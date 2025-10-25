Pentagon nasazuje špičkovou letadlovou loď, zatímco Trump stupňuje militarizaci Karibiku
25. 10. 2025
Nasazení letadlové lodi USS Gerald Ford spolu s bojovými letouny přichází v době, kdy Trump plánuje údery proti údajným kartelům na pevnině
Pentagon v pátek oznámil, že nasazuje nejmodernější letadlovou loď Spojených států do Karibiku, což představuje významné eskalování války Trumpovy administrativy proti údajným drogovým kartelům a poskytuje zdroje k zahájení úderů proti cílům na pevnině.
Vyslání úderné skupiny letadlových lodí do Karibiku je dosud nejjasnějším znamením, že Trumpova administrativa má v úmyslu dramaticky rozšířit rozsah své smrtící vojenské kampaně od útoků na malé lodě, které údajně přepravují drogy směřující do USA, na cíle na pevnině.
Superletadlová loď má desítky stíhaček F-18 Super Hornet, které zvyšují útočnou palebnou sílu a schopnost USA zasáhnout protivzdušné obranné systémy ve Venezuele. To by otevřelo cestu pro speciální operace USA nebo drony k ničení pozemních cílů, uvedli současní a bývalí úředníci.
Rozšířená námořní přítomnost „posílí schopnost USA detekovat, monitorovat a narušovat nelegální aktéry a činnosti, které ohrožují bezpečnost a prosperitu Spojených států a naši bezpečnost v západní hemisféře“, uvedl ve svém prohlášení mluvčí Pentagonu Sean Parnell.
Z Caracasu Nicolás Maduro ostře kritizoval posílenou vojenskou přítomnost USA. „Slíbili, že se už nikdy nezapojí do války, a teď válku vyvolávají,“ řekl venezuelský prezident v pátek státním médiím.
Trumpova administrativa již několik týdnů zvažuje eskalaci své kampaně proti údajným drogovým kartelům – stejně jako své snahy o destabilizaci vlády venezuelského prezidenta – po počáteční kampani útoků na nejméně devět lodí podezřelých z pašování drog.
Donald Trump také ve čtvrtek potvrdil novinářům v Bílém domě, že další fází jeho vojenské kampaně bude útok na cíle na zemi. „Další na řadě bude pevnina,“ řekl Trump. „Drogy na pevnině jsou pro ně mnohem nebezpečnější. Bude to mnohem nebezpečnější. Brzy to uvidíte.“
Trump neupřesnil, které cíle v kterých zemích USA hodlají zasáhnout. Nařídil však ministru obrany Peteovi Hegsethovi, který seděl vedle něj na akci v Bílém domě věnované omezení toku nelegálních drog do USA, aby informoval Kongres o plánech administrativy.
Na otázku, zda vyhlásí válku kartelům, Trump naznačil, že bude pokračovat v jednotlivých útocích. „Myslím, že prostě zabijeme lidi, kteří do naší země přivážejí drogy, OK?“ řekl. „Zabijeme je, víte, že budou, jako, mrtví.“
Trump oznámil, co se jeví jako první útok na loď, 3. září a zveřejnil krátké video z útoku. V následujících týdnech vláda oznámila další útoky, aniž by zveřejnila podrobnosti kromě počtu zabitých osob a tvrzení, že lodě převážely drogy.
Od začátku vojenské kampaně americká vláda poskytuje pochybné právní zdůvodnění útoků, když tvrdí, že lodě jsou spojeny s „určenými teroristickými organizacemi“ (DTO), s nimiž jsou USA nyní v „ne mezinárodním ozbrojeném konfliktu“.
Administrativa však dosud neposkytla žádné konkrétní důkazy o tom, že osoby zabité při útocích na lodě pašovaly drogy do USA. Při briefingu v Kongresu představitelé Pentagonu v podstatě řekli, že lodě byly legitimními cíli, protože Trump je označil za majetek kartelů považovaných za DTO, uvedly osoby obeznámené s touto záležitostí.
Diskuse