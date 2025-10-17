Channel 4 News: Propuštění Palestinci svědčí o týrání a mučení v izraelských věznicích
17. 10. 2025
čas čtení 8 minut
Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 16. října 2025, 19 hodin: Týden od uzavření příměří mezi Izraelem a Hamásem Izraelci vyjadřují frustraci z pomalého navracení těl rukojmích, z nichž bylo dosud předáno pouze devět z 28. V Gaze mezitím palestinské rodiny hledají své ztracené příbuzné mezi těly vrácenými Izraelem. A mezi propuštěnými vězni živými se objevily obvinění ze špatného zacházení ze strany Izraelců, jak informuje náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien.
Reportér:
Toto je okamžik, o kterém Shadi Abu Sido myslel, že nikdy nenastane. Palestinský fotožurnalista byl jedním z desítek zadržených, když izraelské síly v březnu loňského roku převzaly kontrolu nad nemocnicí al-Shifa v Gaze. Vězeňský strážce mu sdělil, že jeho žena a dvě děti byly zabity během války. Nebyla to pravda:
„Samozřejmě jsem se rozrušil a prošel si těžkým psychickým stavem. Každý den na mě opakovaně používali psychické a fyzické mučení.“
Byl jedním z více než 1 700 Palestinců zadržených během války, kteří byli v pondělí propuštěni do Gazy.
Manželka: „Den před jeho propuštěním mi řekli: ‚Tady je jeho jméno. Je na seznamu.‘ A díky Bohu, takové štěstí nám pomáhá trochu zapomenout na to, čím jsme prošli.“
Abu Sido říká, že byl během zadržení brutálně bit, spoután, měl zavázané oči a byl nucen dlouhou dobu klečet. Podle izraelské armády je takové zacházení přísně zakázáno. A návrat do Gazy byl další ranou.
„Rozhlédl jsem se kolem a pomyslel si: Tohle není... Tohle není Rafah. Tohle není Gaza. Tohle je jedna ze scén na konci světa, který byl zničen.“
V rámci první fáze dohody o příměří Donalda Trumpa představují tato propuštění a setkání v Palestině a Izraeli závěrečnou fázi první fáze. Dnes byl izraelský rukojmí Ethan Horne propuštěn z nemocnice a vrátil se domů.
Ale lokalizace a identifikace mrtvých rukojmích Hamásem by stále mohla plán zmařit. Včera v noci byla do Izraele přivezena další dvě těla.
Fáze 2 zahrnuje podle dohody herkulovský úkol obnovy Gazy a zřízení vlády bez Hamásu. Dnes v Ramalláhu uspořádal premiér Mohammed Mustafa schůzku zúčastněných stran zapojených do obnovy a rekonstrukce Gazy. Média měla omezený počet otázek.
„První otázka zní: kdo přesně bude příští rok touto dobou vládnout v Gaze? A druhá otázka zní: měl by Hamás nyní odzbrojit?“
Položili jsme dvě otázky, na které jsme podle nás nedostali odpověď, a tak jsme se zeptali znovu:
„Pane premiére, s veškerou úctou, mám pocit, že jste na mé otázky neodpověděl.“
"Jistě, žádný problém. Pokud jde o správu Gazy, nemohu vám dát datum, co se stane za 12 měsíců nebo za tři dny. Známe realitu na místě. Existují skutečné problémy. Jako palestinská samospráva je Gaza součástí naší správy. A budeme pracovat dnem i nocí, abychom zajistili, že Gaza bude za 12 měsíců pod plnou palestinskou suverenitou. Za 12 měsíců bude palestinská samospráva v Gaze plně funkční.“
Palestinská samospráva není v Gaze příliš populární, ale s podporou arabských zemí je prezentována jako nejvhodnější palestinský partner. USA a Izrael zastávají názor, že palestinská samospráva ještě není připravena spravovat Gazu.
„Pokud jde o odzbrojení Hamásu, myslím, že tato otázka je již řešena v 20bodovém plánu oznámeném prezidentem Trumpem. Stejně jako většina z vás bych rád věřil, že tento plán bude realizován a že bude realizována i část týkající se odzbrojení. V této souvislosti není třeba, aby jakékoli frakce nosily zbraně. Věříme v jeden stát, jednu vládu, jeden zákon a jednu sadu zbraní.“
Cílem je jeden soubor zbraní. Gaza má mnoho souborů, ozbrojené klany, Hamás, izraelskou armádu, všechny s prstem na spoušti. Nyní je třeba zapnout bezpečnostní spínač. Jinými slovy, bezpečnost předtím, než dojde k obnově.
Moderátorka: Paraic je nyní pro nás v Tel Avivu. Paraicu?
Reportér: Cathy, pokud jde o bezpečnost, v Gaze se bude muset stát několik věcí. Za prvé, Hamás bude muset převzít kontrolu nad těmito ozbrojenými klany. Za druhé, arabské země se budou muset zavázat k nějaké formě bezpečnostní přítomnosti na území Gazy, která bude nakonec převzata životaschopnými palestinskými bezpečnostními silami.
A to poslední už je v pohybu. Egypt právě v tuto chvíli cvičí palestinské bezpečnostní síly. Souběžně s tím však probíhá i budování správy. Víme, že součástí dohody je i technokratická správa, která bude zavedena. Jednou z osob, o které se hovoří jako o potenciálním budoucím vůdci, je synovec Jásira Arafata. Jmenuje se Nasser al-Kaduha. Je dlouholetým aktivistou Fatahu. Býval ministrem zahraničí Palestinské autonomie. Dosud se k jakékoli budoucí roli stavěl poměrně vyhýbavě. Dnes však v rozhovoru s námi nakonec odhalil své karty. Zeptali jsme se ho na Hamás a na převzetí této vysoké funkce.
Donald Trump chce, aby byl Hamás co nejdříve rozpuštěn. Je to proveditelné?
„No, to, co jsem navrhl, by znamenalo, že Hamás v jeho současné podobě zmizí, protože se stane něčím jiným. Čím se stane? Stane se stranou, politickou stranou. A jako taková si nemyslím, že by jakýkoli rozumný člověk měl námitky proti fungování politické strany, která funguje podle palestinského práva. Proč ne?“
A myslíte si, že by to, i v této politické podobě, bylo přijatelné jak pro Izraelce, tak pro USA?
„No, pravděpodobně to nebude snadné, ale mělo by se to stát, protože nakonec jde o palestinskou otázku a palestinské záležitosti a my se musíme postarat o své záležitosti a najít řešení.“
Vaším argumentem je, předpokládám, že Hamás ve skutečnosti nikam nezmizí. Je tak úzce spjat s politickou a kulturní DNA Gazy.
„Já jsem Hamás nevytvořil. Pravděpodobně to udělal Netanjahu nebo postupné izraelské vlády. Takže by nás teď měli alespoň nechat na pokoji a nechat nás, abychom se pokusili vyřešit naše problémy sami. Jsou tam. Jsou tam. A myslím, že je to také otázka principu. Lidé mají právo účastnit se politiky, vyjadřovat se a dávat najevo své postoje. Proč ne?“
Rozdíl je v tom, že mají spoustu zbraní.
„Zbraně jsou samostatná otázka. Je to jiná otázka. A já jsem vám řekl, že zbraně, zejména těžké zbraně, musí být pod kontrolou oficiálního palestinského orgánu.“
Chtěl byste, nebo pokud byste byl požádán, aby jste se podílel na budoucím vládnutí v Gaze, je to něco, čeho byste se ujal a udělal?
„Nerad bych svůj postoj příliš jasně vyjadřoval, abych odpověděl na vaše otázky, protože žádný rozumný člověk by to nechtěl udělat.“
Ale udělal byste to, pokud byste byl požádán nebo pokud by to bylo nutné?
„Víte, je to naše země. Myslím tím, že je to naše odpovědnost a já osobně se své odpovědnosti nevyhnu, ale...“
Ale jaká je vaše odpovědnost v tomto kontextu?
„Pokud mě budou potřebovat, měl bych tam být. Ale opakuji, není to něco, co byste chtěl dělat nebo po čem byste toužil. To je jiná věc.“
Ale jen pro ujasnění, máte pocit, že pokud cítíte, že máte odpovědnost, a pokud si myslíte, že je to v danou chvíli správná věc, co se týče této odpovědnosti, vstoupíte do toho prostoru.
„Ano, ale dodal bych také, že kdokoli, kdo tam chce hrát nějakou roli, by měl mít podporu palestinského konsensu a měl by mít nějakou dohodu v regionu i mimo něj.“
205
Diskuse