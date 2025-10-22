Palestinci v Gaze konstatují, že se po uzavření příměří nic nezměnilo, Izrael i nadále blokuje humanitární pomoc

22. 10. 2025

Palestinci v Gaze konstatují, že od uzavření příměří nezaznamenali žádnou skutečnou změnu ve svém životě, protože Izrael pokračuje v sporadických útocích a blokuje humanitární pomoc.

V úterý pozdě v noci Hamás vrátil Izraeli těla dalších dvou izraelských zajatců, jednoho vojáka a jednoho civilisty, která izraelská vláda identifikovala.


Americký viceprezident JD Vance říká, že izraelské příměří „probíhá lépe, než se očekávalo“

JD Vance je v Izraeli se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a hlavním poradcem Jaredem Kushnerem.

Bílý dům má velký zájem na upevnění dohody o příměří v Gaze, kterou Donald Trump zprostředkoval na začátku tohoto měsíce.

 

JD Vance se ve středu setkává s Netanjahuem a Herzogem 

Americký viceprezident JD Vance, který včera přicestoval do Izraele, se ve středu v 10:00 (07:00 GMT) ml setkat v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, informuje The Times of Israel.

Podle The Times of Israel se Vance později v poledne setká s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem v jeho rezidenci.

Vance se pokusil pozitivně hodnotit provádění dohody o příměří v Gaze navzdory jeho opakovaným porušením a novinářům v Izraeli řekl, že situace je zatím daleko lepší než očekávání.


Izraelské síly brání palestinským farmářům ve sklizni oliv na okupovaném Západním břehu

Izraelské síly zabránily palestinským farmářům vstoupit na jejich pozemky a sklízet olivy v Khirbet Yanun, jižně od Nablusu,

K incidentu došlo jen několik dní poté, co izraelský osadník napadl palestinskou ženu, když sklízela olivy v okupovaném městě Turmus Aya na Západním břehu.


Nejvyšší soud OSN ve středu rozhodne o povinnostech Izraele v oblasti pomoci Gaze

Mezinárodní soudní dvůr OSN by měl dnes vydat poradní stanovisko k odpovědnosti Izraele za usnadnění humanitární pomoci v Gaze.

Očekávané rozhodnutí soudu se sídlem v Haagu přichází poté, co OSN požádala o vyjasnění povinností Izraele jako okupační moci vůči OSN a dalším orgánům, „včetně zajištění a usnadnění nerušeného dodávání naléhavě potřebných zásob nezbytných pro přežití“ Palestinců.

Izrael, který během války opakovaně přerušil nebo výrazně omezil humanitární pomoc v pásmu, na začátku tohoto roku fakticky zakázal činnost agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), která je hlavním poskytovatelem pomoci Gaze.

Včera tiskové oddělení v Gaze oznámilo, že od posledního příměří vjelo do Gazy pouze 986 nákladních vozidel, což je výrazně méně než 6 600 vozidel, která měla vjet do pondělí.

Osadníci v noci zaútočili na palestinskou vesnici

Izraelské síly a osadníci provedli několik nočních razií a útoků na okupovaném Západním břehu.

Skupina osadníků zaútočila na palestinskou vesnici Burqa poblíž Ramalláhu.

Izraelské jednotky zatkly mladého muže ve městě Kalkílija po prohlídce jeho domu.

Izraelské jednotky provedly razie v několika domech ve vesnicích poblíž Betléma.


V úterý pozdě večer byly v rámci dohody o příměří do Izraele vráceny těla dalších dvou izraelských zajatců, jednoho vojáka a jednoho civilisty.

Vysocí představitelé USA, včetně viceprezidenta JD Vance, hodnotí provádění dohody pozitivně i přes opakovaná porušení a během návštěvy Izraele novinářům řekli, že situace zatím „předčí“ očekávání.

Delegace představitelů Hamásu, která se účastnila jednání s tureckými představiteli v Kataru, uvedla, že palestinská skupina zůstává odhodlána dodržovat dohodu o příměří navzdory „opakovaným porušením“ ze strany Izraele.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že 660 000 dětí v Gaze bylo kvůli izraelské válce nuceno opustit školu.

Izraelská armáda a osadníci pokračují v násilí na okupovaném Západním břehu, což palestinský ministr zahraničí Varsen Aghabekian Shahin odsoudil jako „systematickou kampaň vysídlování a vyhlazování“.

Izraelský poradce pro národní bezpečnost Tzachi Hanegbi uvedl, že byl Benjaminem Netanjahuem propuštěn kvůli rostoucím rozporům mezi nimi ohledně izraelské války v Gaze.

Zdroj v angličtině ZDE

