Trump přispěchal na pomoc Argentině – a možná ji potopil
17. 10. 2025
Trump dal jasně najevo, že aby získala pomoc Spojených států, bude muset Mileiova politická strana, která je nyní v obtížné pozici, nejprve vyhrát parlamentní volby. Poznamenal, že pokud současný prezident prohraje, pak Spojené státy "nebudou velkorysé" ve vztahu k této zemi.
V Argentině mnozí vnímali tyto komentáře jako jasný Trumpův pokus ovlivnit volební proces suverénní země. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Peso kleslo, zatímco zpanikaření investoři začali vyprodávat argentinskou měnu. Začala se ozývat obvinění z "amerického vměšování" do voleb. Oponenti prezidenta označili Trumpovo prohlášení za vydírání a vláda rychle ujistila občany, že Spojené státy nenechají zemi bez podpory.
Politologové poznamenávají, že Trumpova podmíněná pomoc se může obrátit proti samotnému Mileiovi. Podle průzkumů veřejného mínění má více než 60 % Argentinců negativní názor na Trumpa a otevřená podpora USA by mohla snížit důvěru ve vládnoucí stranu.
Milei, který se dostal k moci v roce 2023 se sliby stabilizovat ekonomiku, dokázala snížit inflaci a snížit rozpočet, ale nepodařilo se mu nastartovat růst. Jeho hodnocení klesá uprostřed skandálů a odporu v Kongresu. Nedávná porážka v provinčních volbách vyvolala novou vlnu výprodejů měn a rostoucí obavy z platební neschopnosti.
Washington již dříve učinil vzácný krok – prostřednictvím ministerstva financí souhlasil s měnovým swapem s Argentinou, aby zabránil krizi. Po Trumpových prohlášeních však zůstává osud dohody nejasný.
Kritici ve Spojených státech obviňují Trumpa z pomoci zahraničnímu spojenci, zatímco v zemi pokračuje vládní shutdown. Američtí zemědělci jsou také pobouřeni: kvůli růstu argentinského obchodu s Čínou přicházejí o zisky z vývozu sóji.
Navzdory skandálu Trump Mileie nadále chválí, nazývá ho "MAGA až do konce" a doufá, že se jeho myšlenky rozšíří po celé Latinské Americe. Nyní však Milei musí nejen zachránit ekonomiku, ale také dokázat, že jeho politický osud nezávisí na rozmarech amerického prezidenta.
