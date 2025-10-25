Nevybuchlá munice zabila nejméně 53 Palestinců a zranila stovky dalších

25. 10. 2025

čas čtení < 1 minuta

Nevybuchlá munice zabila nejméně 53 Palestinců a zranila stovky dalších  – pravděpodobně se jedná o značně podhodnocený odhad. Odborníci označují Gazu za „nemapované minové pole“ a  konstatují, že odstranění všech výbušnin, které po sobě zanechala izraelská genocida, může trvat až 30 let.



