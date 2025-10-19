Rasismus Alexandra Mitrofanova
Jestlipak jste věděli, proč je Izrael tolik po celém světě kritizován? Ne proto, že kriminální izraelská vláda vyvraždila pravděpodobně až 100 000 civilistů včetně více než 20 000 malých dětí (mnoho tisíc mrtvol je stále pod troskami), ale proto, podle rasisty Alexandra Mitrofanova, že židé jsou daleko úspěšnější než jiné národy, a tak jim ostatní národy závidějí a nenávidí je.
(Pan Mitrofanov jaksi zapomněl, že Palestinci v Gaze měli nesmírně vysokou úroveň vzdělanosti - podobně jako Češi v devatenáctém století se definovali proti utlačitelům důrazem na vzdělání.)
Rubbing my eyes...— Muriel Blaive, PhD (@MurielBlaivePhD) October 19, 2025
Now we learn, and from a respected journalist I might add, that "Jews are simply smarter in average and they managed to make more inventions and discoveries than any other national group. Other national groups are jealous and hurt. Other national groups don't… https://t.co/xE8IuZtSYh
