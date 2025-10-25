Nevybuchlá munice zabila nejméně 53 Palestinců a zranila stovky dalších
25. 10. 2025
Nevybuchlá munice zabila nejméně 53 Palestinců a zranila stovky dalších – pravděpodobně se jedná o značně podhodnocený odhad. Odborníci označují Gazu za „nemapované minové pole“ a konstatují, že odstranění všech výbušnin, které po sobě zanechala izraelská genocida, může trvat až 30 let.
