapojení do tohoto procesu.
To zahrnuje vyvíjení tlaku na válčící strany, zapojení a „dokonce i nasazení na místě“ mezinárodních vojsk, od nichž se očekává, že budou plnit mírové úkoly v další fázi příměří v Gaze.
„Potřebujeme zapojení Ameriky, dokonce i nasazení na místě, abychom mohli určit misi, úkol a mandát této síly,“ řekl Abdelatty agentuře Associated Press.
Přímo se zabývat zbývajícími otázkami do hloubky je na setkání v Šarm aš-Šajchu, které má trvat dvě hodiny, nepravděpodobné. El-Sisi a Trump by po jeho skončení měli vydat společné prohlášení.
„Velký úspěch“: El-Sisi děkuje Trumpovi za příměří v Gaze
Egyptský vůdce Abdel Fattah el-Sisi pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa za dosažení příměří v Gaze.
El-Sisi, který seděl vedle svého amerického protějšku v letovisku Šarm aš-Šajch, vyjádřil přesvědčení, že pouze Trump byl „schopen nastolit mír“.
Egyptský prezident ho také pochválil jménem svých spoluobčanů a všech „mírumilovných lidí“ za to, co popsal jako „velký úspěch“.
Nyní je podle něj úkolem zajistit, aby příměří v Gaze vydrželo.
Po skončení projevu Trump potřásl el-Sísímu rukou a řekl: „Je to dobrý člověk. Stojíme za ním po celou dobu. Sehrál velmi důležitou roli. Velmi si toho vážím.“
Trump popsal el-Sisiho jako mocného vůdce, který udržuje nízkou kriminalitu v Egyptě.
Izraelská armáda sděluje, že Červený kříž obdržel dvě těla rukojmích
Podle prohlášení izraelské armády jsou představitelé Červeného kříže s dvěma těly na cestě, aby je předali izraelským silám.
Oznámení přišlo krátce poté, co Hamás prohlásil, že do konce dne vydá těla čtyř zajatců.
Momentum roste, ale další kroky jsou složité
Harmonogram je, co se týče detailů, poměrně vágní.
Očekává se, že dojde k diskusi o dalších fázích příměří – diplomaté, světoví lídři a regionální lídři se sejdou a budou diskutovat.
Očekává se také formální podpis mírové dohody.
Je zajímavé, že dosavadní tón je velmi pozitivní. Situace nabírá na obrátkách a mnoho lidí se domnívá, že to svědčí o dobré vůli všech zúčastněných stran.
Všichni přítomní si však uvědomují, že dosažení této fáze bylo obtížné a že i další postup bude obtížný. I když se očekává, že 20bodový plán bude formalizován, všichni si uvědomují, že dosažení dalšího kroku a další fáze příměří bude složité.
El-Sisi diskutuje s arabskými a západními představiteli o rekonstrukci Gazy
Egyptský prezident Abdel Fattah el-Sisi se setkal s představiteli Turecka, Kataru, Francie a dalších zemí, aby pomohl koordinovat provádění příměří v Gaze.
Podle prohlášení egyptské prezidentské kanceláře se také diskutovalo o rekonstrukčních snahách v palestinské enklávě zničené válkou.
Setkání se konalo v rámci mezinárodního summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu, jehož cílem bylo dokončit dohodu o trvalém ukončení války v Gaze.
Trump říká, že druhá fáze jednání „začala“
Trump byl v Šarm aš-Šajchu novináři dotázán, kdy začne druhá fáze jednání.
„Pokud jde o nás, již začala,“ řekl během setkání s el-Sísím.
„Druhá fáze začala a jak víte, fáze se navzájem trochu prolínají,“ řekl Trump.
Trump chválí egyptského el-Sísího za pomoc při zajištění příměří v Gaze
Máme několik komentářů amerického prezidenta z jeho setkání s egyptským prezidentem Abelem Fattahem el-Sísím v Šarm aš-Šajchu.
V rozhovoru s novináři Trump chválil svého egyptského protějška a řekl, že el-Sísí sehrál „velmi důležitou roli“ v jednáních s Hamásem.
„Spojené státy jsou s ním po celou dobu,“ řekl Trump.
