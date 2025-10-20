Izrael od začátku příměří zabil v Gaze 97 Palestinců
20. 10. 2025
Irský ministr zahraničí vyzývá k okamžitému otevření hraničního přechodu v Rafahu
Irský ministr zahraničí Simon Harris vyzval k otevření hraničního přechodu v Rafahu pro humanitární pomoc „jako absolutní prioritu“ a vyzval Hamás i Izrael, aby dodržovaly podmínky příměří.
Na zasedání ministrů zahraničí EU v Lucemburku Harris řekl, že „je důležité, aby příměří vydrželo“, a dodal, že „všichni víme, jak obtížné bylo se k tomuto bodu dostat.
„Myslím, že je třeba zvýšit množství pomoci směřující do Gazy, je třeba, aby byl hraniční přechod Rafah otevřen jako absolutní priorita.“
Traumatizované děti v Gaze naléhavě potřebují naději, kterou jim nabízí vzdělání
Když bylo oznámeno příměří v Gaze, prožívala jsem smíšené pocity.
Cítila jsem radost, že bomby konečně přestaly padat, ale také strach, že se to může kdykoli opakovat. Byla jsem optimistická, že se můžeme vrátit k normálnímu životu, ale také jsem se obávala, že to může být opět jen krátkodobé.
Jako učitelka angličtiny doufám, že se vzdělávání co nejdříve obnoví. Vzdělání je jediným prostředkem, jak oživit naději a pomoci dětem překonat trauma dvou let genocidy. Může jim poskytnout pocit normality a smyslu. Proto by mělo být pro Gazu nejvyšší prioritou.
Knihy, pera a papír nejsou jen školní pomůcky. Jsou záchranným lanem, které může dětem v Gaze pomoci zvítězit nad válkou, ničením a obrovskými ztrátami.
Jsou to důležité nástroje, které mohou udržet jejich vytrvalost a vůli žít, učit se a vidět světlou budoucnost.
Izraelský útok zcela zničil školu Yafa v Gaze, desítky lidí byly vysídleny
Izraelští osadníci vtrhli do školy v Khirbet Ibziq, severně od Tubasu.
Předseda vesnické rady Ibziq, Abdul Majeed Khdeirat, uvedl, že osadníci byli pod ochranou izraelských vojáků, a dodal, že osadníci ukradli vodní nádrže patřící jednomu z obyvatel.
Izraelská armáda ostřeluje centrum Gazy
Izraelské síly ostřelují oblasti východně od Deir el-Balah v centru Gazy, informují naši kolegové přímo na místě.
Witkoff a Kushner přiletěli do Izraele
Zvláštní vyslanec prezidenta Trumpa Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner přiletěli do Izraele.
Oba jsou hlavními vyjednavači Washingtonu, kteří dohlížejí na plán příměří v Gaze, a očekává se, že se setkají s členy Netanjahuovy vlády.
Trumpova administrativa stále více naslouchá arabským a muslimským vůdcům
Jared Kushner vyzval Izrael, aby „udělal více pro pomoc Palestincům“, pokud chce dosáhnout trvalého míru.
Mohamad Elmasry, analytik a akademik zabývající se Blízkým východem, řekl, že je důležité „počkat a uvidět“, jak se Kushnerova výzva promítne do praxe, protože Trumpova administrativa je jednou z nejvíce proizraelských v historii USA.
„Některé z těchto komentářů Kushnera a do jisté míry i Witkoffa, které humanizují Palestince a hovoří o Hamásu z amerického pohledu příznivě, jsou pozoruhodné,“ řekl.
„Vypadá to, že Trumpova administrativa stále více naslouchá některým z těchto arabských a muslimských vůdců, ať už je to Erdogan v Turecku nebo šejk Tamim v Kataru.“
Elmasry uvedl, že v současné době existují jasné napětí ve vztazích mezi USA a Izraelem, ale je nepravděpodobné, že by došlo k jejich eskalaci.
V jižní Gaze byly slyšet výbuchy
Na východ od Khan Younis v jižní Gaze byly slyšet tři výbuchy.
Sankce proti Izraeli zůstávají na stole: úředník EU
Ministři zahraničí zemí EU se scházejí v Lucemburku, aby projednali řadu otázek, včetně situace v Gaze.
Před zasedáním byla šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas dotázána na sankce, které blok navrhuje proti izraelským představitelům, a na obchodní omezení, která mají na Izrael vyvinout tlak.
„Situace se vzhledem k vývoji minulého týdne změnila,“ řekla Kallas novinářům. „Ale budeme o tom diskutovat s ministry zahraničí. Tato opatření jsou na stole. Otázkou je, jak se k nim ministři zahraničí postaví.“
