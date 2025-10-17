EU chce být připravena na možnou válku s Ruskem do roku 2030
17. 10. 2025
Plán je koncipován na pět let. Říká, že do roku 2030 bude Evropa potřebovat dostatečně silný obranný systém, aby "spolehlivě odstrašila protivníky, stejně jako reagovala na jakoukoli agresi". Dokument zdůrazňuje, že Rusko zůstane v blízké budoucnosti zdrojem neustálé hrozby pro Evropany.
Návrh připravený Evropskou komisí, výkonným orgánem EU, počítá s plným rozvojem vojenského plánování a zadávání veřejných zakázek EU. V dokumentu se uvádí, že země EU by měly koordinovat výdaje na obranu a urychleně vytvářet koalice pro společný rozvoj nových obranných programů. A toto úsilí musí začít během příštího roku, pokud chce kontinent dosáhnout svého cíle být bojeschopný do roku 2030.
Podle zástupce komise Thomase Rainiera dokument stanovuje konkrétní cíle a etapy, které mají odstranit mezery v potenciálu a urychlit investice. Navzdory tomu, že se celkový obranný rozpočet EU od roku 2021 do roku 2025 téměř zdvojnásobil – z 218 miliard eur na 392 miliard eur, výdaje zemí zůstávají špatně koordinované, což brání rychlému přezbrojování.
Hlavními oblastmi spolupráce jsou systémy protivzdušné obrany a protiraketové obrany, drony a prostředky k jejich čelení. Komise navrhuje vytvořit koalice do začátku roku 2026 a zahájit první projekty v polovině roku. Mezi ně patří Evropský systém ochrany proti dronům, založený na ukrajinských zkušenostech, a program Eastern Flank Guard. Plánuje se, že systém protivzdušné obrany a protiraketové obrany bude připraven do roku 2026 a síť dronů do roku 2027.
Plán počítá se zvýšením podílu společného zadávání veřejných zakázek na 40 % (v současné době méně než 20 %) a s dokončením všech projektů a smluv do konce roku 2028. EU již vyčlenila 150 miliard eur na financování tohoto úsilí a bylo také navrženo vytvořit fond ve výši až 1 miliardy eur na podporu rozvoje obrany společně s Evropskou investiční bankou.
Ačkoliv Evropská komise trvá na centralizovaném přístupu, velké země včetně Německa zdůrazňují, že konečná rozhodnutí v oblasti obrany by měla zůstat v rukou národních vlád.
Podle serveru Politico plán stanoví cíle: do roku 2028 by mělo nejméně 55 % nákupů zbraní pocházet od společností z EU a Ukrajiny a do roku 2030 nejméně 60 %. Aby byly projekty ve všech prioritních oblastech připraveny do roku 2030, měly by být podle návrhu dokumentu zahájeny v první polovině roku 2026. Do konce roku 2028 by měly být připraveny projekty, smlouvy a financování, které budou řešit nejpalčivější mezery.
Zdroj v angličtině: ZDE
