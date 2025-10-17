Čína měla léta přístup k důvěrným souborům britské vlády
17. 10. 2025
Mluvčí britské vlády řekl, že přísně tajné materiály zůstaly "nedotčeny" a zdůraznil, že vysoce utajované informace vyžadující nejpřísnější ochranu nebyly ohroženy navzdory letům čínských pokusů o jejich prolomení.
Úniky byly zjištěny v londýnském datovém centru, které uchovávalo důvěrné vládní informace a bylo prodáno organizaci napojené na Čínu během předchozí konzervativní administrativy.
Odhalení přicházejí uprostřed rostoucího politického tlaku na premiéra Keira Starmera kvůli jeho čínské politice poté, co britští prokurátoři nedokázali zajistit odsouzení dvou mužů obviněných ze špionáže pro Peking. Královská prokuratura uvedla, že případ se zhroutil částečně proto, že předchozí vlády odmítly formálně klasifikovat Čínu jako hrozbu pro národní bezpečnost.
Dominic Cummings, bývalý šéf kanceláře premiéra Borise Johnsona, prohlásil, že ve skutečnosti bylo kompromitováno obrovské množství "vysoce citlivých" dat.
14. října varovala britská domácí zpravodajská služba MI5 zákonodárce před pokračující špionáží a zahraničním vměšováním Ruska, Číny a Íránu.
Předtím, 18. září, zatkla britská policie v Essexu tři lidi pro podezření ze spolupráce s ruskou rozvědkou – dva muže a ženu – v rámci protiteroristického vyšetřování.
Zdroj v angličtině: ZDE
