Palestinci v Gaze konstatují, že se po uzavření příměří nic nezměnilo, Izrael i nadále blokuje humanitární pomoc
22. 10. 2025
Americký viceprezident JD Vance říká, že izraelské příměří „probíhá lépe, než se očekávalo“
JD Vance je v Izraeli se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a hlavním poradcem Jaredem Kushnerem.
Bílý dům má velký zájem na upevnění dohody o příměří v Gaze, kterou Donald Trump zprostředkoval na začátku tohoto měsíce.
JD Vance se ve středu setkává s Netanjahuem a Herzogem
Americký viceprezident JD Vance, který včera přicestoval do Izraele, se ve středu v 10:00 (07:00 GMT) ml setkat v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, informuje The Times of Israel.
Podle The Times of Israel se Vance později v poledne setká s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem v jeho rezidenci.
Vance se pokusil pozitivně hodnotit provádění dohody o příměří v Gaze navzdory jeho opakovaným porušením a novinářům v Izraeli řekl, že situace je zatím daleko lepší než očekávání.
Izraelské síly brání palestinským farmářům ve sklizni oliv na okupovaném Západním břehu
Izraelské síly zabránily palestinským farmářům vstoupit na jejich pozemky a sklízet olivy v Khirbet Yanun, jižně od Nablusu,
K incidentu došlo jen několik dní poté, co izraelský osadník napadl palestinskou ženu, když sklízela olivy v okupovaném městě Turmus Aya na Západním břehu.
Nejvyšší soud OSN ve středu rozhodne o povinnostech Izraele v oblasti pomoci Gaze
Mezinárodní soudní dvůr OSN by měl dnes vydat poradní stanovisko k odpovědnosti Izraele za usnadnění humanitární pomoci v Gaze.
Očekávané rozhodnutí soudu se sídlem v Haagu přichází poté, co OSN požádala o vyjasnění povinností Izraele jako okupační moci vůči OSN a dalším orgánům, „včetně zajištění a usnadnění nerušeného dodávání naléhavě potřebných zásob nezbytných pro přežití“ Palestinců.
Izrael, který během války opakovaně přerušil nebo výrazně omezil humanitární pomoc v pásmu, na začátku tohoto roku fakticky zakázal činnost agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), která je hlavním poskytovatelem pomoci Gaze.
Včera tiskové oddělení v Gaze oznámilo, že od posledního příměří vjelo do Gazy pouze 986 nákladních vozidel, což je výrazně méně než 6 600 vozidel, která měla vjet do pondělí.
Osadníci v noci zaútočili na palestinskou vesnici
Izraelské síly a osadníci provedli několik nočních razií a útoků na okupovaném Západním břehu.
